Квасьневский пожаловался на недостаточную президентскую пенсию

Экс-президент Польши Квасьневский пожаловался, что пенсии в 11 тыс. злотых не хватает на жизнь

Tекст: Мария Иванова

В интервью интернет-порталу Business Insider бывший президент Польши Александр Квасьневский пожаловался, что его президентской пенсии недостаточно для комфортной жизни. По его словам, хотя выплаты для бывших президентов увеличились, после уплаты налогов на руки он получает около 11 тыс. злотых, что составляет примерно 2750 долларов. «У меня большая семья, поэтому надо зарабатывать», – отметил Квасьневский.

Как пишет ТАСС, среднестатистическая пенсия в Польше в 2023 году составила примерно 4013 злотых, что эквивалентно около 1 тыс. долларов. Это значительно меньше, чем пенсия, которую получает экс-президент.

При этом Квасьневский не в первый раз выражает недовольство размером своей пенсии – в августе прошлого года он уже поднимал эту тему в интервью порталу gazeta.pl.

Другой бывший польский президент, Лех Валенса, также заявлял о финансовых трудностях. В январе 2024 года он сообщил, что его президентская пенсия, составляющая 11-13 тыс. злотых, его не удовлетворяет. По словам Валенсы, из-за финансовых затруднений он вынужден продолжать работать и путешествовать, хотя предпочел бы заниматься более спокойными занятиями, такими как сбор грибов или рыбалка. Валенса также отметил, что пандемия коронавируса серьезно ударила по его финансовому положению.

Ранее бывший президент Польши Александр Квасьневский заявил, что президент США Дональд Трамп не имеет сильных аргументов, чтобы давить на Россию по вопросу украинского конфликта. Он также отметил, что мир сегодня находится в состоянии «небезопасного хаоса» и возрастают риски третьей мировой войны.