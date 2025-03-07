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    США превращают НАТО в коммерческий сервис
    Агроном предупредил о передающихся через букеты цветов грибках и паразитах
    Названы возможные организаторы атак на вышедшие из портов России танкеры
    Спрос на деревянные поделки Ефремова в колонии вырос перед возможным УДО
    Хинштейн пообещал помощь следствию по делу о некачественных «зубах дракона»
    Киев получил от Британии почти миллиард долларов с дохода от замороженных активов РФ
    Трамп отправил письмо лидеру Ирана
    Польша решила выйти из конвенций о запрете мин и боеприпасов
    ЕК решила предоставить Киеву привилегированный доступ к рынку ЕС
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Без ядерного оружия нас уже сожрали бы

    Наши соседи слева по карте в истерике опять требуют себе ядерное оружие. Посмотрите в пустые глаза какой-нибудь Каи Каллас или фон дер Ляйен и представьте себе ядерные заряды в их руках. Вот где ужас.

    16 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Православие как способ приблизить к России пять стран

    У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Ничтожество Европы стало угрожающим

    Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.

    12 комментариев
    7 марта 2025, 18:59 • Новости дня

    Хинштейн пообещал помощь следствию по делу о некачественных «зубах дракона»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о полной поддержке следствия и правоохранительных органов в борьбе с коррупцией и хищениями при строительстве оборонительных сооружений.

    Хинштейн в своем Telegram-канале проинформировал, что власти региона активно сотрудничают с правоохранительными и надзорными органами. По его словам, поддержка оказывается в рамках борьбы с коррупционными проявлениями, особенно в столь критичных сферах, как обеспечение обороны в регионе, находящемся в зоне конфликта.

    Он подчеркнул, что никакого снисхождения для коррупционеров в регионе не будет. Он отметил, что особенно это касается ситуации с хищениями, которые обнаруживаются при строительстве оборонительных сооружений в приграничных районах Курской области. «Мы не только не намерены что-то скрывать, а напротив – заинтересованы в том, чтобы все виновные в коррупции понесли заслуженное наказание», – отметил он в своем заявлении.

    По данным, озвученным Хинштейном, правоохранительные органы продолжают выявлять новые факты хищений бюджетных средств. Он подчеркнул, что следствие активно продолжается, вскрываются новые нарушения.

    Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело после установления несоответствия качества оборонительных сооружений, известных как «зубы дракона», стандартам ГОСТ.

    7 марта 2025, 10:11 • Новости дня
    Издевавшийся над жителями Курской области националист ВСУ попал в плен

    Издевавшийся над жителями Курской области украинский националист Зеленко попал в плен

    Издевавшийся над жителями Курской области националист ВСУ попал в плен
    @ RT/Минобороны

    Tекст: Вера Басилая

    Украинский националист Виктор Зеленко, который издевался над мирными жителями в Николаево-Дарьино Курской области, попал в плен и пытается выставить себя жертвой, сообщило Министерство обороны.

    В Минобороны сообщили, что украинский националист Виктор Зеленко, который принимал участие в издевательствах над мирными жителями села Николаево-Дарьино в Курской области, попал в плен к российским войскам. Зеленко ранее воевал в составе механизированной бригады ВСУ и участвовал в репрессиях против населения, передает ТАСС.

    Во время допроса Зеленко заявил, что получал преступные приказы от командиров ВСУ, которые вынуждали его совершать насилие над мирным населением. Он утверждает, что сам не хотел воевать и стал жертвой командирских приказов, стремясь уйти от ответственности за совершенные преступления.

    В Министерстве обороны сообщили, что Зеленко был ранен во время освобождения населенного пункта Николаево-Дарьино российскими войсками. Он пытался вызвать помощь по радиостанции, но его просьбы были проигнорированы, а позже его попытались уничтожить собственные сослуживцы с помощью квадрокоптера «Баба-яга».

    Ранее жители курского села Николаево-Дарьино более полугода скрывались от атак ВСУ в подвалах.

    Очевидцы рассказали, что украинские военные держали жителей в заложниках, убив в Николаево-Дарьино почти всех мужчин и оставив в живых только одного человека.

    Боец ВС России рассказал о казнях ВСУ жителей в Русском Поречном Курской области.

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    6 марта 2025, 21:04 • Новости дня
    На саммите ЕС вывесили российский флаг

    На экстренном саммите ЕС в Брюсселе в буфете вывесили флаг России

    На саммите ЕС вывесили российский флаг
    @ rbc_news

    Tекст: Денис Тельманов

    На экстренном саммите Европейского союза в Брюсселе журналисты заметили российский флаг в буфете среди национальных символов других стран, включая флаги Китая, Ирана и Украины.

