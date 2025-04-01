Человек смертен, и, главное, внезапно смертен. Никто не знает, сколько кому на роду написано. Теряющему разум Зе явно стоит внимательно оглядываться по сторонам...2 комментария
В Москве задержали Aurus Senat с поддельными документами управления президента
В столице остановили автомобиль Aurus Senat, оборудованный спецсигналами, у его водителя якобы были поддельные документы из управления делами президента, сообщают СМИ.
Возбуждено уголовное дело о подделке документов, сам автомобиль ценой около 40 млн рублей изъят, передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegram-каналы.
В ходе проверки мужчина предоставил свидетельство о регистрации машины, якобы выданное в 2022 году, хотя госорганы начали использовать эту модель только с конца 2024 года.
Удалось установить, что VIN-номера автомобиля нет в базе, однако государственный номер нормальный. В управлении делами президента сообщили, что такая машина там не числится.
В 2021 году автоэксперт и юрист Дмитрий Славнов сообщал, что преступники стали чаще использовать сложно выявляемые схемы афер, связанные с подставными ДТП и липовыми документами.