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Уголовное дело завели после проверки качества «зубов дракона» в Курской области
Возбуждено уголовное дело после установления несоответствия качества бетонных пирамид в Курской области стандартам ГОСТ, заказчиком выступала местная корпорации, сообщил источник в правоохранительных органах.
Дело завели после экспертизы в приграничных районах Курской области, сообщил собеседник РИА «Новости».
Заказчиком этих конструкций, известных как «зубы дракона», выступила Корпорация развития Курской области (КРКО). Также об уголовном деле по качеству «зубов дракона» сообщил другой источник.
По информации пресс-службы судов Курской области, в феврале Корпорация развития региона была ответчиком в 13 гражданских делах в региональном арбитраже. Эти дела касаются различных структур и организаций, включая прокуратуру.
Ранее Генпрокуратура потребовала через суд взыскать более 3,2 млрд рублей с экс-главы КРКО Владимира Лукина и его заместителей. Иск подан в Ленинский райсуд Курска. Врио губернатора Александр Хинштейн инициировал проверку КРКО и дал поручение выяснить обстоятельства передачи недвижимости из казны региона в КРКО, это стало основанием для еще одного уголовного дела.
Летом 2024 года командир инженерно-технического батальона Николай Клобуков рассказывал, насколько важны для специальной военной операции «зубы дракона».