Всероссийская акция «Вам, любимые» объединила более 300 тыс. участников

Тысячи «Первых» по всей стране присоединились к акции, посвященной Международному женскому дню

Tекст: Александра Юдина

Более 300 тыс. участников присоединились к акции «Вам, любимые» в честь Международного женского дня. Ребята по всей стране создавали открытки, готовили десерты и встречались с известными женщинами, выражая благодарность за их заботу и труд.

Герой России и председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов отметил, что акция помогает Первым реализовать творческие способности и объединяться в полезных делах. «Желаю каждой россиянке любви, крепкого здоровья и счастья», – сказал он.

В рамках акции ребята из разных регионов проводили мастер-классы по изготовлению открыток и дарили их мамам, бабушкам и учителям.

В Чувашской Республике активисты Татарско-Сугутской школы устроили праздник для матерей участников спецоперации, а в Кировской области студенты поздравляли женщин на рабочих местах. В Крыму «Первые» выходили на пленэр, создавая картины для своих педагогов.

Помимо этого, участники готовили семейные блюда и рассказывали о значимости этих рецептов. В Жигулевске Самарской области ребята угощали учителей и одноклассниц десертами, приготовленными собственными руками.

Также прошли «Классные встречи», где «Первые» общались с выдающимися женщинами, вдохновлявшими их своими историями успеха. В Свердловской области прошла встреча с Калисой Павловой, а в Астраханской – с олимпийской чемпионкой Татьяной Тотьмяниной.