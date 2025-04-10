Цена нефти Urals впервые с июня 2023 года упала ниже $50

Стоимость нефти Urals на базисе FOB в Приморске составила $47,54 за баррель

Tекст: Денис Тельманов

Цена российской нефти марки Urals впервые с июня 2023 года упала ниже 50 долларов за баррель, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные международного ценового агентства Argus. По данным агентства, стоимость Urals на базисе FOB в порту Приморск 9 апреля составила 47,54 доллара за баррель, а в порту Новороссийск – 48,39 доллара за баррель.



Снижение стоимости Urals происходит на фоне общего падения мировых цен на нефть. Последний раз цена Urals опускалась ниже 50 долларов за баррель 12 июня 2023 года. Эксперты связывают текущее падение с избытком предложения на мировом рынке и снижением спроса из-за экономической нестабильности.

Падение цен на нефть оказывает значительное давление на российскую экономику, которая сильно зависит от экспорта энергоресурсов. Оно также может повлиять на бюджет страны, так как доходы от нефти составляют существенную часть государственного бюджета.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США планируют ввести высокие пошлины против Китая за покупку венесуэльской нефти, а также ужесточают наказания за приобретение подсанкционной нефти из Венесуэлы и Ирана.

В то же время ожидания глобального кризиса влияют на цены на нефть и доходы российского бюджета, а неожиданный удар по нефти пришел от ОПЕК. Российская Urals опускается ближе к 50 долларам за баррель, хотя в бюджете заложено почти 70.

