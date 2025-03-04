Литовское издательство Sofoklis изъяло книгу вице-президента США из-за политики Вашингтона по Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Литовское издательство Sofoklis решило изъять из продажи книгу вице-президента США Джей Ди Вэнса «Элегия Хиллбилли. История жизни одной семьи в условиях кризиса».

Как передает ТАСС, причиной такого решения стала позиция администрации президента США по отношению к Украине, а именно приостановка помощи этой стране.

Издательство объявило, что книга будет снята с полок до тех пор, пока США не пересмотрят свою политику в отношении Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил европейских лидеров в двуличии относительно поддержки Владимира Зеленского, заявив, что они публично обещают поддержку, а в личных беседах призывают его к переговорам. Украинский лидер Владимир Зеленский не сможет снова посетить Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать мирное соглашение по Украине. Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине.