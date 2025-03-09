Медведев призвал Макрона к осторожности в вопросах ядерного арсенала

Медведев призвал Макрона к осторожности с французским ядерным арсеналом

Tекст: Ольга Иванова

Медведев разместил в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) пост, в котором обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом быть более осторожным в обращении с ядерным арсеналом Франции. Медведев сопроводил свое обращение к Макрону публикацией фотографии, на которой перечислены заявления о том, что Россия изолирована, ее экономика будет разрушена санкциями, а Запад поддержит Украину и добьется стратегического поражения России, передает РИА «Новости».

Он добавил: «Что из этого вышло? Ни черта! Вы испачкались, дамы и господа». Дополнительно на изображении была сделана надпись от руки, в которой Медведев обратился к Макрону с словами: «Осторожнее со своим ядерным арсеналом!».

Медведев также сопроводил свою публикацию комментарием о том, что западные страны «покупали лестницу в рай», но вместо этого оказались «на дороге в ад».

5 марта Макрон объявил о намерении инициировать стратегические дебаты по поводу использования французского ядерного оружия для защиты стран Европейского союза.