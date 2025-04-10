Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между другими державами. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».0 комментариев
Украина потратила более половины помощи Запада в 2024 году на «Курскую операцию»
За время «Курской операции» украинская армия израсходовала более половины западной помощи 2024 года, потратив свыше 27 млрд долларов на территории протяженностью всего 90 километров.
Киев в ходе «Курской операции», проходившей с августа 2024 года, потратил более половины западной помощи, предназначенной на весь 2024 год. Как передает РИА «Новости», сумма затрат составила более 27 млрд долларов, что превышает половину от общих 48 млрд долларов, полученных Украиной из западных стран в этом году.
По информации группировки «Север», украинская армия не только понесла значительные людские потери, потеряв десятки тысяч солдат, но и потратила значительные ресурсы на участок фронта протяженностью всего 90 км. При этом общая длина фронта составляет около 2 тыс. км. Особенно выделяются потери техники и вооружений, поставленных странами НАТО.
Эксперты обеспокоены столь высокими потерями, которые ставят под сомнение целесообразность дальнейшего ведения операций такого масштаба.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска за сутки ликвидировали более 230 украинских военнослужащих в Курской области. Сообщалось, что ранее российские войска освободили населенный пункт Гуево в Курской области. ВСУ обстреляли эвакуировавшуюся из него семью с ребенком.