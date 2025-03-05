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Путин назвал сбережение культурной идентичности приоритетом миграционной политики
Президент России Владимир Путин заявил, что сохранение культурной идентичности и общественная безопасность являются главными приоритетами российской миграционной политики.
Во время выступления на коллегии МВД Путин сделал акцент на важности сохранения культурной идентичности и безопасности общества как ключевых приоритетов российской миграционной политики. Он отметил, что органам МВД предстоит решить серьезные задачи в этой сфере, передает ТАСС.
«Серьезные задачи стоят перед МВД в миграционной сфере. Приоритет здесь – безопасность общества и граждан, сбережение нашей культурной идентичности», – заявил глава государства.
«Необходимо пресекать каналы нелегальной миграции, активнее использовать современные инструменты миграционного контроля», – указал Путин.
Глава МВД России Владимир Колокольцев, в свою очередь, сообщил, что на конец 2024 года порядка 700 тыс. иностранных граждан не имели урегулированного правового статуса для пребывания в России. Им предоставлена возможность урегулировать свой статус до 30 апреля. По его словам, принятые меры уже способствовали снижению числа преступлений, совершаемых иностранцами, включая уменьшение числа убийств, краж и грабежей.
«Сократилось количество посягательств против жизни и здоровья, в том числе убийств. Меньше стало деяний против собственности, включая кражи. Отмечаем резкое снижение грабежей – почти на 26%, разбойных нападений – на 27%. Это за год», – сказал он.