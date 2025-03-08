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    История отношений с Канадой объясняет настоящие цели США
    Эксперт заявил о приближении финальной операции по освобождению Курской области
    Hill: Трамп начал оказывать давление на Россию
    На Украине объявили в розыск Ивана Дорна, Макса Барских и Потапа
    Российские войска освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину
    Занимавшиеся данными спутников для Киева западные специалисты покинули Украину
    New York Times заявила о ссоре Маска и Рубио
    Россиянин пострадал на Пхукете при защите финских туристок от насильников
    Названы причины смерти актера Хэкмена и его жены
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем и от кого защищать русский язык

    Если у нас больше не будет совершенно диких по своей папуасскости словесных конструкций вроде «Урюпинск-сити» или «Землегорск-вэлли», не проиграет ни один человек. Даже те, кто это придумывает. Ну, или генерит.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

    28 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Православие как способ приблизить к России пять стран

    У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.

    16 комментариев
    8 марта 2025, 15:11 • Новости дня

    Всероссийская акция «Вам, любимые» объединила более 300 тыс. участников

    Тысячи «Первых» по всей стране присоединились к акции, посвященной Международному женскому дню

    Tекст: Александра Юдина

    С 3 по 8 марта более 300 тыс. человек присоединились к Всероссийской акции «Вам, любимые», они поздравляли женщин авторскими открытками, проводили встречи и готовили семейные десерты.

    Более 300 тыс. участников присоединились к акции «Вам, любимые» в честь Международного женского дня. Ребята по всей стране создавали открытки, готовили десерты и встречались с известными женщинами, выражая благодарность за их заботу и труд.

    Герой России и председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов отметил, что акция помогает Первым реализовать творческие способности и объединяться в полезных делах. «Желаю каждой россиянке любви, крепкого здоровья и счастья», – сказал он.

    В рамках акции ребята из разных регионов проводили мастер-классы по изготовлению открыток и дарили их мамам, бабушкам и учителям.

    В Чувашской Республике активисты Татарско-Сугутской школы устроили праздник для матерей участников спецоперации, а в Кировской области студенты поздравляли женщин на рабочих местах. В Крыму «Первые» выходили на пленэр, создавая картины для своих педагогов.

    Помимо этого, участники готовили семейные блюда и рассказывали о значимости этих рецептов. В Жигулевске Самарской области ребята угощали учителей и одноклассниц десертами, приготовленными собственными руками.

    Также прошли «Классные встречи», где «Первые» общались с выдающимися женщинами, вдохновлявшими их своими историями успеха. В Свердловской области прошла встреча с Калисой Павловой, а в Астраханской – с олимпийской чемпионкой Татьяной Тотьмяниной.

    7 марта 2025, 20:57 • Новости дня
    Трамп поддержал удары России по Украине после остановки помощи США
    Трамп поддержал удары России по Украине после остановки помощи США
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия наносит удары по Украине в условиях остановки военной помощи от Вашингтона, но отметил, что в похожей ситуации так поступила бы любая страна.

    «Думаю, он делает то, что делал бы каждый», – сказал президент США в Белом доме, комментируя действия президента России Владимира Путина. Трамп добавил, что Путин «ударяет сильнее, чем прежде», и в такой ситуации каждый поступил бы аналогично, передает ТАСС.

    Кроме того, американский лидер подчеркнул, что США не намерены предоставлять какие-либо гарантии безопасности Украине до окончания конфликта. При этом он выразил уверенность, что решение вопроса безопасности станет «легкой частью» после завершения боевых действий.

    Напомним, в пятницу Белый дом анонсировал незапланированное заявление президента США.

    В ходе него американский лидер заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и Соединенные Штаты могут полностью прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта.

    Коментарии (20)
    7 марта 2025, 21:57 • Новости дня
    Посол Келин: Британия мечтает о двух военых базах на Украине

    Посол Келин: Британия мечтает устроить базы на Азовском и Черном морях на Украине

    Посол Келин: Британия мечтает о двух военых базах на Украине
    @ Илья Дмитрячев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Британия давно планирует создание двух военных баз на Украине, одна из которых может расположиться на Азовском море, однако для России это является абсолютно неприемлемым шагом, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

    По словам Келина, Лондон давно мечтает о создании двух морских баз: одной на Азовском море, другой – на Черном море, передает ТАСС.

