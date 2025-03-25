По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.5 комментариев
Алаудинов сообщил о телах наемников без голов в Курской области
Тела иностранных наемников без голов и кистей регулярно находят в приграничной зоне Курской области, так украинское командование пытается скрыть личности погибших, заявил командир спецназа «Ахмат» и замглавы главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
На фронте были случаи, когда тела уничтоженных наемников оставались на территории, контролируемой российскими бойцами, рассказал Алаудинов, передает РИА «Новости».
ВСУ, не имея возможности эвакуировать тела, отрубали головы и руки, чтобы затруднить идентификацию по отпечаткам пальцев и лицам. «Такие случаи фиксировались на разны участках фронта», – уточнил он.
Генерал добавил, что подобные инциденты происходили не только в Курской области, но и на других участках фронта в зоне СВО. Два таких случая были выявлены недавно.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщал, что Вооруженные силы Украины отрубают погибшим наемникам кисти и головы с целью осложнить опознание тел.