У России есть все предпосылки для укрепления своего влияния в пяти православных странах с собственными поместными церквями – Сербии, Болгарии, Грузии, Греции и Румынии. Для этого нашей дипломатии следует шире использовать православие как инструмент внешней политики. А в ряде случаев пригодятся русский и славянский факторы.0 комментариев
Канада решила нарастить военное присутствие в Арктике
Канада решила за 20 лет инвестировать 2,67 млрд канадских долларов в арктическую оборону
Канада планирует инвестировать 2,67 млрд канадских долларов в течение 20 лет для создания сети северных центров оперативной поддержки в Арктике, включая Икалуит, Инувик и Йеллоунайф, чтобы усилить военное присутствие в регионе.
Канада увеличит свое военное присутствие в Арктическом регионе, сообщает пресс-служба Минобороны.
Министр национальной обороны Билл Блэр объявил, что Икалуит, Инувик и Йеллоунайф станут местами размещения северных центров оперативной поддержки. По его словам, это расширит возможности канадских вооруженных сил в Арктике и на Севере, передает РИА «Новости»
Согласно обновленной концепции обороны, Канада намерена в течение 20 лет инвестировать 2,67 млрд канадских долларов в создание сети северных центров оперативной поддержки. Эти центры, включающие взлетно-посадочные полосы и объекты материально-технического обеспечения, позволят канадским вооруженным силам более эффективно защищать суверенитет страны и увеличивать круглогодичное присутствие.
Инициатива представляет собой новый подход к обороне и боевой устойчивости в Арктике и на Севере, она направлена на обеспечение безопасности канадцев в условиях изменений в физической среде и области безопасности.
Ранее лидер Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр заявил о планах создания постоянной военной базы в Икалуите, что будет финансироваться за счет сокращения иностранной помощи. Он также намерен приобрести тяжелые ледоколы и удвоить численность персонала рейнджеров в Арктике.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что страна рассматривает возможность приобретения атомных подлодок для защиты своей береговой линии в Арктике.
Между тем помощник президента России Николай Патрушев подчеркнул важность Северного морского пути для развития России и отметил необходимость создания танкеров ледового класса.