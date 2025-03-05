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ФИФА объявила о рекордных призовых на клубном чемпионате мира 2025
Международная федерация футбола выплатит 1 млрд долларов призовых на клубном чемпионате мира 2025 года
Международная федерация футбола готова выделить один млрд долларов на призовые для участников клубного чемпионата мира 2025 года, который пройдет в США с 15 июня по 13 июля.
ФИФА выплатит один млрд долларов в качестве призовых всем участникам клубного чемпионата мира по футболу 2025 года, который пройдет в США с 15 июня по 13 июля, передает РИА «Новости». Турнир будет организован в новом формате, включающем 32 команды, из которых 12 представляют Европу.
Как отметил президент организации Джанни Инфантино, весь доход, полученный от турнира, будет распределен между участвующими клубами и в качестве солидарных выплат по всему миру. «ФИФА не оставит себе ни доллара. Резервы ФИФА, предназначенные для развития мирового футбола, останутся нетронутыми», – подчеркнул он.
Согласно инсайдерской информации, рекордный призовой фонд стал возможен благодаря заключенной в декабре сделке по продаже телевизионных прав сервису потокового вещания DAZN, стоимость которой составила один млрд долларов. Известно, что участники чемпионата получат выплаты как за участие в групповом этапе, так и за достижения в плей-офф.
До этого Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) ввел новое правило, ограничивающее время удержания мяча вратарем до восьми секунд, с наказанием в виде углового удара за превышение.