Группа «Омерзительная восьмерка» уничтожила более 200 единиц техники ВСУ в Курской области

Tекст: Александра Юдина

По его словам, с начала вторжения ВСУ в Курскую область операторы группы «Омерзительная восьмерка» уничтожили свыше 200 единиц украинской бронетехники, передает ТАСС.

Барс отметил, что FPV-дроны «Ключ 8» и «Ключ 10» – это курская легенда.

Данные аппараты поставлялись группе »Омерзительная восьмерка« с начала вторжения, и с их помощью была уничтожена натовская техника, включая американскую БМП Bradley и турецкий бронетранспортер Kirpi.

По словам специалиста, дроны «Ключ 8» способны нести полезную нагрузку до 2 кг, работать на расстоянии до 15 км и развивать скорость до 120 км/ч.

«Ключ 10» отличается возможностью нести до 3 кг нагрузки и работать на дистанции до 23 км при той же скорости.

В рамках конференции, которая проходит в Петербурге 27-28 марта, были продемонстрированы возможности данных аппаратов.

Ранее сообщалось, что ВС России в Курской области поразили шесть бригад ВСУ.