Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.3 комментария
МВД предложило повысить сумму ущерба от краж для уголовной ответственности
Министр Колокольцев предложил повысить порог ущерба для уголовной ответственности за кражу
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев предложил увеличить порог ущерба от краж, после которого наступает уголовная ответственность.
Министр внутренних дел Владимир Колокольцев предложил повысить минимальную сумму ущерба от краж, при которой наступает уголовная ответственность, передает ТАСС.
По текущему законодательству, уголовная ответственность наступает при ущербе от 2,5 тыс. рублей, что, по словам Колокольцева, было актуально девять лет назад, когда минимальный размер оплаты труда составлял 7,5 тыс. рублей. С тех пор МРОТ вырос в три раза, установленная сумма утратила общественную опасность, считает министр.
Колокольцев отметил, что увеличение порога ущерба позволит перевести менее значительные деяния в категорию административных правонарушений, таким образом, за мелкие хищения виновные будут привлекаться по статье КоАП.
Ранее глава МВД России заявлял, что количество преступлений, совершаемых на улицах в стране, уменьшается.