Действия, что предстоит совершить человечеству для преобразования современного мира, требуются экстраординарные. Это означает, что в рамках обычного политического процесса таких результатов не достичь.0 комментариев
Ликвидированный в Подмосковье террорист готовил взрывчатку из бытовой химии
Ликвидированный ФСБ террорист в Московском регионе собирал взрывчатку из алюминиевой пудры, аммиачной селитры и других доступных химикатов, получая инструкции от кураторов по телефону, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Спецназ ФСБ ликвидировал иностранного гражданина, который в Московском регионе планировал совершение террористических атак. По данным следствия, террорист готовил взрывчатку, используя химические вещества, доступные в обычных хозяйственных магазинах, передает ТАСС.
В ходе обыска в его доме были обнаружены алюминиевая пудра, аммиачная селитра, ацетон и гидроперит. Эти вещества широко применяются для изготовления кустарных взрывных устройств. Также были найдены средства защиты от химических веществ.
Известно, что инструкции по изготовлению взрывчатки и приведению бомб в действие террорист получал по телефону от кураторов. На видео, представленном Центром общественных связей ФСБ, демонстрируются его переписка на арабском языке и видеоматериалы террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в РФ).
Ранее террорист намеревался совершить подрыв самодельных взрывных устройств в культовом еврейском учреждении Московской области и на одной из станций Московского метрополитена.
При задержании террорист оказал вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и был нейтрализован ответным огнем.
ФСБ на прошлой неделе задержала помощника митрополита Симферопольского и Крымского Тихона и священнослужителя, которые признались в подготовке теракта по заданию спецслужб Украины, планируя установить взрывчатку в Сретенском монастыре.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