Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.3 комментария
Pinterest оштрафовали на 12 млн рублей
Фотохостинг Pinterest оштрафован за нарушение закона о персональных данных, такое решение принял Таганский суд Москвы.
Штраф составил 12 млн рублей, компанию Pinterest Inc. Признали виновной по статье «Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных», передает ТАСС.
В августе Pinterest штрафовали на 7 млн рублей.