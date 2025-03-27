Европейские политики-прилипалы рассчитывают, что у них «все будет». А им за это как раз не будет ничего, даже если что-то (или все) пойдет не так. Даже если война, под которую они берут взаймы деньги, не случится, евроэлита хапнет свое.0 комментариев
В ДТП в Екатеринбурге пострадали двое детей
В аварии с двумя автомобилями и наездом на пешеходов в Екатеринбурге пострадали пять человек, двое из них – несовершеннолетние, сообщили в региональном минздраве.
Авария произошла на улице Технической, пострадавших детей госпитализировали в больницы Екатеринбурга, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.
Один из пострадавших детей в тяжелом состоянии, у второго состояние средней тяжести.
У всех пострадавших взрослых фиксируется состояние средней тяжести, их также доставили в медучреждения.
В Госавтоинспекции по региону пояснили, что, по предварительным данным, там столкнулись два автомобиля, после чего произошел наезд на пешеходов.
Водитель BMW 1994 года рождения при движении на перекрестке улицы Технической и проезда Теплоходного развернулся, нарушая ПДД, создал помеху движущемуся навстречу Chery и допустил с ним столкновение.
Удар отбросил Chery на тротуар, где были пешеходы.
В региональном СУ СК указали, что уголовное дело возбудили по статье «Нарушение правил дорожного движения».
Ранее в марте в Тульской области произошло ДТП с участием четырех легковых автомобилей, погиб один человек, еще 10 пострадали.