    Российский флаг был замечен в буфете во время проведения экстренного саммита Европейского союза в Брюсселе, сообщает Euractiv. По данным портала, флаг России находился среди флагов других стран, таких как Китай, Иран и Украина, что вызвало интерес у журналистов.

    Экстренный саммит ЕС проходит 6 марта и посвящен кризису на Украине, а также усилению обороноспособности ЕС в свете изменившейся политики США. Присутствие флага России на мероприятии, несмотря на конфронтацию с ЕС, стало неожиданным моментом для участников и гостей саммита.

    Наличие флагов Китая и Ирана дополнительно привлекло внимание, учитывая последние международные события и изменения в геополитической ситуации. Важность саммита усиливается на фоне продолжающегося конфликта на Украине и необходимости ЕС адаптировать свою оборонительную стратегию в свете новых вызовов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции заявил, что Москва не видит возможности для компромисса в обсуждении размещения европейских военных контингентов на Украине с враждебными целями.

    Евросоюз намерен достичь мира на Украине через усиление оборонных возможностей и планирует инвестиции в оборону на сумму 800 млрд евро, как отмечала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен; пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Россия считает неприемлемым размещение европейских военных на Украине после прекращения огня.

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    7 марта 2025, 18:20 • Видео
    Госдеп США недостаточно покаялся

    В день начала Великого поста у католиков глава Госдепа США Марко Рубио признал, что США вели против России «прокси-войну». Это историческое признание, особенно с учетом того, что Рубио сделал его с пепельным крестом на лбу.

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    7 марта 2025, 11:36 • Новости дня
    ФОМ: Уровень доверия россиян Путину составил 81%

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составил 81%. 82% опрошенных граждан страны считают, что он работает хорошо, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Согласно данным опроса фонда «Общественное мнение», уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину неизменно высокий – 81% респондентов выразили доверие главе государства, передает ТАСС.

    Вместе с тем, 82% участников опроса оценивают работу Владимира Путина на посту президента положительно, этот показатель также остался без изменений за неделю.

    Кроме того, 57% респондентов дали положительную оценку работе правительства в целом, а 60% опрошенных заявили, что премьер-министр Михаил Мишустин работает хорошо (плюс 3 п.п.).

    Что касается политических предпочтений, уровень поддержки «Единой России» снизился на 3 процентных пункта и составил 44%. КПРФ и ЛДПР получили по 9% поддержки (плюс 1 п.п. у коммунистов, у ЛДПР без изменений). «Справедливая Россия – За правду» получила 3% голосов, как и ранее, а партия «Новые люди» получила 2%, что на 1 процентный пункт меньше по сравнению с предыдущими данными.

    Опрос проводился в период с 28 февраля по 2 марта среди 1,5 тыс. опрошенных жителей страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее уровень доверия россиян президенту Владимиру Путину вырос до 81% за неделю.

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    7 марта 2025, 07:15 • Новости дня
    Иностранцы вывезли советские чертежи из Николаева

    Иностранцы забрали из Николаева советские чертежи и документы по кораблестроению

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Николаеве представители скандинавских стран вывезли советские чертежи и документы по кораблестроению, которые ранее находились под грифом «секретно».

    Представители пророссийского подполья сообщили, что иностранцы проявляют интерес к советской документации и чертежам, оставшимся в украинском Николаеве – важном центре кораблестроения советского периода, передает РИА «Новости». Представители скандинавских стран активно ищут и вывозят эти исторические материалы. Некоторые из них ранее хранились в архивах под грифом «секретно».

    По словам представителя подполья, в СССР на заводах Николаева производились тяжелые авианесущие крейсеры. Нынешние интересанты из скандинавских стран планируют использовать советские разработки и чертежи в своем производстве. Он отметил, что «никто не мешает» иностранцам вывозить документы.

    Собеседник агентства подчеркнул, что на Украине эта документация не вызывала интереса и оставалась в архивах. Однако теперь, несмотря на их прежний секретный статус, бумаги передаются иностранным бизнесменам, ищущим в них ценные разработки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины начала охоту на подпольные группы в Одессе и Николаеве. Подполье ранее сообщило о скоплении служащих Вооруженных сил Украины у военкомата в Николаеве. В город также перебросили национальные батальоны «Медведи SS» и «Тавр».

