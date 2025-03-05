Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.3 комментария
Песков заявил о востребованности Дронова в Новгородской области
Песков: Кандидатура Дронова соответствует критериям, востребованным в Новгородской области
Александр Дронов, назначенный президентом Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности главы Новгородской области, был признан наилучшим кандидатом, соответствующим актуальным региональным критериям, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Назначение Дронова состоялось в среду, когда Путин подписал соответствующий указ. Дронов ранее занимал должность первого вице-губернатора Новгородской области, сообщает ТАСС.
Песков уточнил, что президент рассматривал различные кандидатуры, но в итоге остановил свой выбор на Дронове, поскольку он лучше всего отвечает актуальным требованиям региона.
Напомним, Путин назначил временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области выпускника «школы губернаторов» Александра Дронова после отставки предыдущего главы региона Андрея Никитина.