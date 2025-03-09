  • Новость часаМедведев призвал Макрона к осторожности в вопросах ядерного арсенала
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    Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

    0 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем и от кого защищать русский язык

    Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну или генерит.

    25 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

    33 комментария
    9 марта 2025, 14:38 • Новости дня

    Медведев призвал Макрона к осторожности в вопросах ядерного арсенала

    Медведев призвал Макрона к осторожности с французским ядерным арсеналом

    Tекст: Ольга Иванова

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в соцсети X обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с предупреждением быть осторожнее с ядерным арсеналом, сопровождая это саркастической надписью и критикой в адрес западных санкций против России.

    Медведев разместил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) пост, в котором обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом быть более осторожным в обращении с ядерным арсеналом Франции. Медведев сопроводил свое обращение к Макрону публикацией фотографии, на которой перечислены заявления о том, что Россия изолирована, ее экономика будет разрушена санкциями, а Запад поддержит Украину и добьется стратегического поражения России, передает РИА «Новости».

    Он добавил: «Что из этого вышло? Ни черта! Вы испачкались, дамы и господа». Дополнительно на изображении была сделана надпись от руки, в которой Медведев обратился к Макрону с словами: «Осторожнее со своим ядерным арсеналом!».

    Медведев также сопроводил свою публикацию комментарием о том, что западные страны «покупали лестницу в рай», но вместо этого оказались «на дороге в ад».

    5 марта Макрон объявил о намерении инициировать стратегические дебаты по поводу использования французского ядерного оружия для защиты стран Европейского союза.

    8 марта 2025, 16:03 • Новости дня
    Песков обвинил Францию во лжи и нарушении договоренностей

    Песков обвинил Францию в нарушении минских договоренностей и гарантий Януковичу

    Песков обвинил Францию во лжи и нарушении договоренностей
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Францию во лжи и нарушении договоренностей, в том числе обеспечении гарантий политического будущего экс-президента Украины Виктора Януковича.

    В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину Песков заявил, что Франция, среди прочих стран, не выполнила свои обязательства по минским соглашениям и гарантиям политического будущего экс-президента Украины Виктора Януковича, передает ТАСС

    Песков также напомнил о заявлении экс-президента Франции Франсуа Олланда, который отмечал, что минским договоренностям никто серьезно не относился. Он также указал на то, что в 2014 году французский министр иностранных дел подписал документ, который гарантировал политическое будущее Януковичу. Однако после этого, по словам Пескова, случился переворот, гарантии, данные Францией, не были выполнены.

    Он подчеркнул, что французский президент Эмманюэль Макрон в своих недавних обвинениях в адрес России не упомянул о ложных действиях Франции. По его мнению, отказ от выполнения обязательств и было истинной ложью со стороны Франции.

    Ранее Песков в ответ на заявления Макрона, обвинившего Россию во лжи в контексте украинского кризиса. напомнил о признаниях экс-президента Олланда о Минских соглашениях, которые никто из европейских стран не собирался выполнять.

    Макрон во время выступления перед гражданами Франции заявил, что «агрессия» России не знает границ и представляет угрозу для Франции и Европы.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел параллели между высказываниями президента Франции Эммануэля Макрона и заявлениями Наполеона и Гитлера, отметив, что Макрон может пойти на бездумные шаги ради спасения своей репутации.

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    7 марта 2025, 05:58 • Новости дня
    Макрон выразил готовность к диалогу с Путиным при согласии Зеленского
    Макрон выразил готовность к диалогу с Путиным при согласии Зеленского
    @ Laurie Dieffembacq/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность к диалогу с президентом России Владимиром Путиным, подчеркнув, что обсуждение должно состояться при согласии украинского лидера Владимира Зеленского и европейских партнеров.

    «Я готов говорить с президентом Путиным, когда мы с Зеленским и нашими европейскими партнерами посчитаем, что для этого наступил подходящий момент», – приводит слова Макрона ТАСС.

    Французский лидер также подчеркнул, что перед встречей президентов должны пройти предварительные контакты на уровне переговорщиков.

    Оценивая требования России – «никакого НАТО, никаких иностранных войск и демилитаризация Украины, которую русские хотят видеть нейтральной страной, что означает для нее очень урезанную армию» – Макрон заявил, что «условия неприемлемы для украинцев» и Запада. По его словам, эти условия «даже хуже, чем в 2014 году».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Макрон, несмотря на свои заявления о готовности общаться с Путиным, не предпринял никаких реальных шагов в этом направлении.

    Путин и Макрон в последний раз говорили друг с другом в сентябре 2022 года.