    Посол добавил, что сейчас обсуждаются параметры возможного размещения воинского контингента Британии на Украине после завершения боевых действий. Однако, как отметил Келин, ни мандат, ни правила задействования сил, ни детали инфраструктуры пока не ясны. Тем не менее, он подчеркнул, что для реализации таких планов Британии придется создавать базы на Украине.

    Андрей Келин также заявил, что для России развертывание натовской инфраструктуры на Украине совершенно неприемлемо.

    Ранее Келин заявил, что вмешательство Британии и Франции может усложнить переговоры по Украине. Также сообщалось, что Британия рассматривает возможность задействования своих истребителей для нужд противовоздушной обороны на западе Украины.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Британия и Франция хотят предотвратить обвал фронта для украинских Вооруженных сил, добившись передышки для киевского режима.

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    7 марта 2025, 18:20 • Видео
    Госдеп США недостаточно покаялся

    В день начала Великого поста у католиков глава Госдепа США Марко Рубио признал, что США вели против России «прокси-войну». Это историческое признание, особенно с учетом того, что Рубио сделал его с пепельным крестом на лбу.

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    8 марта 2025, 07:42 • Новости дня
    Беспилотники атаковали завод КИНЕФ в Ленинградской области

    Отражена атака беспилотников на завод КИНЕФ в Ленинградской области

    Беспилотники атаковали завод КИНЕФ в Ленинградской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Нефтеперерабатывающее предприятие КИНЕФ подверглось атаке беспилотников, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    «Отражена атака БПЛА на КИНЕФ в Киришском районе», – сообщил Дрозденко в Telegram.

    Один БПЛА удалось уничтожить «на подлете», второй был уничтожен уже над предприятием. В результате падение обломков БПЛА привело к повреждению внешней конструкции одного из резервуаров. «Жертв нет», – сообщил губернатор, отметив, что последствия атаки ликвидируются.

    В ночь на субботу силы ПВО перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над территорией Краснодарского края, Брянской, Ленинградской и Ярославской областей.

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    8 марта 2025, 02:58 • Новости дня
    Названы причины смерти актера Хэкмена и его жены

    Медэксперт назвала причины смерти актера Хэкмена и его жены

    Tекст: Антон Антонов

    Американский актер Джин Хэкмен умер от атеросклеротического заболевания сердца, а его жена Бетси Аракава скончалась из-за хантавирусного кардиопульмонального синдрома, сообщила медицинский эксперт штата Нью-Мексико Хизес Джэрелл.

    «Смерть наступила по естественным причинам», – приводит слова Джэрелл РИА «Новости» со ссылкой на USA Today.

    Причиной смерти 95-летнего Хэкмена стало атеросклеротическое заболевание сердца. Кроме того, ключевым фактором кончины актера была болезнь Альцгеймера.

    Аракава, жена Хэкмена, скончалась от хантавирусного кардиопульмонального синдрома, который передается от грызунов. Вскрытие показало, что на тела обоих супругов не оказывалось внешнее воздействие, которое могло бы повлиять на их смерть.

    По данным эксперта, Хэкмен скончался примерно 18 февраля, в то время как его жена умерла, предположительно, 11 февраля. Во время вскрытия врачи также проверили кардиостимулятор актера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в штате Нью-Мексико в США обнаружили тела известного актера Джина Хэкмена и его жены Бетси Аракава. Сообщалось, что Хэкмен, его жена и собака могли умереть в результате отравления угарным газом. СМИ сообщили, что Хэкмен скончался за девять дней до обнаружения тела.

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    8 марта 2025, 09:18 • Новости дня
    Hill: Трамп начал оказывать давление на Россию
    Hill: Трамп начал оказывать давление на Россию
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США за несколько дней до встречи членов своей администрации с украинскими чиновниками в Саудовской Аравии пригрозил России санкциями и в то же время предупредил о прекращении помощи Украине, если Киев не согласится прекратить конфликт, пишет The Hill.

    По данным агентства, Трамп начал оказывать давление на Россию, пригрозив ввести санкции против Москвы, за несколько дней до встречи членов своей администрации с украинскими чиновниками в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    The Hill пишет, что цель переговоров – обсудить пути прекращения войны.

    В то же время издание указывает, что Трамп предупредил, что США полностью прекратят поддержку Украины, если Киев не согласится на прекращение конфликта с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и Соединенные Штаты могут прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта. Президент США также рассматривает возможность введения новых санкций против России, среди которых он упомянул введение новых пошлин и ограничений в банковском секторе.

