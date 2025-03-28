Не нравится народ? Не живи с ним. Не нравится рассказ? Не пиши сценарий. Не хочется работать с российским кинорынком? Не работай. Но только не делай одолжения – вообще-то я вся в белом, но за миллион за серию, так и быть, поработаю на это государство.11 комментариев
Жога представил нового врио губернатора Свердловской области
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога в пятницу в Екатеринбурге представил Дениса Паслера в качестве временно исполняющего обязанности губернатора Свердловской области.
На церемонии присутствовали члены правительства, депутаты и руководители различных органов власти, сообщается на сайте полпреда президента в УрФО. Жога подчеркнул опыт Паслера в управлении и его знание региона, что, по его мнению, поможет в его новой ответственности.
Жога отметил уверенность в том, что Паслер оправдает доверие президента Владимира Путина, эффективно решая задачи региона и поддерживая его развитие. Он добавил, что главное – заручиться поддержкой жителей Среднего Урала. Жога также поблагодарил Евгения Куйвашева за его многолетнюю работу на посту губернатора и его вклад в развитие региона.
В свою очередь, Паслер выразил благодарность президенту Путину за оказанное доверие и подчеркнул важность совместной работы с коллегами. Он отметил уважение к предыдущему руководству региона и выразил надежду на продолжение продуктивного сотрудничества.
На рабочей встрече, проведенной после церемонии, обсуждалось социально-экономическое развитие региона и обеспечение его стабильности. Жога подчеркнул важность Свердловской области в экономике страны и необходимость создания условий для ее динамичного развития. Особое внимание было уделено поддержке участников специальной военной операции и их семей.
Паслер окончил третий поток «Школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «Школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ).
Ранее президент России Владимир Путин подписал указы о назначении Дениса Паслера, возглавлявшего Оренбургскую область, врио губернатора Свердловской области, а бывшего председателя правительства ДНР Евгения Солнцева – врио губернатора Оренбургской области.