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    5 марта 2024, 15:45 • Общество

    «Никогда не забуду глаза старушки из Мариуполя»

    Правда и победа

    Волонтер Мария Макеева: Я просто решила помочь, чем смогу

    «Никогда не забуду глаза старушки из Мариуполя»

    Tекст: Валерия Вербинина

    «Важно не просто помогать едой или вещами, а чтобы еще и радость была у людей, которые выбрали Россию как безопасное и родное место». Многодетная мать Мария Макеева рассказала газете ВЗГЛЯД, как начала помогать беженцам Донбасса и раненым и во что в итоге это переросло.

    Множество волонтерских организаций работают сегодня в России, оказывая помощь и военнослужащим, и жителям новых территорий страны. Одна из них – Штаб помощи «Беженцы Москва и МО» под руководством жительницы московского Зеленограда, многодетной матери Марии Макеевой.

    Как удалось собрать вместе и организовать работу сотен волонтеров, помогающих совершенно бесплатно, как любой желающий может принять участие в этом движении добровольцев, какой особый проект был придуман для детей беженцев и в какой помощи больше всего нуждаются сами волонтеры, газете ВЗГЛЯД рассказала основательница штаба Мария Макеева.

    ВЗГЛЯД: Мария Владимировна, как получилось, что вы стали собирать помощь жителям Донбасса?

    Мария Макеева: Знаете, все началось стихийно – в начале марта 2022 года я узнала, что в Московскую область стали прибывать беженцы из зоны СВО. В интернете я прочитала историю трех семей, которые вместе с детьми поселились у знакомой, которая бежала еще раньше, в 2014 году, и теперь живет в Подмосковье. Три семьи, в которых восемь детей, – можете представить, сколько всего им нужно.

    Я сама многодетная мама (у меня трое детей), так что я очень хорошо понимала их положение и просто решила помочь, чем смогу. У меня всегда остаются излишки детской одежды. Мы поговорили с друзьями, в итоге я собрала целый внедорожник помощи: еду, одежду, игрушки для детей – и отвезла этим людям.

    ВЗГЛЯД: Но на этом ваш душевный порыв не закончился?

    М. М.: Да, потому что я увидела и другие просьбы о помощи от беженцев из Донбасса и с Украины. Оказалось, что в Москве и Подмосковье много людей, прибывших сюда из зоны СВО своим ходом, вне способов официальной эвакуации в пункты временного размещения (ПВР). Этим людям нужны были детские коляски, одежда определенного размера. Я стала искать все по знакомым многодетным семьям.

    Постепенно на нас стали выходить другие волонтеры. Мы объединились и в итоге решили сделать общий штаб для помощи в Москве, куда неорганизованные беженцы из Донбасса, Украины и других мест могли бы обратиться лично. Нам даже безвозмездно помогли с помещением.

    Понимаете, это наши люди, и я чувствовала, что не могу остаться в стороне.

    Так же думали и мои единомышленники. Один из них согласился на время безвозмездно представить помещение для приема беженцев, другие – программисты – разработали чат-бот для обращений, тоже бесплатно. Вообще многие соглашались помогать совершенно безвозмездно, и это замечательно.

    ВЗГЛЯД: Для работы на постоянной основе нужна команда. 

    М. М.: Когда ко мне обращались люди и говорили, что они хотят быть у нас волонтерами, я всегда спрашивала, чем они занимаются в обычной жизни. И так нашлась, например, девушка-юрист, которая до сих пор отвечает на некоторые юридические вопросы беженцев. Нашлись психологи, потому что люди, которые бежали из зоны военных действий, конечно, часто нуждаются в качественной психологической помощи. Кроме того, психологи учили и волонтеров, как вести себя и не выгореть эмоционально, потому что нагрузка очень большая.

    ВЗГЛЯД: Значит, психологическая поддержка нужна и самим волонтерам? Вам тоже?

    М. М.: Самая большая поддержка идет от семьи. Дети, правда, иногда обижаются, что я все время занята и не всегда могу им уделять время, но они понимают, насколько это важно для меня. Мама у меня уже в возрасте, но она тоже помогала нашему общему делу, например, шила пеленки, когда они были нужны.

    И разумеется, нам активно помогали те люди, которые бежали из Донбасса еще раньше, в 2014 году, и помнили, каково пройти через все это. Сейчас уже помогают те беженцы, которым мы сами оказывали первичную помощь, они нашли работу, устроились – и теперь в свободное время приходят помогать другим.