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    7 марта 2025, 20:21 • Новости дня
    Организатор взрыва в Кабуле признался в теракте в «Крокус Сити Холле»

    Минюст США: Шарифулла сознался в инструктаже нападавших на «Крокус Сити Холл»

    Организатор взрыва в Кабуле признался в теракте в «Крокус Сити Холле»
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Задержанный Соединенными Штатами Америки Мохаммад Шарифулла признался в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле», заявив, что он инструктировал нападавших от имени «Вилаят Хорасан».

    По информации, предоставленной Минюстом США, задержанный Мохаммад Шарифулла, фигурант дела о взрыве в кабульском аэропорту, признался в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле». Он подтвердил, что от имени «Вилаят Хорасан» обучал нападавших использованию автоматов Калашникова и другого оружия.

    Шарифулла, ранее объявленный президентом США Дональдом Трампом виновным в гибели американских военных при выводе войск из Афганистана, признался также в атаках в России и Иране. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Шарифулла дал эти показания на допросе в ФБР.

    Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта, когда группа боевиков открыла огонь из автоматического оружия и подожгла зрительный зал. В результате погибло 145 человек. По данным директора ФСБ России Александра Бортникова, действия террористов координировались через интернет членами «Вилаят Хорасан» из афгано-пакистанской зоны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, три фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» планировали устроить еще взрыв на набережной Каспийска, изготовив самодельное взрывное устройство.

    Следственные действия по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» завершены, обвиняемые приступили к ознакомлению с материалами, как сообщил председатель СК России Александр Бастрыкин.

    Уголовное дело о теракте в «Крокус Сити Холле» выделено в отдельное производство для 19 фигурантов, среди которых исполнители и пособники, а срок следствия продлен до мая 2025 года для продолжения работы над более чем 1300 экспертизами.

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    8 марта 2025, 07:19 • Новости дня
    New York Times заявила о ссоре Маска и Рубио

    New York Times заявила о ссоре Маска и Рубио на заседании в Белом доме

    New York Times заявила о ссоре Маска и Рубио
    @ Oliver Contreras/CNP/AdMedia,Kevin Lamarque/Keystone PA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На заседании новой администрации США госсекретарь Марко Рубио пришел в ярость из-за претензий Илона Маска и курируемого им ведомства по повышению эффективности работы правительства (DOGE) к Госдепу, пишет New York Times. Белый дом отрицает эту информацию.

    На заседании кабинета 6 марта Рубио выразил свое возмущение, когда ему пришлось выслушивать длинный список претензий от Маска. Рубио опроверг заявления Маска о неспособности сократить штат Госдепа, заявив, что более 1,5 тыс. сотрудников были уволены с компенсацией.

    Рубио предложил Маску принять этих сотрудников обратно на работу только для того, чтобы затем «устроить шоу с увольнением», передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

    Недовольство госсекретаря подходом Маска зрело несколько недель, однако 6 марта Рубио озвучил его в присутствии около 20 должностных лиц, что вызвало быстрое распространение новостей о конфликте среди руководства министерств.

    Недавно Маск также вступил в конфликт с министром транспорта Шоном Даффи, который жаловался на попытки команды Маска уволить авиадиспетчеров во время расследования серии авиакатастроф.

    Президент США отрицает наличие открытого конфликта между Рубио и Маском на заседании 6 марта. Он заявил, что «никакого столкновения» не было, и подчеркнул, что оба демонстрируют хорошую работу. Он заверил, что «Илон отлично ладит с Марко».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, The New York Times сообщала, что руководство ФБР, Пентагона, национальной разведки США и еще ряда ведомств велело своим сотрудникам игнорировать требование DOGE отчитываться об их работе за неделю.

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    7 марта 2025, 21:42 • Новости дня
    США арестовали серверы российской криптобиржи Garantex
    США арестовали серверы российской криптобиржи Garantex
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американские власти конфисковали серверы и заблокировали 26 млн долларов Garantex, сообщили представители американского Минюста.

    Как указали в ведомстве, американские правоохранительные органы конфисковали копии серверов российской криптобиржи Garantex, включая клиентские и бухгалтерские базы данных. Власти заморозили 26 млн долларов, принадлежащих криптобирже, передает ТАСС.

