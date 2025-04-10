  • Новость часаЦена нефти Urals впервые с июня 2023 года упала ниже $50
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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Овечкин – это русская медиабомба сокрушительной силы

    Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Чем нынешнее противостояние в США похоже на Гражданскую войну

    Россия, в отличие от европейских стран, однозначно поддержала федеральное правительство Линкольна, видя в сохранении единства США, по словам канцлера Горчакова, «существенный элемент всеобщего политического равновесия».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем принципиальная разница между русскими и американцами

    Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.

    39 комментариев
    10 апреля 2025, 03:47 • Новости дня

    Цена нефти Urals впервые с июня 2023 года упала ниже $50

    Стоимость нефти Urals на базисе FOB в Приморске составила $47,54 за баррель

    Tекст: Денис Тельманов

    Стоимость российской нефти марки Urals опустилась ниже 50 долларов за баррель впервые с июня 2023 года, что стало следствием общего падения цен на нефть в мире.

    Цена российской нефти марки Urals впервые с июня 2023 года упала ниже 50 долларов за баррель, сообщает ТАСС, ссылаясь на данные международного ценового агентства Argus. По данным агентства, стоимость Urals на базисе FOB в порту Приморск 9 апреля составила 47,54 доллара за баррель, а в порту Новороссийск – 48,39 доллара за баррель.

    Снижение стоимости Urals происходит на фоне общего падения мировых цен на нефть. Последний раз цена Urals опускалась ниже 50 долларов за баррель 12 июня 2023 года. Эксперты связывают текущее падение с избытком предложения на мировом рынке и снижением спроса из-за экономической нестабильности.

    Падение цен на нефть оказывает значительное давление на российскую экономику, которая сильно зависит от экспорта энергоресурсов. Оно также может повлиять на бюджет страны, так как доходы от нефти составляют существенную часть государственного бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США планируют ввести высокие пошлины против Китая за покупку венесуэльской нефти, а также ужесточают наказания за приобретение подсанкционной нефти из Венесуэлы и Ирана.

    В то же время ожидания глобального кризиса влияют на цены на нефть и доходы российского бюджета, а неожиданный удар по нефти пришел от ОПЕК. Российская Urals опускается ближе к 50 долларам за баррель, хотя в бюджете заложено почти 70.

    9 апреля 2025, 09:03 • Новости дня
    Дугин назвал украинцев «коллективными трансгендерами»
    Дугин назвал украинцев «коллективными трансгендерами»
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Российский философ Александр Дугин выразил мнение, что украинцы являются «коллективными трансгендерами», сравнив их с русскими, которые изменили этнос.

    По его словам, это русские, которые поменяли свой этнос на «абстрактную выдуманную абсурдную альтернативу», передает РИА «Новости».

    Дугин сравнил данный процесс с трансгендерным переходом, который, по его мнению, не делает мужчину женщиной, а превращает его в «урода».

    Социолог отметил, что глобалисты восторгались украинцами, обеспечивали их финансами и вниманием, превознося их жестокость к русским как героизм. Он подчеркнул, что эти восторги обернулись обратной стороной, и украинцы превратились в «жалких, неумных, никому неверных, никого не любящих неудачников».

    Философ также охарактеризовал украинских националистов как экстремистов без идеологии, которые нападают на чужую государственность, не имея своей. По его мнению, они лишены стиля, культуры и рациональности.

    Ранее на Украине предлагали перестать считать некоторых украинских граждан «украинцами этически и политически».

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему это выгодно киевскому режиму.

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    9 апреля 2025, 15:59 • Новости дня
    Минюст начал проверку Урганта на признаки иноагента
    Минюст начал проверку Урганта на признаки иноагента
    @ Светлана Шевченко/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство юстиции России инициировало проверку телеведущего Ивана Урганта на предмет соответствия признакам иностранного агента.

    Ведомство проводит контрольные мероприятия, после чего, при наличии соответствующих сведений, будет рассмотрен вопрос о включении Урганта в реестр иностранных агентов, передает ТАСС.

    Запрос на проверку поступил от депутата Госдумы Николая Новичкова, представляющего «Справедливую Россию – За правду». В своем ответе Минюст сослался на Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ, касающийся контроля за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием.

    Причиной для обращения депутата в ведомство стала информация, согласно которой в марте телеведущий Иван Ургант зарегистрировался в центре Парижа как индивидуальный предприниматель, указав своей основной деятельностью производство и постановку шоу, концертов и театральных представлений.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    9 апреля 2025, 16:59 • Новости дня
    Россия выслала военного атташе Румынии и его заместителя
    Россия выслала военного атташе Румынии и его заместителя
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия приняла решение выслать двух румынских дипломатов после аналогичных действий Бухареста, объявившего персонами нон грата российских военных атташе.

