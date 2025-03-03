Ликвидированный в Подмосковье террорист готовил взрывчатку из бытовой химии

Tекст: Вера Басилая

Спецназ ФСБ ликвидировал иностранного гражданина, который в Московском регионе планировал совершение террористических атак. По данным следствия, террорист готовил взрывчатку, используя химические вещества, доступные в обычных хозяйственных магазинах, передает ТАСС.

В ходе обыска в его доме были обнаружены алюминиевая пудра, аммиачная селитра, ацетон и гидроперит. Эти вещества широко применяются для изготовления кустарных взрывных устройств. Также были найдены средства защиты от химических веществ.

Известно, что инструкции по изготовлению взрывчатки и приведению бомб в действие террорист получал по телефону от кураторов. На видео, представленном Центром общественных связей ФСБ, демонстрируются его переписка на арабском языке и видеоматериалы террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в РФ).

Ранее террорист намеревался совершить подрыв самодельных взрывных устройств в культовом еврейском учреждении Московской области и на одной из станций Московского метрополитена.

При задержании террорист оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и был нейтрализован ответным огнем.

ФСБ на прошлой неделе задержала помощника митрополита Симферопольского и Крымского Тихона и священнослужителя, которые признались в подготовке теракта по заданию спецслужб Украины, планируя установить взрывчатку в Сретенском монастыре.