    Согласно заявлению Министерства юстиции США, конфискация инфраструктуры Garantex была проведена из-за подозрений в отмывании денег. Администраторов криптобиржи, гражданина Литвы Алексея Бесчокова и россиянина Александра Мира Серде, обвинили в незаконных финансовых операциях.

    Ранее криптовалютная биржа Garantex приостановила все операции из-за блокировки Tether кошельков на сумму более 2,5 млрд рублей. В феврале Евросоюз ввел санкции в отношении базирующейся в России криптовалютной биржи Garantex, которая также находится под санкциями США с апреля 2022 года.

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    7 марта 2025, 19:40 • Новости дня
    Россия призвала сирийских лидеров прекратить кровопролитие

    Захарова призвала лидеров Сирии не допустить жертв среди мирных жителей

    Россия призвала сирийских лидеров прекратить кровопролитие
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем комментарии подчеркнула важность прекращения кровопролития в Сирии и поддержания национального согласия в условиях переходного периода.

    Захарова призвала всех авторитетных сирийских лидеров способствовать скорейшему прекращению кровопролития в стране. Она отметила, что в сложных условиях переходного периода поддержание национального согласия и укрепление безопасности граждан имеют первостепенное значение, передает ТАСС.

    Дипломат подчеркнула, что важно соблюдать законные права всех граждан Сирии, вне зависимости от их национальной или религиозной принадлежности. В ее обращении также была выражена надежда на то, что сирийские лидеры, обладающие влиянием на развитие ситуации, приложат все усилия для предотвращения жертв среди мирного населения.

    Напомним, в пятницу силы безопасности Сирии, подчиняющиеся новым властям страны, установили контроль над Тартусом.

    Сирийское агентство SANA сообщало, что сирийские вооруженные силы начали масштабную операцию в Латакии и Тартусе для борьбы с ополченцами, поддерживающими Башара Асада. Позже канал Al Arabiya сообщил, что военные Сирии установили контроль над центральными зонами Латакии и Тартуса.

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    8 марта 2025, 09:06 • Новости дня
    Занимавшиеся данными спутников для Киева западные специалисты покинули Украину

    Time сообщила о выезде западных специалистов из Киева после отключения спутников США

    Занимавшиеся данными спутников для Киева западные специалисты покинули Украину
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Специалисты из западных стран, занимавшиеся спутниковыми данными в Киеве, покинули Украину после прекращения доступа к американским спутниковым снимкам. пишет газета Time.

    Западные специалисты, занимавшиеся приемом и обработкой спутниковых данных для Киева, покинули Украину, передает Time со ссылкой на неназванный источник. Это произошло на фоне сообщений о приостановке доступа властей Украины к спутниковым данным США.

    Американская компания Maxar Technologies отключила Украине доступ к своим спутниковым снимкам, а также Национальное агентство геопространственной разведки США временно заблокировало доступ к данным, которые собирает американское правительство. Причиной стало решение президента США Дональда Трампа прекратить передачу разведданных и вооружений украинскому режиму, передает ТАСС.

    Газета Time сообщает, что группа западных специалистов, работавших в военном штабе Киева, покинула страну. Источник издания не уточнил, из каких стран прибыли специалисты, но отметил, что теперь «никого не осталось».

    Европейские разведывательные агентства выражают готовность компенсировать отсутствие американских данных, однако украинские военные сомневаются в быстрой реализации этих планов.

    Ранее газета Financial Times сообщала о прекращении предоставления США разведывательных данных Украине, а Sky News уточнял, что это решение касается всех данных, а не отдельных категорий. Daily Mail также сообщала о запрете США делиться с Великобританией разведывательной информацией для Киева. В Пентагоне отказались комментировать эти сообщения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина не сможет быстро заменить систему спутниковой связи Starlink, если США примут решение об ее отключении, из-за длительного процесса подготовки к развертыванию аналогичных технологий. Для Украины окажется критичным, если США перестанут делиться данными спутниковой разведки и запретят это делать европейским партнерам, что приведет к резкому сокращению числа и эффективности украинских дальних ударов. Прекращение передачи американских разведданных Киеву может привести к серьезным последствиям, особенно в области противоракетной обороны, заявил швейцарский эксперт в области военной стратегии Ральф Боссхард.

