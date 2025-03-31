Пушилин: Еще 35 школ в ДНР вернулись к очному обучению

Tекст: Валерия Городецкая

Такое решение было принято на заседании республиканского Штаба обороны, поскольку оперативная обстановка в регионе улучшилась, сообщил Пушилин в Telegram-канале. В настоящее время в ДНР работают 493 школы из 587 и 443 детских сада из 565.

Как уточнил Пушилин, ранее он лично проверил готовность школ и детских садов к возврату к нормальному формату обучения. Он также запросил у глав муниципалитетов отчеты о том, как пройдет первый очный день. По полученным данным, везде обстановка штатная, а питание для учащихся организовано должным образом.

Глава ДНР отметил, что среди образовательных учреждений, вернувшихся к очному обучению, школа №46 в Донецке. Ученики этой школы учились дистанционно еще со времен пандемии COVID-19.

За время дистанционного обучения в школьной столовой было установлено новое современное оборудование. Классы оснастили современными ноутбуками и интерактивными досками, а спортзал оборудовали необходимым инвентарем.

Пушилин подчеркнул, что к началу учебного года планируется установить оборудование и обновить мебель в кабинетах физики, химии, информатики и биологии.