    Это стало известно после того, как временный поверенный в делах Румынии в Москве Лилиана Бурда была вызвана в департамент государственного протокола, сообщается на сайте МИД России.

    «9 апреля в департамент государственного протокола МИД России была вызвана временный поверенный в делах Румынии в Российской Федерации Лилиана Бурда, которой была вручена нота министерства об объявлении persona non grata атташе по вопросам обороны при румынской дипмиссии в Москве и его заместителя», – сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

    В министерстве подчеркнули, что эта мера является ответной на решение Румынии выслать российского военного атташе в Бухаресте и его помощника. В МИД России назвали действия румынской стороны «ничем не мотивированными».

    Напомним, в среду временный поверенный в делах Румынии Лилиана Бурда была вызвана в Департамент государственного протокола МИД России.

    В марте румынское внешнеполитическое ведомство заявило, что российский военный атташе и его помощник объявлены персонами нон грата из-за «деятельности, не соответствующей положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года». МИД России пообещал ответить Румынии на высылку дипломатов.

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    9 апреля 2025, 13:04 • Новости дня
    Кремль осудил задержание сотрудницы МИД России в Париже
    Кремль осудил задержание сотрудницы МИД России в Париже
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Россия выразила недовольство задержанием сотрудницы МИД в парижском аэропорту, назвав это нарушением международных норм, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков на брифинге осудил задержание сотрудницы Министерства иностранных дел РФ в аэропорту Парижа, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что подобные действия французских властей противоречат обязательствам Франции по Венской конвенции.

    Представитель Кремля отметил, что российским консулам в Париже долгое время не предоставлялся доступ к задержанной.

    Он также выразил мнение, что инцидент еще больше усугубляет и без того напряженные отношения между Россией и Францией.

    «Конечно, это еще больше усугубляет и без того испорченные французскими властями наши двусторонние отношения», – заявил Песков.

    Россия считает, что действия Франции недопустимы и непозволительны по отношению к дипломатическим представителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский посол был вызван в российский МИД после задержания российской сотрудницы министерства в аэропорту Франции, где ей пришлось провести сутки в пограничной зоне.

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    9 апреля 2025, 07:59 • Новости дня
    Система ПВО за ночь сбила 158 украинских дронов

    Минобороны: Система ПВО за ночь сбила 158 украинских дронов

    Tекст: Александра Юдина

    За ночь средства ПВО уничтожили 158 украинских дронов, из которых большинство сбили над Краснодарским краем, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 158 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Из общего числа дронов, 67 были сбиты над территорией Краснодарского края. В Ростовской области уничтожили 29 беспилотников, в Северной Осетии – 15, в Воронежской области – 11, в Курской – десять, в Белгородской – пять, в Крыму – три, в Пензенской области – два, а в Ставропольском крае, Орловской и Саратовской областях – по одному.

    Кроме того, над акваторией Азовского моря было уничтожено семь дронов, а над Черным морем – шесть. Министерство обороны уточнило, что все беспилотники принадлежали Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростовской области уничтожены беспилотники в нескольких районах, ПВО отражает атаки БПЛА с вечера вторника.

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    9 апреля 2025, 23:14 • Новости дня
    Стали известны детали обвинения ректору ПсковГУ Ильиной

    Tекст: Денис Тельманов

    Ректору ПсковГУ Наталье Ильиной было предъявлено обвинение в мошенничестве с зарплатой. Суд удовлетворил ходатайство об ее аресте.

    По версии следствия, Ильина трудоустроила несуществующего сотрудника, присвоив таким образом 10 млн рублей, передает РИА «Новости». В результате действий ректора университет понес крупный финансовый ущерб.

    Псковский городской суд постановил арестовать Ильину до 7 июня, отклонив ходатайство защиты о домашнем аресте. По данным суда, до задержания ректор проживала в гостиничном комплексе «Двор Подзноева» в центре Пскова. Ильина обвиняется в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ, касающемуся мошенничества в особо крупном размере.

    В 2020 году Наталья Ильина задекларировала доход в 15,1 млн рублей.

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    10 апреля 2025, 01:13 • Новости дня
    Захарова объяснила заявления Макрона перепадами атмосферного давления

    Захарова назвала Макрона «ядерным Оле-Лукойе» и объяснила его риторику сменой погоды

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова в шутку предположила, что противоречивые заявления Эмманюэля Макрона о диалоге с Россией и ядерной защите Европы могут быть вызваны резкой сменой атмосферного давления или другими природными явлениями, влияющими на настроение французского лидера.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, как передает ТАСС, прокомментировала противоречивые заявления президента Франции Эмманюэля Макрона.

