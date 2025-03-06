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Власти Газы начали ликвидацию временных захоронений
Al Jazeera: Власти сектора Газа начали извлечение тел из временных захоронений, появившихся в результате боев
В секторе Газа приступили к извлечению тел с временных захоронений, организованных во время недавних боевых действий, несмотря на нехватку оборудования и топлива, сообщил Al Jazeera.
По информации телеканала, власти сектора Газа начали работы по ликвидации временных мест захоронения погибших, передает ТАСС.
Эти кладбища были организованы во время боевых действий, начавшихся в октябре 2023 года. Сотрудники местного управления гражданской обороны приступили к извлечению тел с территорий временных кладбищ.
Тем не менее, процесс ликвидации временных захоронений затруднен из-за значительной нехватки необходимого оборудования и топлива. Это серьезно влияет на скорость и эффективность проводимых работ.
Сотрудники сталкиваются с трудностями в опознании тел. Представитель администрации сектора Газа отметил: «Во время боевых действий ситуация была очень сложной, люди не могли попасть на официальные кладбища и были вынуждены хоронить своих близких там, где это было возможно». Множество временных участков позже были разрушены израильской армией.
Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси озвучил план управления Газой после полного прекращения огня в регионе.