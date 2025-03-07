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Хинштейн пообещал помощь следствию по делу о некачественных «зубах дракона»
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о полной поддержке следствия и правоохранительных органов в борьбе с коррупцией и хищениями при строительстве оборонительных сооружений.
Хинштейн в своем Telegram-канале проинформировал, что власти региона активно сотрудничают с правоохранительными и надзорными органами. По его словам, поддержка оказывается в рамках борьбы с коррупционными проявлениями, особенно в столь критичных сферах, как обеспечение обороны в регионе, находящемся в зоне конфликта.
Он подчеркнул, что никакого снисхождения для коррупционеров в регионе не будет. Он отметил, что особенно это касается ситуации с хищениями, которые обнаруживаются при строительстве оборонительных сооружений в приграничных районах Курской области. «Мы не только не намерены что-то скрывать, а напротив – заинтересованы в том, чтобы все виновные в коррупции понесли заслуженное наказание», – отметил он в своем заявлении.
По данным, озвученным Хинштейном, правоохранительные органы продолжают выявлять новые факты хищений бюджетных средств. Он подчеркнул, что следствие активно продолжается, вскрываются новые нарушения.
Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело после установления несоответствия качества оборонительных сооружений, известных как «зубы дракона», стандартам ГОСТ.