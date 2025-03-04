Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.5 комментариев
Издательство в Литве изъяло книгу Джей Ди Вэнса из-за политики США по Украине
Литовское издательство Sofoklis изъяло книгу вице-президента США из-за политики Вашингтона по Украине
Литовское издательство Sofoklis изъяло из продажи книгу Джей Ди Вэнса, протестуя против политики США, приостановившей помощь Украине.
Литовское издательство Sofoklis решило изъять из продажи книгу вице-президента США Джей Ди Вэнса «Элегия Хиллбилли. История жизни одной семьи в условиях кризиса».
Как передает ТАСС, причиной такого решения стала позиция администрации президента США по отношению к Украине, а именно приостановка помощи этой стране.
Издательство объявило, что книга будет снята с полок до тех пор, пока США не пересмотрят свою политику в отношении Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил европейских лидеров в двуличии относительно поддержки Владимира Зеленского, заявив, что они публично обещают поддержку, а в личных беседах призывают его к переговорам. Украинский лидер Владимир Зеленский не сможет снова посетить Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать мирное соглашение по Украине. Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине.