Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.0 комментариев
Медведев призвал Макрона к осторожности в вопросах ядерного арсенала
Медведев призвал Макрона к осторожности с французским ядерным арсеналом
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети X обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с предупреждением быть осторожнее с ядерным арсеналом, сопровождая это саркастической надписью и критикой в адрес западных санкций против России.
Медведев разместил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) пост, в котором обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом быть более осторожным в обращении с ядерным арсеналом Франции. Медведев сопроводил свое обращение к Макрону публикацией фотографии, на которой перечислены заявления о том, что Россия изолирована, ее экономика будет разрушена санкциями, а Запад поддержит Украину и добьется стратегического поражения России, передает РИА «Новости».
Он добавил: «Что из этого вышло? Ни черта! Вы испачкались, дамы и господа». Дополнительно на изображении была сделана надпись от руки, в которой Медведев обратился к Макрону с словами: «Осторожнее со своим ядерным арсеналом!».
Медведев также сопроводил свою публикацию комментарием о том, что западные страны «покупали лестницу в рай», но вместо этого оказались «на дороге в ад».
5 марта Макрон объявил о намерении инициировать стратегические дебаты по поводу использования французского ядерного оружия для защиты стран Европейского союза.