    ВЗГЛЯД: Как вы выбирали точки приложения своих усилий? Ведь сфер, в которых можно помогать, множество. 

    М. М.: Каждый помогал чем мог. Случались и трудности. Например, одно из помещений нам пришлось через некоторое время освободить, потому что хозяин его нашел коммерческих арендаторов. К тому времени у нас было в штабе уже около 300 волонтеров, и знакомые предложили помочь госпиталю им. Вишневского в Красногорске. Так у нас появилось новое направление деятельности, связанное с помощью раненым в ходе СВО.

    Но помощь, которая оказывалась беженцам с востока Украины, тоже продолжается, только в других помещениях, которые нам тоже предоставили безвозмездно, и в другой форме. Сейчас мы уже не занимаемся раздачей вещей и продуктов беженцам, а устраиваем разовые акции, например, раздачи для детей к началу школьного года – канцтовары, форму и так далее. И вообще мы активно развиваем образовательное направление и все, что с ним связано.

    ВЗГЛЯД: Помогаете детям беженцев готовиться к школьным экзаменам?

    М. М.: Конечно, и это большой проект, который мы реализуем вместе с другими волонтерами. Это курс по подготовке детей беженцев к ОГЭ и ЕГЭ, в первую очередь по таким дисциплинам, как история, обществознание, русский и математика. Мы проводим занятия онлайн для детей 8–11-х классов, а также организуем экскурсии, посещения театров, выставок. Например, в ближайшее время у нас запланирована большая экскурсия на ВДНХ с интересной программой.

    А еще мы проводим культурные мероприятия для взрослых, и тоже на безвозмездной основе. Например, на новогодних каникулах с нашей помощью более тысячи человек – и детей, и взрослых – побывало на елках.

    ВЗГЛЯД: Сил хватает?

    М. М.: Честно говоря, нам нужны педагоги, которые согласились бы помогать с обучением детей онлайн. Есть некоторые дисциплины, например, литература, история, по которым у детей большие пробелы, и там всегда нужны преподаватели.

    ВЗГЛЯД: Вы упоминали еще о помощи раненым в госпиталях. 

    М. М.: Мы помогаем госпиталям, принимающим раненых из зоны СВО, по нескольким направлениям. Бывает, что нас просят приобрести какие-то расходники, в которых возникла нужда – постельное белье, например, или больничную одежду. Мы помогаем по запросам отдельных бойцов, которые находятся в госпиталях и не могут, например, купить себе какой-то предмет одежды, который им нужен. Еще мы навещаем бойцов, передаем от священников иконы и церковную литературу.

    ВЗГЛЯД: То есть желающие могут передавать через вас одежду для раненых?

    М. М.: Да, одежда, обувь, белье, постельное белье – это то, что нужно всегда. Что-то мы передаем для фронта другим группам, которые возят это на передовую. Если кто-то вяжет, то ребята с благодарностью принимают носки, шапочки, рукавички, потому что это как дополнительный оберег. Тем более зима.

    ВЗГЛЯД: Вы принимаете финансовую помощь? Деньги, пожертвования?

    М. М.: Ни в коем случае, это принципиальный момент. У нас нет даже расчетного счета. Только вещи, продукты, бесплатные услуги, другая неденежная помощь.

    ВЗГЛЯД: За каждым человеком, кому помогают волонтеры, стоит своя история. Есть те, которые особенно запомнились?

    М. М.: Помню, в начале нашей работы нам предложили забрать и передать кому-нибудь инвалидную коляску. И буквально через час приходит вопрос: нет ли у нас такой коляски для бабушки, которую вывезли из Мариуполя в Химки. Я отвезла коляску в Химки и увидела эту старушку, которая рассказала, как она была в больнице Мариуполя, где два этажа занимали «азовцы», которые отнимали у больных еду и лекарства. Я никогда не забуду ее глаза.

    Еще помню, как мы помогали бойцу в московском госпитале. Он выздоровел, и через некоторое время мы получили от него благодарность и фото ордена, который он получил.

    Помню, как мы подобрали красивое платье и сумочку для молодой женщины, беженки с детьми. Это ее так окрылило! Она воодушевилась, нашла хорошую работу, и она верила, что это благодаря нам, благодаря тому, что мы ей дали платье и сумку. Понимаете, ведь очень важно не просто помогать едой или вещами, а чтобы еще и радость была у людей, которые выбрали Россию как безопасное и родное место.

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