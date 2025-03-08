В Дагестане и Чечне по требованию властей заблокировали Telegram

Tекст: Вера Басилая

Гамзатов сообщил, что блокировка мессенджера Telegram в Чечне и Дагестане была произведена по представлению правоохранительных органов. По его словам, решение на федеральном уровне было принято из-за использования мессенджера для координации беспорядков в аэропорту Махачкалы, передает ТАСС.

Гамзатов отметил, что технические сбои в работе Telegram фиксируются в Северо-Кавказском федеральном округе с начала 2024 года. Он рекомендовал использовать альтернативные приложения, например, «ВК».

Между тем член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин подчеркнул, что блокировка носит временный характер. По его словам, Telegram должен пересмотреть политику модерации, так как пока экстремистские материалы часто избегают блокировок. Решение о разблокировке зависит от действий платформы.

Напомним, в октябре 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Участники беспорядков уничтожили и повредили имущество аэропорта Уйташ на сумму более 24 млн рублей, и в отношении 30 представителей власти были совершены противоправные действия, с причинением телесных повреждений 23 из них.

Глава Республики Дагестан Сергей Меликов подчеркнул, что беспорядки координировались через один из Telegram-каналов, который администрируется противниками России.