По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.7 комментариев
Всероссийское казачье общество запустило к 80-летию Победы проект #КазакиГерои
Всероссийское казачье общество запустило проект #КазакиГерои к 80-летию Великой Победы, посвященный защитникам Отечества и продолжателям дела своих предков-казаков.
Всероссийское казачье общество объявило в своем Telegram-канале о начале проекта #КазакиГерои, который приурочен к 80-летию Великой Победы. Проект направлен на увековечение памяти защитников Отечества, которые, как и их предки-казаки, совершают героические поступки в современных конфликтах.
Одним из центральных фигур проекта стал Владимир Попов, известный под позывным «Кедр». Он является участником специальной военной операции и дважды кавалером ордена Мужества. Попов посвятил более 40 лет своей жизни службе Родине, участвуя в боевых действиях в Афганистане, Нагорном Карабахе и на Северном Кавказе. Попов удостоен звания героя России и ДНР.
Ранее атаманы рассказали о сплочении казачества в ходе спецоперации, а кубанское казачье войско объявило о создании нового отряда БАРС-38 «Гроза» для участия в спецоперации.