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Ледокол «Евпатий Коловрат» спас из ледяного плена шесть судов у берегов Камчатки
Во льдах у камчатских берегов застряли шесть судов, их оттуда извлек ледокол «Евпатий Коловрат», сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).
Эти гражданские суда 10 дней оставались в ледяном плену в Камчатском заливе, рядом с портом Усть-Камчатск, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ТОФ.
Речь идет о морских самоходных баржах, двух грузовых самоходных плашкоутах и одном грузовом судне.
Отмечается, что лет находился в 13 километрах от берега.
Спасательную операцию завершили.
Напомним, «Евпатий Коловрат» вошел в состав ТОФ в июле 2024 года. Тогда же в состав флота включили рейдовый катер «РК-2188».