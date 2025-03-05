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Российские войска взяли под контроль дороги у Белогоровки
Марочко сообщил о контроле российскими войсками всех дорог у Белогоровки в ЛНР
Российские войска, улучшив тактическое положение у Белогоровки в Луганской народной республике, взяли под огневой контроль почти все пути снабжения украинских сил, что вызвало рост потерь среди их личного состава, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские войска взяли под огневой контроль практически все пути снабжения украинских сил в районе Белогоровки в Луганской Народной Республике, сообщает ТАСС.
Марочко заявил, что улучшение тактического положения позволило российским военнослужащим контролировать все дороги и большую часть троп, ведущих в населенный пункт, что осложнило украинским силам осуществление поставок и проведение ротаций.
По словам Марочко, российские военные продолжают круглосуточный мониторинг ситуации и оперативно реагируют на изменения. Он также добавил, что переход под контроль сил России путей снабжения затруднил украинскому командованию ведение боевых действий, увеличив потери среди личного состава украинских сил.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военные силы России выбили из Белогоровки ВСУ в ЛНР, а затем начали продвижение по руслу Северского Донца в этом районе, тем самым сократив дистанцию до границы ЛНР.