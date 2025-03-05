Россиян предупредили об опасности забытых аккаунтов

Tекст: Александра Юдина

По его словам, старые учетные записи не защищены современными инструментами безопасности, такими как длинные пароли и двухфакторная аутентификация, передает «Лента.ру».

Бориславский отметил, что в прошлом требования к паролям были намного проще, и такие пароли, как «qwerty123», могли быть приняты системой.

Эксперт подчеркнул, что такие «заброшенные» аккаунты часто привязаны к другим сервисам пользователей. Например, если злоумышленник получит доступ к старому почтовому ящику, который используется для восстановления основного аккаунта, это может привести к более серьезным последствиям.

Кроме того, на старых аккаунтах может храниться ценная информация, включая переписку и контакты, которую злоумышленники могут использовать для анализа и проникновения в личные связи пользователей.

Бориславский советует пользователям вспомнить свои старые учетные записи, обновить их защиту или удалить их полностью, чтобы предотвратить потенциальные угрозы в будущем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее более 2 млн россиян перенесли почту на xmail с зарубежных сервисов.