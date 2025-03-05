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Удерживавшая мировой рекорд поцелуя тайская пара рассталась через десять лет
Эккачай и Лаксана Тиранарат, установившие рекорд по длительности поцелуя в 2013 году, расстались; их поцелуй длился 58 часов и 35 минут, что было внесено в Книгу рекордов Гиннесса.
Газета The Independent сообщила, что тайская пара Эккачай и Лаксана Тиранарат, которые в 2013 году установили мировой рекорд по длительности поцелуя, рассталась. Они целовались в течение 58 часов, 35 минут и 58 секунд в Паттайе, что было признано Книгой рекордов Гиннесса, передает ТАСС.
Эккачай, которому на данный момент исполнилось 56 лет, выразил сожаление по поводу расставания, отметив, что старается сохранить хорошие воспоминания о достижении и гордится уникальным опытом. Причины расставания пары не называются.
Организаторы конкурса, в котором они участвовали, предложили семи парам соблюдать строгие правила, включая запрет на отдых и постороннюю помощь. Уже после их участия Книга рекордов Гиннесса отказалась от этого состязания, посчитав его слишком опасным. Теперь установлены новые нормы: претендентам разрешены перерывы, что снижает риск медицинских осложнений. Отметим, что в 2011 году один из участников потерял сознание всего через 30 минут после начала конкурса.
В 2009 году также был установлен новый мировой рекорд по поцелуям.
Как пояснял газете ВЗГЛЯД сексолог Александр Полеев, польза от поцелуев оказалась сильно преувеличена.