    В феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне. В ноябре 2024 года Путин и канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два года также провели телефонные переговоры, разговор состоялся по инициативе Берлина.

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    8 марта 2025, 16:08 • Видео
    У Европы нет выбора: будет страдать

    Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

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    6 марта 2025, 17:27 • Новости дня
    Eutelsat готов поставить Киеву 40 тыс. терминалов на замену Starlink

    Tекст: Ольга Иванова

    Французская компания Eutelsat готовится увеличить количество терминалов связи на Украине, достигнув отметки в 40 тыс. штук в ближайшие месяцы, что позволит заменить текущие системы Starlink.

    Генеральный директор французской компании Eutelsat Ева Бернеке в интервью агентству Bloomberg выразила готовность компании поставить на Украину 40 тыс. терминалов спутниковой связи. В настоящее время на Украине используется несколько тысяч таких терминалов от Eutelsat. Бернеке отметила, что для достижения этой цели потребуется несколько месяцев, передает ТАСС.

    В интервью Бернеке подчеркнула, что Eutelsat не занимается производством терминалов самостоятельно, а сотрудничает с третьими компаниями для их изготовления. Ведутся переговоры с поставщиками о возможности поставки как стандартных, так и военных терминалов на Украину.

    По словам Бернеке, увеличение числа терминалов до 40 тыс. позволит заменить существующие системы Starlink. Это решение продиктовано необходимостью укрепления связи в регионе. Eutelsat надеется реализовать этот план в кратчайшие сроки, несмотря на сложный процесс поставки и производственные ограничения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в США заявили, что Россия одержит победу после отказа от помощи Украине. Техноблогер сообщил о возможных проблемах при отключении Starlink на Украине, что может повлиять на связь и коммуникации. Украина готовит замену Starlink, чтобы обеспечить стабильность своей телекоммуникационной инфраструктуры.

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    7 марта 2025, 09:19 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ раскритиковал дискуссии Макрона о ядерном оружии

    Глава МАГАТЭ Гросси назвал обсуждения ядерного оружия размыванием международных норм

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу обсуждения в некоторых странах ядерного оружия, назвав это размыванием международных норм.

    Гросси отметил, что обсуждения на эту тему, которые раньше считались табуированными, становятся все более распространенными, что представляет собой опасное размывание международных норм, передает РИА «Новости».

    Глава МАГАТЭ в интервью агентству Bloomberg высказался о том, что еще несколько лет назад подобные дискуссии о ядерном оружии были бы невозможны, но сейчас они ведутся в ряде стран, что он считает тревожным сигналом о постепенном размывании международных норм.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о росте угроз для Европы и для республики, в том числе якобы со стороны России. Французский лидер объявил о планах по отправке европейского контингента на Украину.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Макрона в стремлении к продолжению войны, а глава МИД Сергей Лавров сравнил французского лидера с Гитлером и Наполеоном.

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    8 марта 2025, 21:48 • Новости дня
    Полиция Парижа разогнала манифестацию за права женщин слезоточивым газом

    Tекст: Мария Иванова

    В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов на манифестации за права женщин, которая прошла в честь Международного женского дня и, по данным организаторов, собрала 120 тыс. человек.

    По информации агентства CLPress, в Париже на Международный женский день произошли столкновения между полицией и участниками манифестации за права женщин.

    Полиция применила слезоточивый газ для разгона агрессивно настроенных демонстрантов, некоторые из которых поджигали уличные урны и строили баррикады по пути следования колонны, отмечает ТАСС.

    Манифестация проходила от площади Республики до площади Нации и, по данным префектуры полиции, собрала около 48 тыс. участников, среди которых были представители феминистских ассоциаций и профсоюзов. Между тем организаторы заявили об участии 120 тыс. человек в парижской демонстрации и сообщили, что по всей Франции было организовано 150 акций против неравенства и притеснения женщин, в которых приняли участие 250 тыс. человек. Организаторы отмечают, что манифестации были направлены на борьбу с неравенством и притеснением женщин во Франции.

    Полиция использовала гранаты со слезоточивым газом и щиты для разгона демонстрантов, которые вступали в столкновения со стражами порядка.

    Отметим, что в этот же день тысячи людей в центре Парижа провели акцию протеста против планов президента Франции Эмманюэля Макрона отправить военных на Украину.

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    7 марта 2025, 03:58 • Новости дня
    Словакия не захотела идти под «ядерный зонтик» Франции

    Фицо выступил против «ядерного зонтика» Франции над Словакией

    Словакия не захотела идти под «ядерный зонтик» Франции
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава правительства Словакии Роберт Фицо негативно отреагировал на предложение Франции раскрыть «ядерный зонтик» над Европой.