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    7 марта 2025, 14:49 • Новости дня
    Ambrey: Атаки на вышедшие из портов России танкеры могли совершить иностранные игроки
    Ambrey: Атаки на вышедшие из портов России танкеры могли совершить иностранные игроки
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Компания Ambrey, специализирующаяся на морской безопасности, подготовила отчет об атаках на танкеры, заходившие в российские порты, которые могли быть намеренно осуществлены иностранными государственными акторами.

    По данным компании, с декабря 2024 года как минимум четыре танкера и один сухогруз пострадали от взрывов, указывающих на морские мины, передает ТАСС.

    Среди пострадавших судов был сухогруз Ursa Major российской компании «Оборонлогистика», который потерпел крушение в Средиземном море в декабре 2024 года. По информации департамента ситуационно-кризисного центра МИД России, судно затонуло после взрыва в машинном отделении, произошедшего в международных водах между Испанией и Алжиром. Пресс-служба «Оборонлогистики» сообщила о террористической атаке на судно, подтвердив, что 23 декабря 2024 года в 13:50 мск произошли три последовательных взрыва.

    Компания Ambrey также указала на аналогичные инциденты с другими судами, такие как взрыв на нефтяном танкере Seacharm и танкере-химовозе Grace Ferrum. В компании считают, что морские мины могли быть размещены водолазами на путях в порты или из них, так как во время стоянки или дрейфа суда замедляются.

    Ambrey подчеркнула, что все пострадавшие суда не находились в санкционных списках западных стран и не были частью российского «теневого флота». Несмотря на это, атаки не угрожают российскому экспорту углеводородов, но могут увеличить стоимость страхования от военных рисков, полагают в компании.

    Напомним, российское судно Ursa Major потерпело крушение в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении.

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    7 марта 2025, 08:00 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар «Калибрами» по Украине

    Украина подверглась ракетному удару ВС России с использованием «Калибров» и Х-101

    ВС России нанесли массированный удар «Калибрами» по Украине
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    По всей территории Украины объявлена воздушная тревога после ударов крылатыми ракетами «Калибр», запущенными с кораблей ВМФ России, а также сообщений о полете стратегических ракетоносцев Ту-95 с ракетами Х-101.

    Как указывают данные украинских мониторинговых групп, ракеты были запущены кораблями Военно-морского флота России, передает «Лента.ру».

    Украинские источники также заявляют о нахождении в воздухе стратегических ракетоносцев Ту-95, вооруженных ракетами Х-101.

    Военный блогер Кирилл Федоров подтвердил запуск ракет, сообщив, что «десять больших белых самолетов и Черноморский флот совершили пуски подарков».

    На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

    Накануне оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение электроподстанции, обеспечивающей деятельность ВСУ. До этого ВС России поразили место базирования катеров ССО ВСУ.

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    6 марта 2025, 20:12 • Новости дня
    Путин не смог сдержать эмоций после рассказа матери о героически погибшем сыне
    Путин не смог сдержать эмоций после рассказа матери о героически погибшем сыне
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» не смог сдержать эмоций после рассказа матери погибшего военного о его подвиге в ходе СВО.

    Сотрудница фонда рассказала о героическом поступке своего сына, который выполнял задачи в составе дивизии специального назначения. В ходе СВО он с товарищами выполнил приказ выйти на высоту и взять огонь на себя, чтобы обозначить точку противника. Военные понимали, что это «дорога в один конец», но они выполнили задачу. Таким образом удалось снизить потери всего отряда, передает РИА «Новости».

    Путин, услышав историю, взял короткую паузу перед ответом. Президент признался, что ему тяжело комментировать такие подвиги, подчеркнув героизм российских бойцов. Он отметил: «Мне трудно комментировать, парни, конечно, герои, чего уж там говорить. Сознательно когда идут на гибель, чтобы спасти жизни своих товарищей».

    Президент также выразил мнение, что подобный героизм характерен именно для российского народа.

    Ольга Жмыхова, рассказавшая о подвиге своего сына, работает социальным координатором фонда «Защитники Отечества» в Курской области с 2023 года. Она также является консультантом Военно-социального центра Министерства обороны. Жмыхова помогает воинским частям, в одной из которых служил ее сын, занимаясь доставкой гуманитарной помощи и поддержкой при эвакуации жителей Курской области.

    Ранее во время встречи Путина с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» одна из участниц поделилась мечтой сына погибшего участника СВО встретиться с президентом, на что российский лидер пообещал осуществить это желание на праздновании Дня Победы.

