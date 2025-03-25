По старой украинской традиции, свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.2 комментария
Стало известно о переговорах по возвращению 72 жителей Курской области с Украины
Москалькова сообщила о переговорах по возвращению 72 жителей Курской области с Украины
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о переговорах по возвращению с Украины 72 жителей Курской области, которые были ранее вывезены украинскими военными в Сумы.
Москалькова заявила, что продолжаются переговоры по возвращению с Украины 72 жителей Курской области. Эти люди были вывезены украинскими военными до прибытия российских войск, передает ТАСС.
На расширенном заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Москалькова уточнила, что в Сумы были вывезены более 100 курских граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 марта стало известно о возвращении 79 жителей курского приграничья с Украины.
Москалькова сообщала, что установлено местонахождение жителей Курской области в Сумах, их скоро вернут в Россию благодаря договоренности с Красным Крестом и украинской стороной.