    «Я не хочу, чтобы Словакия была частью «ядерного зонтика» Франции, не хочу», – приводит слова Фицо РИА «Новости».

    Он пояснил, что в таком случае использование ядерного оружия будет зависеть от воли Парижа. Фицо подчеркнул, что не может поддержать такое решение.

    Напомним, Париж объявил о намерении инициировать стратегические дебаты по поводу использования французского ядерного оружия для защиты стран Европейского союза. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала президента Франции «атомным Оле-Лукойе».


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    8 марта 2025, 22:10 • Новости дня
    Французские депутаты предложили «отменить супружеский долг»

    Партия «Непокорившаяся Франция» внесла в парламент законопроект об отмене супружеского долга

    Tекст: Вера Басилая

    Партия «Непокорившаяся Франция» внесла в парламент законопроект, направленный на «отмену супружеского долга в праве Франции».

    Партия «Непокорившаяся Франция» (LFI) внесла в парламент законопроект об отмене супружеского долга. Автор инициативы, депутат Сара Легрен, считает, что архаическая норма Семейного кодекса должна исчезнуть. Она поясняет, что кодекс обязывает супругов «совместно вести семейную жизнь», что может быть истолковано как обязанность на интимную близость, пишет «Коммерсантъ».

    Сара Легрен заручилась поддержкой экологов, коммунистов и партии MoDem. Она считает, что существование супружеского долга является архаизмом в современном обществе, и прогнозирует его отмену. Проблема всплыла на процессе о разводе в 2019 году, когда суд поддержал мужа, жаловавшегося на отказ в сексе. В 2025 году ЕСПЧ вынес решение в пользу жены, обвинив французскую юстицию в устаревших взглядах.

    По данным опроса, 70% женщин и многие мужчины чувствуют давление обязанных поддерживать сексуальные отношения. Законопроект Легрен направлен на предотвращение интерпретаций Гражданского кодекса и направлен на борьбу с изнасилованиями в браке.

    По мнению Сары Легрен, решение ЕСПЧ ясно дает понять: согласие на брак не означает согласия на секс в будущем. Соответственно, после изменения статей Семейного кодекса французские суды больше не смогут требовать от женщин и мужчин какой бы то ни было интимной близости.

    Ранее в 2019 году суд во Франции признал жену виновной в разводе из-за прекращения интимных отношений с мужем.

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    7 марта 2025, 21:48 • Новости дня
    Посол Келин: Участие Британии и Франции усложнит переговоры по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что вмешательство Британии и Франции с их советами может усложнить переговоры по Украине.

    Келин в интервью телеканалу «Россия 24» подчеркнул, что предыдущий опыт переговоров с украинской стороной показал их сложность, передает ТАСС.

    По словам дипломата, если европейские страны серьезно займутся посредничеством, это приведет к тому, что украинская сторона может начать маневрировать на своих позициях и ссылаться на европейских посредников.

    «Все это уже было, все это мы уже проходили», – отметил он.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Британия и Франция хотят предотвратить обвал фронта для украинских Вооруженных сил, добившись передышки для киевского режима.

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    7 марта 2025, 07:34 • Новости дня
    Пушков заявил о мести Макрона Трампу из-за неудачной встречи в Белом доме

    Пушков заявил о мести Макрона Трампу из-за неудачной встречи в Белом доме и разных позиций по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон выбрал день обращения президента США Дональда Трампа к конгрессу, чтобы публично объявить о независимой позиции по Украине в ответ на прохладный прием в Вашингтоне, выразил мнение глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

    В своем Telegram-канале он указал, что Макрон намеренно выбрал день обращения американского лидера к конгрессу для своего телеобращения.

    Президент Франции заявил о политике по Украине, которая отличается от позиции Трампа, стремясь представить себя лидером оппозиции Белому дому на Западе.

    Пушков отметил, что это стало личной местью за неудачный визит в Вашингтон, когда Макрон остался без приветствия со стороны Трампа и получил не самое почетное место на видеоконференции лидеров G7.

    По мнению Пушкова, Макрон надеется, что «глубинное государство» возьмет верх над Трампом, и стремится возглавить Европу, объединенную русофобскими настроениями.

    Пушков также сравнил действия Макрона с амбициями боксера среднего веса, бросающего вызов тяжеловесу.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о росте угроз для Европы и для республики, в том числе якобы со стороны России. Французский лидер объявил о планах по отправке европейского контингента на Украину.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обвинил Макрона в стремлении к продолжению войны, а глава МИД Сергей Лавров сравнил французского лидера с Гитлером и Наполеоном.