    Кроме того, в ходе встречи Путин заявил, что работа всех россиян способствует сплочению общества вокруг Родины, что является важнейшим условием для достижения победы.

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    6 марта 2025, 21:54 • Новости дня
    Дизайнер Зеленского объяснила его образ на встрече с Трампом
    Дизайнер Зеленского объяснила его образ на встрече с Трампом
    @ Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Дизайнер Владимира Зеленского Эльвира Гасанова заявила, что в военное время политикам не нужны костюмы, подчеркивая выбор наряда Зеленского на встрече с президентом США Дональдом Трампом.

    Дизайнер объяснила, что отсутствие классической деловой одежды подчеркивает послание Зеленского миру и символизирует его солидарность с народом, передает Ura.ru со ссылкой на Financial Times.

    На встрече с президентом США Зеленский выбрал военный стиль одежды, что, по словам Гасановой, демонстрирует политическую ответственность, которая не требует официальной одежды. Она также отметила, что такой подход подчеркивает важность солидарности лидера с гражданами в условиях конфликта.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение о том, что внешний облик Владимира Зеленского оставляет желать лучшего.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Зеленского публично превратили в политический труп.

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    7 марта 2025, 12:25 • Новости дня
    Минобороны заявило о поражении высокоточным ударом объектов газовой инфраструктуры Украины
    Минобороны заявило о поражении высокоточным ударом объектов газовой инфраструктуры Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на пятницу ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками по объектам газово-энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу ВПК Украины, сообщили в Минобороны.

    Поставленная цель удара была достигнута. Все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Всего же с 1 по 7 марта ВС России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. В результате были поражены инфраструктура военных аэродромов, склады с боеприпасами, цеха производства, склады хранения и пункты управления ударных БПЛА, места базирования катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, отчитались в Минобороны.

    Утром в пятницу сообщалось, что ВС России нанесли массированный удар «Калибрами» по Украине.

    Группа «Нафтогаз Украины» заявила о повреждении производственных мощностей по добыче газа в результате взрывов, произошедших в различных регионах страны, включая Харьков, Киевскую и Полтавскую области.

    Напомним, что за прошлую неделю ВС России нанесли девять ударов высокоточным оружием.

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    7 марта 2025, 06:25 • Новости дня
    Италия предложила распространить коллективную оборону НАТО на Украину

    Премьер Италии Мелони предложила распространить пятую статью Устава НАТО на Украину без членства в альянсе

    Италия предложила распространить коллективную оборону НАТО на Украину
    @ Ukrainian Presidentia/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Пятую статью Устава НАТО о коллективной обороне следует распространить на Украину, при этом не предоставляя ей членства в альянсе, заявила глава правительства Италии Джорджа Мелони.

    Мелони по завершении внеочередного саммита по обороне в Брюсселе назвала «неэффективным и очень сложным» возможное решение об «отправке европейских войск» на Украину, передает РИА «Новости» со ссылкой на Rainews24

    Она подчеркнула, что «справедливый» мир требует четких гарантий безопасности в рамках НАТО. Премьер отметила, что миротворческие миссии ООН предполагают вмешательство после начала мирного процесса, что не соответствует нынешней ситуации.

    По ее мнению, гораздо более эффективным было бы использование статьи о коллективной обороне. «Это было бы гарантией стабильной, долгосрочной и эффективной безопасности. Это одно из предложений, которые мы выносим на обсуждение», – сказала Мелони.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лондон и Париж решили предложить США создать группу стран «Европа плюс» для размещения миротворцев на Украине и обеспечения гарантий безопасности. Большинство стран Европы не хотят вступать в коалицию по «защите» Украины, если к ней не будут привлечены США. Вашингтон заявил, что Украина может забыть о перспективах вступления в НАТО в рамках будущего урегулирования.

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    7 марта 2025, 14:10 • Новости дня
    Рар объяснил идею премьера Италии взять Украину под защиту НАТО

    Политолог Рар: Премьер Италии Мелони, как и другие лидеры Европы, страдает отрывом от реальности

    Рар объяснил идею премьера Италии взять Украину под защиту НАТО
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Европейские лидеры на фоне пустующего кресла лидера Запада пытаются продемонстрировать свою важность. В соперничество вступила и Джорджа Мелони, предложившая распространить коллективную оборону НАТО на Украину. Только в здравом уме вряд ли в Европе идею премьера Италии кто-либо поддержит, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар.

