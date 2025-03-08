Эксперт объяснил решение Зеленского не участвовать в переговорах в Эр-Рияде

Политолог Корнилов объяснил решение Зеленского не участвовать в переговорах с США в Саудовской Аравии

Tекст: Андрей Резчиков

«Зеленский не будет участвовать во встрече с представителями США в Саудовской Аравии, потому что это не его уровень. Насколько я понимаю, там не будет глав государств. Во время первого раунда переговоров в Саудовской Аравии наш глава государства тоже не участвовал. То есть присутствуют полномочные представители. Разговаривать с Марко Рубио и компанией от Украины едет довольно высокопоставленный состав», – считает политолог Владимир Корнилов.

Ранее Владимир Зеленский сообщил в соцсетях, что начнет следующую неделю с визита в Саудовскую Аравию, где у него запланированы переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

При этом Зеленский не будет 11 марта, во вторник, участвовать во встрече с представителями США. В состав украинской делегации войдут глава его офиса Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров, а также замглавы офиса Павел Палиса.

О том, что переговоры пройдут без Зеленского, первыми узнали американские СМИ. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф сообщал накануне, что представители Киева и Вашингтона намерены обсудить в Эр-Рияде вопросы урегулирования украинского конфликта.

Ранее помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц рассказал, что помимо него во встрече примет участие госсекретарь США Марко Рубио.

Российская делегация во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, помощником президента Юрием Ушаковым и главой РФПИ Кириллом Дмитриевым встречалась с американскими представителями 18 февраля. Встреча продлилась более четырех часов. Стороны обсудили восстановление всего комплекса российско-американских отношений, а также подготовку ко встрече лидеров двух стран Владимира Путина и Дональда Трампа и возможным переговорам по урегулированию на Украине.