Bloomberg: США готовят полный пакет санкций против энергетики России

Tекст: Александра Юдина

По данным издания, США готовы без колебаний ввести полный пакет санкций против российской энергетики, передает РИА «Новости».

Эти меры могут быть приняты, если они окажутся необходимыми для достижения мира на Украине.

Бессент подчеркнул, что ограничения будут открытыми и агрессивными, что обеспечит «максимальный эффект» за короткое время.

По словам министра, такая стратегия позволит усилить позиции США на переговорах и добиться нужных результатов.

Кроме того, Бессент отметил, что все возможные меры уже обсуждаются и могут быть применены в ближайшее время, если ситуация на Украине потребует такого вмешательства.

Издание Reuters сообщало, что США рассматривают возможность смягчения санкций против России в рамках дипломатических усилий по улучшению отношений и урегулированию конфликта на Украине.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент допустил возможность экономических послаблений для Москвы в зависимости от хода переговоров.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что для нормализации отношений России и США необходимо снятие санкций, однако пока нет признаков таких шагов.