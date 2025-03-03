Есть версия, что произошедшее в Белом доме 28 февраля было случайностью. Что никто этого не хотел, так получилось из-за того, что ни Зеленский, ни Вэнс, ни Трамп просто не смогли остановиться. Однако в такое верится с трудом. На таком высоком уровне, в игре с такими ставками, случайности не случайны.29 комментариев
Джонсон предложил жителям Украины поменять главу государства
Спикер Палаты представителей США Джонсон предложил Зеленскому «прийти в себя»
Если украинский лидер Владимир Зеленский не «придет в себя», Украину должен будет возглавить кто-то другой, заявил спикер Палаты представителей конгресса США Майк Джонсон.
Джонсон подчеркнул необходимость изменения сложившейся ситуации. «Либо ему нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров с благодарностью, либо кто-то другой должен возглавить страну, чтобы сделать это», – приводит слова Джонсона РИА «Новости» со ссылкой на NBC News.
По мнению Джонсона, это должно решаться самими украинцами, а Зеленский обязан принимать меры для достижения мирного урегулирования и «делать то, что необходимо».
Как писала газета ВЗГЛЯД, после устроенного Зеленским скандала в Белом доме, Джонсон заявил, что новая американская администрация не позволит использовать США или проявлять к Вашингтону неуважение.