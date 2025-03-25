Стало известно о переговорах по возвращению 72 жителей Курской области с Украины

Москалькова сообщила о переговорах по возвращению 72 жителей Курской области с Украины

Tекст: Александра Юдина

Москалькова заявила, что продолжаются переговоры по возвращению с Украины 72 жителей Курской области. Эти люди были вывезены украинскими военными до прибытия российских войск, передает ТАСС.

На расширенном заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Москалькова уточнила, что в Сумы были вывезены более 100 курских граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 марта стало известно о возвращении 79 жителей курского приграничья с Украины.

Москалькова сообщала, что установлено местонахождение жителей Курской области в Сумах, их скоро вернут в Россию благодаря договоренности с Красным Крестом и украинской стороной.