Туман и дождь – любимая погода сапера

Командир инженерно-технического батальона Николай Клобуков: Пехотная лопата нынче важнее любого автомата

Tекст: Валерия Вербинина

Боевые задачи в зоне спецоперации выполняет не только боевая техника – танки или бронемашины, но и экскаваторы, тракторы и другая спецтехника. Ее используют специализированные инженерно-технические части и подразделения.



Чем занимаются в ходе СВО асы-бульдозеристы, как создаются инженерные линии обороны, в том числе «линия Суровикина», и как из добровольцев, только что пришедших в армию из мирной жизни, создать эффективное боевое подразделение? Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал командир инженерно-технического батальона 12-й отдельной гвардейской инженерной Кенигсбергско-Городокской Краснознаменной ордена Жукова бригады Николай Клобуков (позывной «Гром»).

ВЗГЛЯД: Николай, ваше подразделение принимало участие в создании легендарной уже «линии Суровикина», которая помогла остановить украинский «контрнаступ» лета прошлого года?

Николай Клобуков: Ту самую линию мы не создавали, но примерно такую же строили на своем участке в то же самое время. Наш участок – один маленький элемент в большой системе российских инженерных сооружений в зоне спецоперации.

ВЗГЛЯД: А что это за участок?

Н. К.: Неподалеку от Луганска. Но в целом наша техника и в тыловых районах работает, и в ДНР. Мы на сотни километров вокруг выполняем задачи инженерного обеспечения войск.

ВЗГЛЯД: Как сработала созданная вами линия обороны?

Н. К.: Показала то, что и должна была показать: остановила врага.

Нами приложено было много усилий, чтобы создать несколько рубежей обороны: минных полей, колючей проволоки, противотанковых рвов, ну и тетраэдров – тех самых «зубов дракона».

ВЗГЛЯД: «Зубы дракона» сами по себе настолько эффективны?

Н. К.: Ни в коем случае. Инженерные сооружения – часть комплексной системы обороны. За линией инженерных заграждений должна находиться пехота. Пехоту, в свою очередь, должна прикрывать огнем тяжелая техника – танки, артиллерия, авиация.

Задача инженерных сооружений – остановить противника, зафиксировать его на определенной позиции, чтобы затем поразить его огнем. Войска должны работать в комплексе, как единый организм. Поэтому самое главное в этом – грамотное управление обороной с использованием инженерных сооружений. Сами по себе инженерные сооружения, не прикрытые войсками, легко могут быть преодолены.

ВЗГЛЯД: Сколько километров рвов и окопов вы накопали за время СВО?

Н. К.: Никогда не думал об этом. Многие сотни километров, скорее всего.

ВЗГЛЯД: Какую технику вы для этого используете?

Н. К.: Экскаваторы, тракторы, краны, бульдозеры. Сначала это была техника еще советского времени, но сегодня все больше получаем новую.

ВЗГЛЯД: Есть какие-то особенности работы зимой? Сложно представить, что вы копаете траншеи, пусть даже техникой, в 30-градусный мороз.

Н. К.: Я тут уже два года и ни разу не видел 30-градусного мороза. Я сам родом из Тюменской области, но Луганск – это не Тюмень. Здесь и зимой вполне можно копать. Если нет слякоти и техника проходит, то она работает.

ВЗГЛЯД: Работает не только техника, но и сами солдаты, собственными лопатами. Каково соотношение ручного солдатского труда и работы инженерной техники?

Н. К.: Да, копать землю вручную сегодня надо точно так же, как это было десятилетия назад. Саперы как копали, так и копают. И без хорошего окопа боец на передке – не боец. Малая пехотная лопата (МПЛ) – лучший друг любого пехотинца. Нынче она важнее любого автомата. Сегодня 90% ранений – осколочные, либо от снарядов, либо от боеприпасов, сброшенных с дрона. Поэтому бойцам необходимо быстро копать окопы, укрытия.

Но, разумеется, иногда мы выделяем технику также и в пехотные подразделения, когда они занимают свои рубежи. Мы копаем только основное, а они уже лопатами вручную доделывают укрепления и сооружения так, как им надо.

ВЗГЛЯД: Какой инженерный объект вы создали быстрее всего с помощью техники?

Н. К.: Танковый капонир. Работали 15 минут экскаватором, в среднем грунте.

ВЗГЛЯД: А сколько нужно времени, чтобы вырыть стандартный окоп?

Н. К.: Механизированным способом? Много факторов влияет на скорость. В нормативных документах прописаны соответствующие коэффициенты. Самый важный – качество грунта. Глина, супесь, песок, камень – все это влияет на время работы.

Но самый главный фактор, который в учебниках не прописан, – это воздействие противника. Можно начать рыть окоп – и тут начнутся прилеты, надо будет уйти в укрытие, переждать, затем продолжить. И так несколько раз. Порою и за день ничего не выроешь.

ВЗГЛЯД: Чем больше всего сегодня вам досаждает противник? Артиллерией?

Н. К.: Беспилотниками.

ВЗГЛЯД: Чем противодействуете?

Н. К.: Главным образом средствами РЭБ. Ими нас снабжают и Минобороны, и волонтеры.

ВЗГЛЯД: Может быть, в этом смысле спокойнее копать ночью?

Н. К.: Нет, потому что мы и ночью на виду у противника.

ВЗГЛЯД: Тепловизоры?

Н. К.: Конечно. Но вот когда туман или дождь, то можно поработать. Это наша любимая погода, благоприятное время, особенно для саперов: выйти, заминировать что-то или, наоборот, разминировать.

ВЗГЛЯД: Можете назвать любимую часть вашей службы, работы?

Н. К.: У меня все самое любимое. Мне нравится работать с людьми, с личным составом. Люблю заниматься и техникой.

ВЗГЛЯД: Собрать-разобрать экскаватор собственными руками?

Н. К.: Пока не было такой необходимости, но в принципе легко. Переоденусь, возьму ключ – и вперед.

ВЗГЛЯД: Можете заменить любого солдата вашего подразделения?

Н. К.: Не совсем. Если только формально и в самом простом исполнении – сесть за руль трактора, например, и в принципе что-то у меня получится сделать. Но в нашем батальоне есть специалисты гораздо более высокого класса.

Боец с позывным «Ковш», он на экскаваторе просто чудеса творит. И на любой технике есть такие спецы, которых не заменить. Лучше всего, если важная задача выполняется человеком, который в этом наиболее компетентен.

ВЗГЛЯД: Вы командуете батальоном, сотни людей у вас под началом. Как сделать из контрактников, мобилизованных и добровольцев единую команду, боеспособное подразделение?

Н. К.: Первое – это личный пример. Второе – меньше лукавства, больше правды. Стараться быть всегда честным и перед самим собой, и перед людьми, которые у тебя под началом. Отбросить в сторону все те качества, которые мы, православные люди, называем грехами: склоки, трусость, сплетни. От этого надо избавляться самому – и помогать в этом другим. Тогда человек становится лучше, совершеннее, ближе к Богу, выполняет задачу лучше.

И конечно, необходимо трудолюбие, трудолюбие и еще раз трудолюбие. А самый тяжелый труд – это работа над собой.