    «Мне кажется, заявления Макрона зависят либо от атмосферного давления, может быть, от явлений природы – не знаю. Может быть, ему что-то портит настроение», – предположила дипломат в интервью «Москва-24».

    Захарова напомнила, что сначала Макрон настаивал на ведении переговоров с Россией от лица Европы, но затем заявил о защите Европы от России с помощью французского ядерного оружия. Она также подчеркнула, что, до того как Макрон предложил использовать ядерное оружие в защите европейских стран, он выразил желание участвовать в переговорах с Россией. Затем французский президент начал риторику о победе и угрозах, что противоречит его предыдущим заявлениям.

    «Буквально до этого, до того, как этот ядерный Оле-Лукойе начал раскрывать над всеми ядерный зонтик, он говорил, что ему обязательно нужно место за столом переговоров. Стучал ножками, стучал кулаком по столу, истерично всем доказывал. У меня вопрос: надо же как-то определиться?», – добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция и Британия обсуждают возможность военной интервенции в Одессу с целью размещения многонационального миротворческого контингента в черноморских портах Украины. При этом антироссийская политика Евросоюза уже обошлась гражданам стран ЕС более чем в 1,3 трлн евро.

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    9 апреля 2025, 11:15 • Новости дня
    Эстония запретила гражданам с паспортами России участвовать в выборах
    Эстония запретила гражданам с паспортами России участвовать в выборах
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Эстонии Алар Карис подписал закон, запрещающий гражданам третьих стран голосовать на местных выборах, что лишает права голоса проживающих в Эстонии россиян, сообщает гостелерадио ERR.

    Президент Эстонии утвердил законопроект, который лишает граждан третьих стран, включая россиян, права участвовать в местных выборах, указано на портале эстонского телерадио.

    При этом Карис выразил опасения, что принятие этого закона может иметь серьезные последствия для внутреннего мира Эстонии. Он подчеркнул, что такие изменения должны быть тщательно проанализированы и продуманы, чтобы не подорвать единство общества.

    Президент также отметил, что важно обеспечить людям без гражданства доступ к эстонскому гражданству, чтобы они не чувствовали себя изолированными.

    Согласно новым поправкам, только граждане Эстонии и стран Европейского союза смогут голосовать на местных выборах.

    Окончательно лишатся права голоса лица без гражданства, владельцы серых паспортов, с 2025 года. До этого времени они еще смогут участвовать в выборах, однако с осени 2025 года таких прав они лишатся.

    Ранее жителя Эстонии выдворили из страны за флаг ФК «Спартак» с двуглавым орлом.

    Газета ВЗГЛЯД писала о репрессиях русских и граждан прибалтийских государств в Латвии.

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    9 апреля 2025, 14:29 • Новости дня
    Цена нефти Brent впервые с февраля 2021 года упала ниже 59 долларов за баррель

    Стоимость нефти Brent на ICE упала ниже 59 долларов впервые с февраля 2021 года

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала ниже 59 долларов за баррель впервые с февраля 2021 года, достигнув 58,82 доллара за баррель.

    Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE снизилась ниже 59 долларов за баррель впервые с 4 февраля 2021 года, сообщает ТАСС. На 14:03 по московскому времени цена Brent упала на 4,54%, достигнув 58,82 доллара за баррель. Это значительное снижение подчеркивает волатильность на нефтяном рынке, отмечаемую в последнее время.

    К 14:18 по московскому времени снижение замедлилось, и фьючерсы на Brent торговались по цене 59,29 доллара за баррель, что составляет падение на 3,78%.

    В то же время фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в мае 2025 года также продемонстрировали снижение, опустившись на 1,82%, до уровня 56,04 доллара за баррель.

    Текущая ситуация на рынке нефти свидетельствует о возможных долгосрочных изменениях в спросе и предложении, которые могут оказать влияние на экономику и мировые энергетические рынки.

    Ранее в среду стоимость фьючерсов на нефть марки Brent опустилась ниже 60 долларов впервые с февраля 2021 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    Утром стало известно, что мировые цены на нефть опустились более чем на 4% на рисках снижения спроса в мире.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Трамп и ОПЕК опустили цены на нефть и доходы России.

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    9 апреля 2025, 11:39 • Новости дня
    Французского посла вызвали в МИД из-за задержания российского дипломата

    Tекст: Александра Юдина

    Французский посол был вызван в российский МИД после задержания российской сотрудницы министерства в аэропорту Франции, где ей пришлось провести сутки в пограничной зоне, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    Дипломат заявила о вызове французского посла в связи с задержанием российского дипломата, передает РИА «Новости».

