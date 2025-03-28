Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
Группа «Омерзительная восьмерка» уничтожила 200 единиц техники ВСУ
Группа «Омерзительная восьмерка» уничтожила более 200 единиц техники ВСУ в Курской области
Операторы группы «Омерзительная восьмерка» уничтожили более 200 единиц украинской бронетехники в Курской области, используя FPV-дроны «Ключ», сообщил ведущий инженер Центра беспилотных компетенций с позывным Барс.
По его словам, с начала вторжения ВСУ в Курскую область операторы группы «Омерзительная восьмерка» уничтожили свыше 200 единиц украинской бронетехники, передает ТАСС.
Барс отметил, что FPV-дроны «Ключ 8» и «Ключ 10» – это курская легенда.
Данные аппараты поставлялись группе »Омерзительная восьмерка« с начала вторжения, и с их помощью была уничтожена натовская техника, включая американскую БМП Bradley и турецкий бронетранспортер Kirpi.
По словам специалиста, дроны «Ключ 8» способны нести полезную нагрузку до 2 кг, работать на расстоянии до 15 км и развивать скорость до 120 км/ч.
«Ключ 10» отличается возможностью нести до 3 кг нагрузки и работать на дистанции до 23 км при той же скорости.
В рамках конференции, которая проходит в Петербурге 27-28 марта, были продемонстрированы возможности данных аппаратов.
Ранее сообщалось, что ВС России в Курской области поразили шесть бригад ВСУ.