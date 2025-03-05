Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.0 комментариев
Захарова заявила о потере опоры европейскими лидерами после избрания Трампа
Спикер МИД Мария Захарова отметила, что европейские политики потеряли опору после возвращения президента США Дональда Трампа в Овальный кабинет.
По ее словам, политики из Евросоюза начали терять почву под ногами после избрания Трампа на пост президента США, передает радио Sputnik.
Дипломат подчеркнула, что западноевропейских лидеров приводили к власти с помощью финансовой поддержки и различных политических манипуляций.
По словам Захаровой, «эти западноевропейские лидеры, очень многие чиновники, сейчас находятся в абсолютной прострации, потому что уходит почва из-под ног», ведь ранее они полагались на американский либерализм.
Дипломат указала, что после смены президента США изменилась риторика в Вашингтоне.
Она добавила, что в этой ситуации европейским политикам остается вопрос, как им действовать дальше.
«Им что, надо тогда уйти? Или сказать, что они были неправы? А когда они говорили что-то, это вообще соотносилось с реальностью?» – резюмировала представитель МИД.
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