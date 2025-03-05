Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.0 комментариев
Россиян предупредили об опасности забытых аккаунтов
Забытые аккаунты в соцсетях могут стать легкой добычей для злоумышленников из-за слабой защиты, предупредил IT-эксперт Даниил Бориславский.
По его словам, старые учетные записи не защищены современными инструментами безопасности, такими как длинные пароли и двухфакторная аутентификация, передает «Лента.ру».
Бориславский отметил, что в прошлом требования к паролям были намного проще, и такие пароли, как «qwerty123», могли быть приняты системой.
Эксперт подчеркнул, что такие «заброшенные» аккаунты часто привязаны к другим сервисам пользователей. Например, если злоумышленник получит доступ к старому почтовому ящику, который используется для восстановления основного аккаунта, это может привести к более серьезным последствиям.
Кроме того, на старых аккаунтах может храниться ценная информация, включая переписку и контакты, которую злоумышленники могут использовать для анализа и проникновения в личные связи пользователей.
Бориславский советует пользователям вспомнить свои старые учетные записи, обновить их защиту или удалить их полностью, чтобы предотвратить потенциальные угрозы в будущем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее более 2 млн россиян перенесли почту на xmail с зарубежных сервисов.