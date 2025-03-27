В ДТП в Екатеринбурге пострадали двое детей

Tекст: Алексей Дегтярев

Авария произошла на улице Технической, пострадавших детей госпитализировали в больницы Екатеринбурга, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Один из пострадавших детей в тяжелом состоянии, у второго состояние средней тяжести.

У всех пострадавших взрослых фиксируется состояние средней тяжести, их также доставили в медучреждения.

В Госавтоинспекции по региону пояснили, что, по предварительным данным, там столкнулись два автомобиля, после чего произошел наезд на пешеходов.

Водитель BMW 1994 года рождения при движении на перекрестке улицы Технической и проезда Теплоходного развернулся, нарушая ПДД, создал помеху движущемуся навстречу Chery и допустил с ним столкновение.

Удар отбросил Chery на тротуар, где были пешеходы.

В региональном СУ СК указали, что уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения».

Ранее в марте в Тульской области произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей, погиб один человек, еще 10 пострадали.