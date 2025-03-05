Захарова заявила о потере опоры европейскими лидерами после избрания Трампа

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, политики из Евросоюза начали терять почву под ногами после избрания Трампа на пост президента США, передает радио Sputnik.

Дипломат подчеркнула, что западноевропейских лидеров приводили к власти с помощью финансовой поддержки и различных политических манипуляций.

По словам Захаровой, «эти западноевропейские лидеры, очень многие чиновники, сейчас находятся в абсолютной прострации, потому что уходит почва из-под ног», ведь ранее они полагались на американский либерализм.

Дипломат указала, что после смены президента США изменилась риторика в Вашингтоне.

Она добавила, что в этой ситуации европейским политикам остается вопрос, как им действовать дальше.

«Им что, надо тогда уйти? Или сказать, что они были неправы? А когда они говорили что-то, это вообще соотносилось с реальностью?» – резюмировала представитель МИД.

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