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    7 марта 2025, 17:46 • Новости дня
    Индия решила закупить российские танковые двигатели на 248 млн долларов

    Россия и Индия подписали контракт по закупке двигателей к индийским танкам

    Индия решила закупить российские танковые двигатели на 248 млн долларов
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская и индийская стороны подписали контракт по закупке силовых агрегатов для танков Т-72, которые находятся на вооружении индийской сухопутной армии, сообщили в Минобороны Индии.

    Контракт подписан с «Рособоронэкспортом», планируется закупать двигатели мощностью 1 тыс. лошадиных сил для модернизации парка танков Т-72, сообщили в ведомстве, передает ТАСС. Стоимость контракта составит 248 млн долларов.

    В министерстве указали, что мощность прежних двигателей на индийских машинах составляла 780 лошадиных сил.

    Ранее сообщалось, что Россия и Индия уже заключили контракты по военной технике на общую сумму около 80 млрд долларов.

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    8 марта 2025, 05:57 • Новости дня
    Мужчина приговорен к пожизненному заключению за убийство украинцев в Мюнхене

    Мужчина осужден в Мюнхене на пожизненное заключение за убийство украинских военных после совместного распития алкоголя

    Мужчина приговорен к пожизненному заключению за убийство украинцев в Мюнхене
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Суд в Мюнхене приговорил мужчину к пожизненному заключению за убийство двух украинских военных после совместного распития алкоголя и спора о ситуации на Украине, пишет Der Spiegel.

    Как заявляет Der Spiegel, осужденный – 58-летний гражданин России. Инцидент произошел в апреле в Мурнау-ам-Штаффельзе в Баварии, передает ТАСС.

    Мужчина признался, что после совместного распития алкогольных напитков он нанес удары ножом двум украинцам, 36 и 23 лет. По данным следствия, конфликт возник из-за разногласий по ситуации на Украине. Оба погибших служили в вооруженных силах Украины и проходили реабилитацию в Германии.

    Суд исключил возможность его досрочного освобождения через 15 лет.


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    8 марта 2025, 00:17 • Новости дня
    Путин поздравил женщин России с 8 Марта
    Путин поздравил женщин России с 8 Марта
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем.

    «От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!» – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    Путин отметил, что в России традиционно очень теплое отношение к этому празднику, а мужчины «спешат сказать» как сильно дорожат своими «мамами, женами, бабушками, дочерями, сёстрами, подругами, коллегами». «Как ценят все, что вы делаете и дома для родных и близких, и на работе, выполняя подчас очень сложные профессиональные задачи», – отметил президент.

    Он подчеркнул, что женщины успевают и позаботиться о детях, и добиться профессиональных успехов в различных областях, будучи одновременно сильными и хрупкими, храбрыми и нежными. Они вдохновляют мужчин «на прекрасные поступки, на стремление достичь большего», а также – «быть настоящими защитниками» семьи, дома и Родины.

    Путин подчеркнул, что «быть матерью – огромное счастье и вместе с тем непростой, напряженный труд». Он заверил, что российские власти продолжат поддержку материнства, особенно – многодетных семей.

    Президент пожелал женщинам «успехов, здоровья и благополучия». «Будьте счастливы вместе с теми, кто вам дорог», – сказал он.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также поздравил женщин с 8 Марта и пожелал им солнечной и теплой весны.

    Коментарии (2)
    8 марта 2025, 11:54 • Новости дня
    На Украине объявили в розыск Ивана Дорна, Макса Барских и Потапа
    На Украине объявили в розыск Ивана Дорна, Макса Барских и Потапа
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    ВС Украины разыскивают более десяти известных артистов, включая Ивана Дорна, Макса Барских (настоящее имя Николай Бортник) и Потапа (Алексей Потапенко – участник дуэта «Потап и Настя»), которые покинули страну с разрешением на концерты в поддержку армии, но не вернулись.

    ВСУ начали активный розыск по меньшей мере десяти известных артистов, которые покинули страну и не вернулись, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    В их число входят такие звезды как Иван Дорн, Макс Барских, Потап и Artik, а также участники группы MBreeze и певец Василий Демчук. Их обвиняют в уклонении от мобилизации.

    Сообщается, что эти артисты покинули Украину якобы для проведения концертов в поддержку ВСУ. Подозревается, что они могли обмануть или подкупить официальных лиц для выхода за пределы страны.

