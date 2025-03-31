Кажется, что это пустяк – знает ли человек, где на карте находится самая большая страна. Но как же меняется масштаб проблемы, когда этот самый человек понимает, что справиться с Россией невозможно. Когда он понимает, что все эти попытки со стороны Макрона и прочей политической мелочи воевать с Россией – опасны прежде всего для наших врагов.2 комментария
Россиянин задержан в Грузии за порчу полицейского автомобиля
Тридцатилетний гражданин России задержан МВД Грузии за порчу автомобиля полиции, ему грозит до трех лет тюрьмы, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как сообщает МВД Грузии, гражданин России принимал участие 28 марта в антиправительственном митинге на проспекте Руставели, нанес повреждения полицейской машине и скрылся с места преступления.
Его задержали в результате оперативно-следственных мероприятий.
Следствие ведется по ст. 187 уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает ответственность за порчу чужого имущества.
С 28 ноября в Тбилиси непрерывно проходят акции протеста после решения правительства Грузии не просить ЕС начинать переговоры о членстве до 2028 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Грузии начался процесс запрета партии Михаила Саакашвили. Грузинские власти назвали три причины истерии оппозиции по поводу расследования войны 2008 года.