    Инцидент произошел в аэропорту Франции, где сотрудница российского министерства была задержана пограничной службой страны. В результате российское посольство в Париже направило ноту протеста в МИД Франции.

    Захарова отметила, что власти России выразили решительный протест послу Франции в Москве.

    В результате предпринятых демаршей сотруднице разрешили въехать в страну, однако до этого ей пришлось провести двадцать четыре часа в пограничной зоне аэропорта.

    Захарова подчеркнула, что вызов посла и нота протеста – это еще не последствия, и в Париже об этом должны знать.

    Она также добавила, что Россия не намерена оставлять данный инцидент без последствий, и подчеркнула важность дипломатических демаршей в решении подобных международных недоразумений.

    В марте Россия выразила демарш Канаде из-за слов посла о блокаде Ленинграда.

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    9 апреля 2025, 08:59 • Новости дня
    Захарова шуточным роликом прокомментировала рост ответных тарифов США

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично отреагировала на увеличение тарифов США, опубликовав видео с американскими аукционами.

    В своем Telegram-канале Захарова разместила шуточный видеоролик, в котором собраны фрагменты речи ведущих американских аукционов. Так она отреагировала на ответные тарифы США.

    Она отметила, что «за сутки американские и ответные тарифы еще подросли».

    «Для Штатов это один из традиционных способов ведения дел. Для многих стран – шок», – написала Захарова.

    Ранее США увеличили импортные пошлины на товары из Китая до 104% из-за ответных мер Китая, которые не были сняты.

    Напомним, США начали самую масштабную тарифную войну в современной истории. Евросоюз сообщил, что 9 апреля утвердит контрмеры против повышения пошлин США, при этом ЕС предложил США взаимно обнулить пошлины.

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    9 апреля 2025, 14:23 • Новости дня
    Центробанк Китая призвал госбанки сократить покупку долларов ради юаня

    Центробанк КНР призвал госбанки уменьшить закупки долларов для стабилизации юаня

    Tекст: Ирма Каплан

    Народный банк Китая попросил государственные банки сократить закупки долларов, чтобы поддержать стабильность юаня на фоне давления из-за американских тарифов.

    Народный банк Китая обратился к государственным финансовым организациям с просьбой сократить закупки долларов США для стабилизации курса юаня, который испытывает давление из-за введенных Вашингтоном тарифов, передает Reuters со ссылкой на источники.

    Аналитики считают, что резкое обесценивание юаня может создать угрозу для финансовой стабильности Китая, поэтому Центробанк КНР предпринимает шаги для поддержания курса на приемлемом уровне.

    «Крупным банкам также было приказано усилить контроль при выполнении заказов на покупку долларов своих клиентов», – сказал один из источников агентства.

    По словам других источников, крупные государственные банки КНР были замечены в агрессивной продаже долларов и покупке юаней в среду.

    Китайский юань потерял около 1,3% в этом месяце и в среду последний раз был на уровне 7,35 за доллар.

    Как сообщала ранее газета ВЗГЛЯД, введенные пошлины на китайские товары сохранятся до заключения торгового соглашения, заявил президент США Дональд Трамп, который уже хвастается успехами своей тарифной политики, утверждая, что страны мира целуют ему задницу ради торговых соглашений с США.

    Днем ранее Китай выразил готовность противостоять тарифам США и предпринял шаги для поддержки рынков, что может усилить риск затяжной торговой войны между крупнейшими экономиками мира. Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил о непримиримости с политикой США и готовности к ответным мерам, если Вашингтон не изменит подход.

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    9 апреля 2025, 22:41 • Новости дня
    Трамп объявил о готовности к торговым сделкам c Китаем и ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона заключать справедливые торговые сделки с Китаем и странами Европейского союза.

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности американской администрации заключать справедливые торговые сделки с Китаем и другими странами, включая государства Европейского союза, передает ТАСС. В рамках беседы с журналистами Трамп подчеркнул, что «со всеми можно заключить сделку».

    «С Китаем будет заключена сделка. Со всеми будут заключены сделки. Это будут справедливые сделки», – сказал американский президент.

    Трамп также выразил уверенность, что китайские власти якобы хотят заключить торговое соглашение с Соединенными Штатами, но не знают, как сделать это, не привлекая внимания. Он подчеркнул, что Китай хочет договор, но не знает, как его достичь, как «гордые люди».