    По словам источников, их действия расцениваются как намеренное уклонение от исполнения гражданского долга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине вступил в силу запрет на выезд из страны для деятелей культуры и журналистов призывного возраста. В 2024 году в страну не вернулись более 500 представителей творческой интеллигенции.

    В марте украинская рок-группа MBreeze, после участия в отборе на «Евровидение-2025», решила остаться за границей и не возвращаться на Украину.

    Украинский артист Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, сообщил, что его концерты в Европе перенесены из-за того, что министерство культуры Украины отказало в разрешении на выезд.


    Коментарии (5)
    7 марта 2025, 18:59 • Новости дня
    Хинштейн пообещал помощь следствию по делу о некачественных «зубах дракона»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о полной поддержке следствия и правоохранительных органов в борьбе с коррупцией и хищениями при строительстве оборонительных сооружений.

    Хинштейн в своем Telegram-канале проинформировал, что власти региона активно сотрудничают с правоохранительными и надзорными органами. По его словам, поддержка оказывается в рамках борьбы с коррупционными проявлениями, особенно в столь критичных сферах, как обеспечение обороны в регионе, находящемся в зоне конфликта.

    Он подчеркнул, что никакого снисхождения для коррупционеров в регионе не будет. Он отметил, что особенно это касается ситуации с хищениями, которые обнаруживаются при строительстве оборонительных сооружений в приграничных районах Курской области. «Мы не только не намерены что-то скрывать, а напротив – заинтересованы в том, чтобы все виновные в коррупции понесли заслуженное наказание», – отметил он в своем заявлении.

    По данным, озвученным Хинштейном, правоохранительные органы продолжают выявлять новые факты хищений бюджетных средств. Он подчеркнул, что следствие активно продолжается, вскрываются новые нарушения.

    Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело после установления несоответствия качества оборонительных сооружений, известных как «зубы дракона», стандартам ГОСТ.

    Коментарии (11)
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    Трамп испортил «улыбку доллара»

    Самая масштабная торговая война обернулась ослаблением американской валюты, хотя многие ожидали обратного эффекта. Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс считает, что Дональд Трамп, который ставит правильные цели по поднятию отечественной промышленности, перебарщивает в жесткости своих методов и сам вредит доминированию доллара в мировой экономике. Почему индекс доллара падает? Подробности

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    Глава Госдепа посыпал голову пеплом недостаточно сильно

    Появление госсекретаря США Марко Рубио в эфире с крестом на лбу вызвало среди европейцев истерику. Но дело не в кресте, а в признании того, что Вашингтон вел с Россией на Украине «прокси-войну», как руководство самой России и заявляло все три года СВО. Однако Рубио стоило бы уточнить еще два момента, крайне важных для разрешения вопроса о войне и мире. Подробности

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    Зачем российские войска заходят в Сумскую область

    В последние дни регулярно поступают сообщения о действиях ВС РФ в Сумской области Украины. В чем смысл этой операции, как она происходит, каким образом связана с изгнанием украинских оккупантов из Курской области – и как далеко в итоге может зайти ударный кулак российской армии на данном направлении? Подробности

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    История отношений с Канадой объясняет настоящие цели США

    Конфликт США с Канадой – вовсе не прихоть нового хозяина Белого дома. Задолго до Дональда Трампа Соединенные Штаты хотели или завоевать, или экономически поглотить своего северного соседа. Перед нами только кульминация усилий, предпринимавшихся американским руководством на протяжении 250 лет. Как и зачем это происходило и каким образом связано с сегодняшними событиями? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Госдеп США недостаточно покаялся

      В день начала Великого поста у католиков глава Госдепа США Марко Рубио признал, что США вели против России «прокси-войну». Это историческое признание, особенно с учетом того, что Рубио сделал его с пепельным крестом на лбу.

    • Зеленскому пора «ответить за шмот»

      Конфликт между Вашингтоном и Киевом затронул даже внешний вид Владимира Зеленского. Его публичный имидж давно вызывает вопросы, а теперь стал реальной причиной раздражения для спонсоров со стороны. Что с ним не так?

    • США предали Украину. Теперь официально

      В ЦРУ подтвердили, что обмен разведданными с Украиной поставлен на паузу. Ранее были приостановлены военные поставки, включая те грузы, которые находились в пути. Следовательно, извинения Владимира Зеленского не были приняты президентом США Дональдом Трампом. Что дальше?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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