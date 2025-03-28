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Сийярто: Брюссель готовит европейцев к войне
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Брюссель готовит европейцев к войне, предлагая им запастись продуктами на 72 часа, чтобы отвлечь внимание от провальной политики и исчезновения денег, направленных на Украину.
Сийярто обвинил Брюссель в намерении расширить границы конфликта на Украине, чтобы избежать ответственности за провальную политику ЕС, передает РИА «Новости». По его словам, к такому выводу он пришел после того, как увидел призыв Брюсселя призыв к европейцам запастись едой на 3 дня.
«Мы сначала подумали, что это какой-то троллинг или шутка, но потом выяснилось, что вовсе нет... Справедливо будет задать вопрос: а зачем в начале XXI века европейцам собирать комплект для выживания на 72 часа?» – заявил он в своем видеообращении в Facebook* (принадлежит Meta*, признанной экстремистской и запрещенной в России).
По его словам, иного объяснения, кроме как подготовки Брюсселя к войне, не находится. Министр подчеркнул, что ни ЕС, ни одна из стран-участниц не находится в опасности. Он заявил, что Брюссель стремится расширить войну, используя провоенную политику последних трех лет, чтобы уклониться от ответственности за свои действия.
Кроме того, Сийярто выразил недовольство отсутствием ответа от Еврокомиссии на вопрос о необходимости создания запасов и о том, почему Брюссель нацелен на продолжение конфликта, несмотря на обнадеживающие мирные усилия. Он подчеркнул, что текущая ситуация может стать способом уклониться от ответа на вопросы о судьбе налоговых поступлений, отправленных Европой на Украину.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует представить стратегию, согласно которой домохозяйства в ЕС должны иметь 72-часовые запасы воды и продуктов на случай кризиса, а также рассматривает создание цифровой платформы для информирования граждан о рисках.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