    «Место лидера на Запада опустело. Дональд Трамп пытается отмежеваться от Европы. На этом фоне на континенте начинается соперничество – пока словесное. Европейские лидеры пытаются сказать что-то судьбоносное, чтобы показать свою важность», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    Он напомнил, что немцы «мешками несут деньги на оборону ЕС», а Эммануэль Макрон активно предлагает Францию в качестве замены США. «Джорджа Мелони не хочет отставать и быть маргиналом», – считает собеседник. Отсюда и заявление премьера Италии о возможности гарантировать Украине коллективную оборону НАТО.

    «Она не хочет подчиняться Макрону, поэтому предлагает коллективное руководство в европейской части Североатлантического альянса на примере поддержки Киева», – полагает Рар. При этом, по его оценкам, «вряд ли ее идею поддержит кто-либо, будучи в здравом уме». «Скорее всего, пятую статью блока не распространят на украинскую территорию, но будет некая "решимость коллективного разума Европы"», – рассуждает аналитик.

    «Беда Мелони та же, что и у ее европейских коллег. Они считают себя сильнее России и думают, что смогут отвоевать Украину. Премьер Италии, как и многие другие лидеры Европы, страдает отрывом от реальности. Конфликт Брюсселя с Москвой без американского участия чреват для Евросоюза аналогом Ватерлоо», – заключил Рар.

    Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить на Украину пятую статью устава НАТО, предусматривающую принцип коллективной обороны. Она уточнила, что о предоставлении стране членства в альянсе речь не идет.

    По мнению политика, этот вариант намного более эффективен, чем отправка в страну так называемого миротворческого контингента. «Это отличается от вступления в НАТО, но это означает расширение тех же гарантий на Украину, какими пользуются страны-члены. Это было бы стабильной, длительной гарантией», – сказала Мелони после саммита Евросоюза.

    Напомним, Мелони рассматривают как потенциального посредника между Европой и президентом США Дональдом Трампом, но последний вряд ли поддержит инициативу. В Вашингтоне заявляли, что украинское руководство может забыть о перспективах вступления в Североатлантический альянс в рамках будущего урегулирования.

    Ранее Лондон и Париж решили предложить Белому дому создать группу стран «Европа плюс» для размещения миротворцев на Украине и обеспечения гарантий безопасности. При этом большинство стран Европы не хотят вступать в коалицию по «защите» республики, если к ней не будут привлечены США.

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    6 марта 2025, 20:47 • Новости дня
    Лоза объяснил популярность Кадышевой у молодежи трендом «отключать мозги»
    Лоза объяснил популярность Кадышевой у молодежи трендом «отключать мозги»
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Сейчас тренд развлекаться и отключать мозги совсем. Поэтому популярность набирают треки, под которые можно бездумно «повеселиться и побеситься», рассказал газете ВЗГЛЯД певец и композитор Юрий Лоза, комментируя нынешний успех песен Надежды Кадышевой среди молодежной аудитории.

    СМИ обратили внимание, что у миллениалов и зумеров появился новый тренд на посещение концертов солистки ансамбля «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой.

    «Насколько я могу видеть, сейчас вообще такой тренд на веселье, развлекуха идет. Когда-то, в эпоху моей молодости, текстовая основа была очень важна. Поэтому были популярны группы, которые исполняли песни со смыслом. А сейчас наоборот – тренд развлекаться и отключать мозги совсем», – говорит Лоза.

    Он поясняет, что в настоящее время популярность набирают композиции и треки, которые легки для запоминания: их смысл лежит на поверхности, а сам текст и ритм максимально просты для подпевания. Кроме того, ценятся танцевально-развлекательные треки, под которые можно бездумно «повеселиться и побеситься».

    «СМИ и другие молодежные площадки активно продвигают именно такую музыку. Потребитель этого контента – молодежь, она слушает то, что везде крутят и показывают. Они не выбирают, а потребляют лишь то, что культивируется в массах. А артисты, чьи тексты не бессмысленны, оказываются "вне формата"», – считает артист.

    Также, добавляет музыкант, для продвижения артистов важны крупные площадки. Так, по его словам, в июле прошлого года Кадышева «после длительной творческой паузы» приняла участие в музыкальном фестивале VK Fest в Лужниках. Там певица вместе с сыном исполнила песню «Плывет веночек», которая моментально завирусилась в интернете.

    «Нередко какие-то песни обретают популярность из-за того, что становятся мемами, как, например, песня Михаила Шуфутинского "Третье сентября". Лично я бы не хотел быть исполнителем песни, которая вспоминается только один раз в году. Но, опять же, их таковыми часто делают платформы вроде Tik-Tok. Там нужную композицию начинают предлагать алгоритмы, а потом уже все начинают снимать свои ролики на эту песню. Но, как правило, популярность там быстро приходит, но так же потом быстро и забывается», – заключил Лоза.

    Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал, что Кадышева увеличила гонорар до четырех млн рублей за одно выступление.

    Коментарии (23)
    7 марта 2025, 11:46 • Новости дня
    Орбан объявил голосование в Венгрии о приеме Украины в Евросоюз

    Politico: Орбан объявил о проведении опроса в Венгрии по вступлению Украины в ЕС

    Орбан объявил голосование в Венгрии о приеме Украины в Евросоюз
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о проведении опроса среди венгров по вопросу вступления Украины в Европейский союз, пишет Politico.

    Орбан сообщил о намерении провести опрос среди венгров по поводу поддержки вступления Украины в ЕС, передает Politico.

    Такое заявление он сделал после экстренного саммита лидеров ЕС в Брюсселе, где Венгрия отказалась поддержать совместное заявление о военной поддержке Украины.

    Опрос будет проведен в рамках национальной консультации, которая уже использовалась правительством для сбора общественного мнения по различным вопросам, в том числе по миграции и правам ЛГБТК+ (движение признано экстремистским и запрещено в России). Этот механизм представляет из себя рассылку писем всем гражданам Венгрии с вопросами и предлагаемыми вариантами ответов.

    Политолог Балаж Орбан отметил, что венгры впервые получат возможность выразить свое мнение о вступлении Украины в ЕС.

    Ранее подобные опросы критиковались за ведущую формулировку вопросов и использование результатов для укрепления позиций правительства Венгрии.

    Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что из-за Украины изолированным оказался сам ЕС – от России, Китая и США.

    На экстренном саммите ЕС по обороне отложили принятие заявления о поддержке Украины до середины марта из-за несогласия Венгрии с позицией остальных стран.

    На саммите в Брюсселе 26 из 27 стран ЕС поддержали расширение помощи Украине и план милитаризации сообщества, но одобрить данные шаги отказалась Венгрия.

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    7 марта 2025, 14:20 • Новости дня
    В Киеве отказались извиняться за поведение Зеленского в США

    Подоляк заявил, что Киев не будет извиняться за поведение Зеленского в Белом доме

    В Киеве отказались извиняться за поведение Зеленского в США
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Киев отказывается извиняться за поведение Владимира Зеленского в Белом доме, потому что он был прав «по форме и по содержанию», заявил советник офиса Зеленского Михаил Подоляк французскому изданию Le Point.

    Подоляк в интервью изданию Le Point заявил, что Киев не намерен извиняться за поведение Владимира Зеленского во время его встречи с президентом США в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Журналист издания заметил, что некоторые считают, что Зеленский допустил ошибку в ходе этой встречи. В ответ на это Подоляк подчеркнул, что глава киевского режима действовал правильно и по форме, и по содержанию.

    «Он был совершенно прав, пытаясь донести до наших американских партнеров ключевую мысль: ничего не будет сделано без оказания давления на Россию», – сказал Подоляк. По его словам, невозможно добиться положительных результатов, если Москва «добровольно не уступит».

    Таким образом, по словам Подоляка, Киев не будет извиняться за предполагаемую ошибку, потому что никакой ошибки не было.

    Ранее стало известно, что США пересматривают все аспекты своих отношений с Украиной после скандала с Зеленским в Белом доме.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Британии Кир Стармер вскоре отправят Владимира Зеленского «на поклон» в Вашингтон.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Зеленского публично превратили в политический труп.

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    7 марта 2025, 14:41 • Новости дня
    Сирийские силы взяли под контроль Тартус

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силы безопасности Сирии, подчиняющиеся новым властям страны, установили контроль над Тартусом, сообщает Al-Ikhbaria.

    Командующий операцией заявил, что в городе уже началась распределение сил по районам, а вскоре начнется широкомасштабная операция по его зачистке, передает ТАСС.

    «Наши силы установили контроль над городом Тартусом и начали распределять силы по его районам», – заявил он. По словам командующего, главной задачей операции станет устранение вооруженных сторонников бывшего президента Башара Асада.

    Сирийское агентство SANA сообщало, что сирийские Вооруженные силы начали масштабную операцию в Латакии и Тартусе для борьбы с ополченцами, поддерживающими Башара Асада. Позже канал Al Arabiya сообщил, что военные Сирии установили контроль над центральными зонами Латакии и Тартуса.

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