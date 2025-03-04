Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» анонсировал номинацию к 80-летию Победы

Номинация посвящена 80-летию Победы и станет центральной темой XXII сезона проекта. Конкурс стартовал 4 марта в Национальном центре «Россия», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Конкурс «Моя страна – моя Россия» является уникальной платформой для реализации авторских проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских регионов, городов и сел. В новом сезоне количество номинаций увеличилось, что открывает дополнительные возможности для участников. Особое внимание уделяется номинации «Моя страна. Моя история. Моя Победа», которая связана с Годом защитника Отечества и празднованием 80-летия Победы.

Бетин отметил, что за шесть лет работы конкурс объединил более 400 тыс. участников из всех регионов России. В этом году в конкурсе представлено 14 номинаций, включая посвященные Году защитника Отечества и сохранению традиционных ценностей. Номинация включает проекты, направленные на поддержку исторической памяти о Великой Отечественной войне и поддержку ветеранов.

Старт новому сезону дали участник программы «Время героев» Николай Орлов и школьница-участница конкурса Елизавета Бережанская. Орлов отметил, что проект является площадкой для консолидации общества и реализации идей, направленных на укрепление Родины. Прием заявок на конкурс открыт до 11 мая, а финал состоится 21 июня в рамках Молодежного дня Петербургского международного экономического форума.