    Комментируя экономическую ситуацию, Трамп подчеркнул, что в прошлом году Китай заработал один триллион долларов на торговле с США, что он считает неправильным. Президент США отметил, что теперь Америка зарабатывает два миллиарда долларов в день, благодаря текущим пошлинам.

    Ранее Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран. В ответ Китай повысил ставку пошлин на американские товары с 34 до 84%, оставив России в стороне от этой меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США приняла решение о повышении торговых пошлин на китайские товары до 125%.

    Биржевые индексы США резко выросли на Нью-Йоркской фондовой бирже после заявления президента США о приостановке пошлин для ряда стран на 90 дней.

    Соединенные Штаты и Панама готовятся подписать декларацию, которая обеспечит американским военным кораблям приоритетный проход через Панамский канал.

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    9 апреля 2025, 08:26 • Новости дня
    Система ПВО России отразила атаку БПЛА на аэродром в Оренбургской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы ПВО успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов в Оренбургской области, предотвратив жертвы и разрушения, сообщил врио губернатора региона Евгений Солнцев.

    В своем Telegram-канале он указал, что силы противовоздушной обороны России успешно предотвратили атаку беспилотных летательных аппаратов на военный аэродром в Оренбургской области.

    По словам Солнцева, атака была отражена без жертв и разрушений, а ситуация находится под контролем.

    Он призвал жителей региона сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Звуки, похожие на взрывы, были слышны в разных микрорайонах Оренбурга, что вызвало беспокойство среди местных жителей.

    Минобороны России подтвердило, что дежурные средства ПВО уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа. Атака произошла 9 апреля в период с 06.30 до 07.05 по московскому времени. Это первый случай, когда официально сообщается о подобных инцидентах в Оренбургской области.

    Напомним, за ночь средства ПВО уничтожили 158 украинских дронов, из которых большинство сбили над Краснодарским краем. В Ростовской области уничтожены беспилотники в нескольких районах, ПВО отражает атаки БПЛА с вечера вторника.

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    9 апреля 2025, 08:24 • Новости дня
    Цены на нефть снизились более чем на 4%

    Мировые цены на нефть снизились более чем на 4% на рисках снижения мирового спроса

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в среду опустились более чем на 4% на рисках снижения спроса в мире.

    Цена июньских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.14 опускалась на 4,04%, до 60,28 доллара за баррель, а майские фьючерсы на WTI дешевели на 4,43% – до 56,94 доллара, передает РИА «Новости».

    «Повышение тарифов понижает прогноз мирового экономического роста, создавая риск дальнейшего снижения спроса на нефть», – цитирует Bloomberg главe отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона.

    Накануне пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США повысили импортную пошлину на китайские товары до уровня 104%, пошлины действуют со среды.

    При этом Американский институт нефти (API) в ночь на среду опубликовал оценку по запасам нефти в США за неделю по 4 апреля, согласно которой их объем снизился на 1,057 млн баррелей, до 438,8 млн баррелей.

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    Трамп и ОПЕК опустили цены на нефть и доходы России

    Хотя Россия не попала в список стран, против которых США ввели высокие пошлины, однако рикошетом долетает и до нас. Ожидания глобального кризиса бьют по ценам на нефть и по доходам российского бюджета. Неожиданный удар по нефти пришел и от кого не ждали – от ОПЕК. Российская Urals уже опускается ближе к 50 долларам за баррель, тогда как в бюджете заложено почти 70. Как Россия справится с этим? Подробности

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    Зеленский решил перехитрить Россию и США с выборами на Украине

    На Украине все активнее обсуждается подготовка избирательной кампании, хотя до недавних пор власти и оппозиция это отрицали. На этом фоне Владимир Зеленский, похоже, ищет способ гарантировать свое переизбрание, в том числе с помощью форсирования сроков самой кампании. В чем заключается суть этой идеи и почему она может помешать планам России и США по урегулированию конфликта на Украине? Подробности

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    Как советская подводная лодка спасалась под парусом

    9 апреля – годовщина одного из самых легендарных примеров находчивости экипажей советских подводных лодок во время Великой Отечественной. В этот день 1942 года погибла подлодка «Щ-421», но перед тем она пыталась спастись, используя для движения паруса. О чем идет речь и как все это произошло? Подробности

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    В Европе вскрыта коррупционная кормушка на миллиарды евро

    Эстафету подсчета неэффективных и бессмысленных расходов вслед за США приняла и Европа. Расследование евроаудиторов показало, что 7,4 млрд евро под видом финансирования неправительственных организаций (НПО) чиновники ЕС могли выделить кому угодно, в том числе и самим себе. Как такое произошло? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • «Время на исходе». США шантажируют Россию

      Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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