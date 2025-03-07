Келлог разъяснил обещание Трампа завершить конфликт на Украине за сутки

Tекст: Денис Тельманов

Советник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог прокомментировал обещание Трампа разрешить конфликт на Украине за сутки. Как передает РИА «Новости», Келлог отметил, что Трамп не уточнил, о каком дне и годе идет речь, вызвав смех у публики.

Ранее Трамп заявлял, что конфликт на Украине не начался бы, если бы он был президентом вместо Джо Байдена. Он также подчеркнул, что намерен добиться урегулирования конфликта всего за 24 часа в случае своего переизбрания. Тем не менее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков усомнился в возможности такого быстрого решения, назвав конфликт слишком сложной проблемой.

Во время выступления в Совете по международным отношениям Келлог также отметил, что в отношении конфликта на Украине рассматриваются все варианты. Он напомнил аудитории о словах Трампа, что война будет завершена в течение 24 часов, не уточняя конкретные временные рамки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава офиса Зеленского Андрей Ермак попытается предложить Белому дому универсальную формулу мира, которую Москва заведомо не примет, затягивая таким образом конфликт на Украине.

Ранее сообщалось, что украинская и американская делегации проведут встречу в Эр-Рияде. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас провела встречу с украинским министром обороны Рустемом Умеровым, на которой обсуждались планы по увеличению поставок вооружений из Европы.



