Депутат Крашенинников представил книгу о международных военных трибуналах

На встрече в музее Победы депутат представил свою книгу «На пути к сверхдержаве. Государство и право во времена войны и мира, 1939-1953 гг.». В мероприятии вместе с автором книги приняли участие политик и общественный деятель Сергей Степашин, директор института государства и права РАН Александр Савенков, председатель правления АЮР Владимир Груздев.

Книга освещает исторические события, связанные с Нюрнбергским международным военным трибуналом, который стал первым в истории международным уголовным судом. Крашенинников отмечает, что в 1943 году Сталин, Рузвельт и Черчилль договорились о том, что главные нацистские преступники будут наказаны. Тем не менее, по словам автора, США и Великобритания вначале склонялись к внесудебному решению, но Сталин настоял на судебных процессах. После ознакомления с документами и фотографиями из концлагерей союзники согласились с такой позицией.

Особое внимание уделено Токийскому процессу, о котором в книге говорится, что он организовывался союзниками под руководством американского генерала Дугласа Макартура. Согласно книге, процесс над японскими военными преступниками завершился в 1948 году, и семь обвиняемых были казнены. Однако многие из осужденных позже были освобождены и вернулись к государственной деятельности.

Крашенинников подчеркнул, что эти исторические события показали миру важность международного правосудия и установления новых правовых норм, таких как преступления против человечности и универсальные права человека.