Песков заявил о превращении России в суверенное государство за 25 лет правления Путина

Tекст: Александра Юдина

Песков заявил о значительных изменениях, произошедших в России за 25 лет под руководством Путина, передает ТАСС.

Песков подчеркнул, что это период стал временем превращения страны в суверенное государство.

Он отметил, что Россия прошла путь от состояния на грани экономической и политической пропасти до повышения уровня благосостояния и развития экономики. Песков уверен, что эти достижения неопровержимы и представляют собой важные факты.

Путин впервые стал президентом 26 марта 2000 года, и с тех пор в стране произошли значительные изменения, которые, по мнению Пескова, не требуют дополнительной оценки.

Газета ВЗГЛЯД поясняла, в чем секрет побед президента Владимира Путина, который верит в Россию как в «пятый элемент», несмотря на упаднические настроения советского общества после кризиса, который обрушился на Советский Союз в 1980-е годы прошлого века.