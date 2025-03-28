Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.12 комментариев
Стартовал шестой сезон конкурса «Большая перемена»
В Москве в рамках IV Съезда «Движения Первых» состоялась церемония открытия шестого сезона Всероссийского конкурса «Большая перемена», который проводится при поддержке Росмолодежи и Минпросвещения России.
Церемония прошла 28 марта в Москве в Национальном центре «Россия», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
На мероприятии присутствовали первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, победители и финалисты прошлых сезонов, педагоги-наставники, а также представители министерств и ведомств и крупных российских компаний-партнеров.
Председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов подчеркнул, что конкурс помогает школьникам и студентам развивать идеи до проектов всероссийского масштаба.
Шестой сезон «Большой перемены» будет включать новые возможности для наставничества: старшеклассники и студенты смогут выступить в роли «Мастеров» для ребят 5-7-х классов. Руководитель Росмолодежи Григорий Гуров отметил новую роль родителей как «Проводников развития», поддерживающих детей на конкурсном пути.
Все конкурсные этапы этого года объединяет единая тема «От мечты к свершениям», которая позволяет участникам рассказать о своих заветных мечтах. Также в Год защитника Отечества и в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне задания будут посвящены теме «Памяти поколений». Регистрация участников открыта на платформе большаяперемена.онлайн до 30 мая 2025 года.
Победители «Большой перемены» среди школьников 8-10-х классов и студентов организаций СПО получают до 1 млн рублей на образование или запуск своего проекта. Главный приз для победителей среди школьников 5-7-х классов – «Путешествие мечты» на поезде через всю Россию. Победители международного трека из числа выпускников получат возможность пройти обучение на бюджетной основе в лучших российских вузах.