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    6 марта 2025, 21:25 • Новости дня
    Медведев: В России могут начать наказывать глав компаний за найм нелегалов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российское руководство изучит вопрос о персональной ответственности для глав компаний, которые нанимают нелегальных мигрантов, заявил заместитель председателя СБ России Дмитрий Медведев.

    «Мы рассмотрим с вами предложение о введении персональной ответственности руководителя организации, где выявлены нарушения миграционного законодательства», – цитирует Медведева ТАСС.

    Он пояснил, что предлагается ввести персональную ответственность для руководителей компаний, которые нанимают нелегальных мигрантов через фирмы-однодневки и используют теневые схемы на рынке труда.

    Ранее Медведев заявлял, что необходимо быстро выдворить из страны нелегальных мигрантов, страдающих наркоманией.

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    6 марта 2025, 16:14 • Новости дня
    Захарова раскритиковала план Лондона и Парижа по Украине

    Захарова обвинила Британию и Францию в стремлении спасти ВСУ от обвала фронта

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Британия и Франция хотят предотвратить обвал фронта для украинских Вооруженных сил, добившись передышки для киевского режима, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она сделала заявление на брифинге о том, что истинной целью плана, созданного Британией и Францией по Украине, является стремление предотвратить обвал фронта для украинских Вооруженных сил. Об этом сообщает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что в реальности речь идет о попытке любой ценой добиться передышки для киевского режима и ВСУ. Она отметила, что «необходимы твердые договоренности об окончательном урегулировании».

    По словам Захаровой, любые передышки и перегруппировки без четких договоренностей будут вести к противоположному результату. Она добавила, что такие меры абсолютно неприемлемы и только способствуют продлению конфликта.

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и Владимир Зеленский планируют поехать в Вашингтон для участия в переговорах, цель которых пока не раскрыта.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Макрон и Стармер вскоре отправят Зеленского «на поклон» в Вашингтон.

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    8 марта 2025, 18:18 • Новости дня
    В Париже прошла акция против отправки военных на Украину

    В Париже прошла акция против планов Макрона отправить военных на Украину

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Парижа прошла акция протеста против планов президента Франции Эмманюэля Макрона отправить военных на Украину, участники выражали недовольство возможным военным вмешательством и призывали к выходу Франции из ЕС.

    В Париже прошла акция протеста против планов Макрона отправить французских военных на Украину. Участники акции собрались на площади Пале-Рояль и скандировали лозунги против отправки военных и оружия на Украину, а также против принятия этой страны в НАТО, сообщает ТАСС.

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что планы Макрона направлены на сохранение постоянного конфликта с Россией и создание европейской армии. Он подчеркнул, что президент Франции преследует цель гарантировать возможность возобновления конфликта в будущем.

    Филиппо также выразил недовольство намерением Парижа передать ЕС контроль над французскими ядерными арсеналами. Он считает, что это часть стратегии запугивания населения для увеличения инвестиций в оборонную сферу.

    Выступление Макрона 5 марта содержало заявления о росте угроз для Европы, что, по его мнению, обосновывает увеличение оборонных расходов Парижа. Президент Франции тогда также заявил о намерении продолжать поддержку Украины в конфликте с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что агрессивная риторика президента Франции Эмманюэля Макрона ведет к эскалации и втягиванию страны в конфликт с Россией.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия считает неприемлемым размещение европейских военных на Украине после прекращения огня.

    Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европа допустила ошибку, отказавшись от возможности размещения войск на Украине в начале конфликта.

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    7 марта 2025, 13:17 • Новости дня
    Песков отверг связь удара России по объектам ВПК Украины с планом Макрона

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удар по объектам ВПК Украины не имел отношения к предложениям президента Франции Эммануэля Макрона о перемирии в воздухе и на море.

    Представитель Кремля опроверг связь между ударом России по объектам энергетики Украины и предложениями Макрона, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что удары высокоточным оружием по энергетическим объектам, питающим военно-промышленный комплекс Украины, не были ответом на план Макрона о перемирии.

    Песков заявил: «Нет, мы не согласны с такой точкой зрения», отвечая на вопрос о том, рассматривается ли удар как ответ на инициативу Макрона.

    Он подчеркнул, что действия России не связаны с предложениями Франции о прекращении боевых действий в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны заявило о поражении высокоточным ударом объектов газовой инфраструктуры Украины. Утром в пятницу сообщалось, что ВС России нанесли массированный удар «Калибрами» по Украине. Всего за прошлую неделю ВС России нанесли девять ударов высокоточным оружием.

