Жога представил нового врио губернатора Свердловской области

Tекст: Валерия Городецкая

На церемонии присутствовали члены правительства, депутаты и руководители различных органов власти, сообщается на сайте полпреда президента в УрФО. Жога подчеркнул опыт Паслера в управлении и его знание региона, что, по его мнению, поможет в его новой ответственности.

Жога отметил уверенность в том, что Паслер оправдает доверие президента Владимира Путина, эффективно решая задачи региона и поддерживая его развитие. Он добавил, что главное – заручиться поддержкой жителей Среднего Урала. Жога также поблагодарил Евгения Куйвашева за его многолетнюю работу на посту губернатора и его вклад в развитие региона.

В свою очередь, Паслер выразил благодарность президенту Путину за оказанное доверие и подчеркнул важность совместной работы с коллегами. Он отметил уважение к предыдущему руководству региона и выразил надежду на продолжение продуктивного сотрудничества.

На рабочей встрече, проведенной после церемонии, обсуждалось социально-экономическое развитие региона и обеспечение его стабильности. Жога подчеркнул важность Свердловской области в экономике страны и необходимость создания условий для ее динамичного развития. Особое внимание было уделено поддержке участников специальной военной операции и их семей.

Паслер окончил третий поток «Школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «Школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).

Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о назначении Дениса Паслера, возглавлявшего Оренбургскую область, врио губернатора Свердловской области, а бывшего председателя правительства ДНР Евгения Солнцева – врио губернатора Оренбургской области.