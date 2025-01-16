Сенатор Карасин: Обвинения Туска в адрес России – это слова зарвавшегося шизофреника

Tекст: Андрей Резчиков

«Любой цинизм и провокации, которые не получают адекватной оценки у себя в стране, ведут к тому, что у зарвавшихся шизофреников растет аппетит к публичным внешнеполитическим высказываниям. Это прежде всего относится к заявлению Туска», – считает Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам.

Польские политики ранее неоднократно выступали с бездоказательными обвинениями в адрес России, в том числе говорили о якобы причастности россиян к аварии президентского самолета Леха Качиньского в апреле 2010 года в Смоленске.

«История с Качиньским – это детский сад. Они пытаются повестить на нас все свои собственные грехи, предательства и убийства, которые совершались в Польше на протяжении веков, – продолжил собеседник. – Верить надо прочитанному в хороших книгах, а не увиденному в соцсетях. Это уже завело Польшу в злобный тупик».

Сенатор напомнил, что на недавней встрече с иностранными парламентариями те признались ему, что мало разбираются в украинском кризисе.

«Они не знают об этом потому, что мы блокированы информационно. Западники находятся в информационном вакууме, потому что не получают правдивой информации. Поэтому на Западе гуляют шизофренические и циничные обвинения в адрес России без какого-либо адекватного ответа. Все это будет нарастать. А это очень опасная штука. Наиболее безграмотные и заядлые политики будут только наращивать свои усилия по запугиванию собственного населения и мирового сообщества», – предупредил Карасин.

В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Польша занимает лидерские позиции в Европе по бездоказательным обвинениям в адрес России. Так представитель Кремля прокомментировал обвинения польского премьера Дональда Туска о якобы планах Москвы устраивать теракты в самолетах по всему миру.

Как сообщает издание Wiadomosci, польский премьер сделал скандальное заявление накануне. «Я могу подтвердить, что Россия планировала акты воздушного террора не только против Польши, но и против авиакомпаний всего мира», – сказал Туск.

Песков на брифинге подчеркнул, что эти обвинения являются бездоказательными. «В целом это не что иное, как еще одно бездоказательное обвинение России», – отметил представитель Кремля.