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    6 марта 2025, 16:54 • Новости дня
    МИД призвал Францию обеспечить безопасность российских дипмиссий

    МИД России призвал Францию обеспечить безопасность российских дипмиссий

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия обратилась к Франции с просьбой усилить безопасность своих дипломатических учреждений и их сотрудников в связи с возросшими угрозами.

    Россия призвала Францию принять все необходимые меры для обеспечения безопасности российских дипломатических миссий на своей территории, пишет ТАСС. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила об этом на брифинге, отметив, что защита дипломатических учреждений и их сотрудников имеет первостепенное значение.

    Захарова подчеркнула, что российская сторона ожидает от французских властей принятия исчерпывающих мер, направленных на защиту дипломатов и их семей. «Мы вновь призываем французские власти принять исчерпывающие меры для обеспечения безопасности российских загранучреждений, сотрудников и членов их семей», – сказала она.

    Напомним, два французских гражданина были задержаны по обвинению в нанесении ущерба консульству РФ в Марселе с использованием зажигательных веществ. Российское посольство потребовало от Франции обеспечить безопасность загранучреждений на фоне приговора за нападение на генконсульство в Марселе, назвав приговор в восемь месяцев домашнего ареста чрезмерно мягким.

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    8 марта 2025, 09:53 • Новости дня
    Медведев отметил роль женщин в успехах «Единой России»

    Tекст: Александра Юдина

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев встретился с женским активом партии «Единая Россия» и подчеркнул важность их вклада в политическую жизнь страны, отметив, что от активности женщин зависят успехи партии.

    На сайте партии «Единая Россия» указано, что Медведев поздравил женский актив партии с наступающим праздником и отметил, что от их активности зависят успехи в политической жизни страны.

    По его словам, «Единая Россия» является «женской партией», так как в ее рядах состоят около 1,6 млн женщин.

    Женщины на встрече рассказали о своих проектах, включая волонтерские инициативы и благотворительные акции.

    Секретарь первичного отделения в Калмыкии Алевтина Оникова поделилась истории о поддержке школьного ансамбля, для которого партия помогла приобрести национальные костюмы. Она подчеркнула, что успехи партии заключаются в решении реальных проблем людей.

    Мадина Батчаева, депутат Народного Собрания Карачаево-Черкесской Республики, рассказала о значении исторического воспитания молодежи, особенно в Год 80-летия Победы. Она отметила необходимость эмоциональной связи молодежи с историей Великой Отечественной войны.

    Дмитрий Медведев подчеркнул, что поддержка участников СВО и память о них должны оставаться в истории страны.

    Он также отметил вклад женщин в поддержке фронта, в том числе усилия волонтеров, таких как Елена Потапенкова из Смоленской области, которая с другими женщинами организовала помощь военнослужащим.

    Людмила Белоцерковская, военнослужащая и медсестра из Белгорода, рассказала о волонтерской помощи воинским подразделениям в регионе.

    Лилия Иванова из Астрахани поделилась успехами в обучении специалистов для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Медведев отметил важность гуманного отношения и социальной поддержки в обществе.

    В конце встречи Медведев выразил благодарность за усилия, которые женщины прилагают в поддержку фронта и укрепление страны. Он подчеркнул важность общих усилий и будущей общей победы, заверив, что женщины, как и мужчины, творят историю.

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    Зачем российские войска заходят в Сумскую область

    В последние дни регулярно поступают сообщения о действиях ВС РФ в Сумской области Украины. В чем смысл этой операции, как она происходит, каким образом связана с изгнанием украинских оккупантов из Курской области – и как далеко в итоге может зайти ударный кулак российской армии на данном направлении? Подробности

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    История отношений с Канадой объясняет настоящие цели США

    Конфликт США с Канадой – вовсе не прихоть нового хозяина Белого дома. Задолго до Дональда Трампа Соединенные Штаты хотели или завоевать, или экономически поглотить своего северного соседа. Перед нами только кульминация усилий, предпринимавшихся американским руководством на протяжении 250 лет. Как и зачем это происходило и каким образом связано с сегодняшними событиями? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Борис Акимов Борис Акимов
      В России секс есть

      Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

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    • Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин
      Зачем и от кого защищать русский язык

      Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну или генерит.

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    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

      Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

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    • У Европы нет выбора: будет страдать

      Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

    • Госдеп США недостаточно покаялся

      В день начала Великого поста у католиков глава Госдепа США Марко Рубио признал, что США вели против России «прокси-войну». Это историческое признание, особенно с учетом того, что Рубио сделал его с пепельным крестом на лбу.

    • Зеленскому пора «ответить за шмот»

      Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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