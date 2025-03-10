Стало известно о возвращении 79 жителей курского приграничья с Украины

  • Новость часаКремль заявил о начале восстановления отношений России и США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Франция примеряет роль «ядерного зонтика» Европы
    Трамп заявил о возобновлении передачи разведданных Украине
    Мерц предложил Британии и Франции поделиться ядерным оружием
    МВД дало совет о действиях после поступления денег на карту от неизвестного
    Путин поручил обеспечить право на статус ветерана боевых действий всем участникам СВО
    ФСБ выявила двух шпионов в посольстве Британии в Москве
    Захарова осудила Козырева за советы Зеленскому по «борьбе с Россией»
    Премьер Польши призвал Маска уважать «слабых партнеров»
    Американист: Нового премьера Канады выбрали как антипода Дональда Трампа
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Не возвращаться на Запад, не идти на Восток

    В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Можно ли договориться с Украиной

    Весной 2022 года, когда велись переговоры в Стамбуле, российская сторона прислушалась к доводу украинцев о том, что они не могут договариваться о мире под дулом пистолета. В качестве «жеста доброй воли» российские войска оставили позиции под Киевом, ушли из Черниговской и Сумской областей. Результат – новый обман.

    9 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов В России секс есть

    Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

    7 комментариев
    10 марта 2025, 13:12 • Новости дня

    Стало известно о возвращении 79 жителей курского приграничья с Украины

    С Украины после вторжения ВСУ в регион вернулись 79 жителей курского приграничья

    Tекст: Ольга Иванова

    С момента вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область 79 жителей приграничных районов были возвращены на родину, сообщил врио первого вице-губернатора – председателя правительства Курской области Александр Чепик.

    Чепик отметил, что эвакуация гражданских лиц была проведена при содействии уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой и Красного Креста, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что установлено местонахождение жителей Курской области в Сумах, их скоро вернут в Россию благодаря договоренности с Красным Крестом и украинской стороной.

    9 марта 2025, 19:40 • Новости дня
    Эксперт раскрыл, как российские бойцы зашли в тыл ВСУ в районе Суджи через газопровод

    Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ не ожидали прорыва российских военных в их тыл в Курской области

    Эксперт раскрыл, как российские бойцы зашли в тыл ВСУ в районе Суджи через газопровод
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Штурм Суджи проходит сразу с нескольких направлений. Однако главным ударом для ВСУ стало попадание наших военных в их тыл через отключенный газопровод. Это позволило полностью дезориентировать противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее стало известно, что ВС РФ начали штурм Суджи.

    «Российским штурмовикам действительно удалось преодолеть около 12 км по отключенному трубопроводу Уренгой-Помары-Ужгород. Примечательно, что Украина вырыла яму сама себе, ведь перекачка газа по данной инфраструктуре была приостановлена именно по инициативе Киева», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Операция была продумана до мельчайших деталей. Сначала в трубу вошла небольшая группа солдат с газофильтрующими установками. После того, как стало понятно, что местная среда подходит для дыхания, к ним присоединились боевые части. В это время по месту планируемого выхода штурмовиков работала российская авиация», – рассказывает он.

    «Таким образом за несколько суток пространство для начала наступательных действий было зачищено. Наши военные выбрались в хорошо подготовленный тыловой район ВСУ, где их безопасности ничего не угрожало. Одновременно с этим стартовала атака по Судже с северо-востока», – добавляет собеседник.

    «В настоящий момент бои происходят уже на окраинах районного центра. Вместе с этим подразделениям удалось освободить Малую Локню. Данное село являлось основным укрепрайоном противника в Курской области. В то же время продолжается движение к трассе Юнаковка-Суджа, остающейся единственным логистическим узлом для ВСУ», – отмечает эксперт.

    «В целом, действия российских солдат значительно дезориентировали украинскую армию. Ее командование растеряно. Никто не ожидал подобного удара. Купировать внезапный прорыв противнику не удается. Если нам удастся полностью освободить населенный пункт, это станет сильнейшим уколом по позициям офиса Зеленского. Напомню, что его дерзкая риторика последних недель держалась именно на сохранении анклава в Курской области», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские войска начали штурм Суджи. Как сообщает отраслевой Telegram-канал «Военный осведомитель», солдаты проникли в тыл ВСУ через отключенный газопровод Уренгой-Помары-Ужгород. На прикрепленных фотографиях видны бойцы, скрытно перемещающиеся по подземной инфраструктуре.

    Как сообщили в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса (ДШК), в операции принимали участие бойцы бригад «Ветераны» и «Восток», пишет Lenta.ru. По их данным, в трубопровод проникли 800 добровольцев. Подчеркивается, что противник подобных действий со стороны российской армии не ожидал.

    В пресс-службе также отметили, что военным удалось полностью освободить промзону в Судже. Украинские солдаты «хаотично отходят в направлении села Заолешенка к международному автомобильному пункту пропуска». Примечательно, что операцию уже прокомментировал губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    «Это был серьезный шаг: мало того, что в полный рост там не пройти, а идти, согнувшись, в обмундировании, с десяток километров, но и существовал риск отравления, понадобились средства защиты», – написал он в своем Telegram-канале. В Минобороны пока официально не раскрывали детали операции.

    Коментарии (30)
    8 марта 2025, 23:32 • Новости дня
    Появились предполагаемые кадры российских военных в трубе в Судже

    В Сети появились предполагаемые фото российских бойцов в подземной трубе в районе Суджи

    Появились предполагаемые кадры российских военных в трубе в Судже
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Telegram-каналы опубликовали снимки с предполагаемыми кадрами российских военных в подземной трубе в районе Суджи во время боев в Курской области. Официальных подтверждения подлинности кадров пока нет.

    Telegram-канал «Военный Осведомитель» опубликовал предполагаемые фотографии, на которых изображены российские военные, скрытно перемещающиеся в подземной трубе в районе Суджи. В комментарии к фотографии указано, что это «процесс операции трубопроводных войск в Курской области».

    Похожие фотографии с подписью «где-то в России» разместил Telegram-канал «ОДШБР „Ветераны’’». А Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» подкрепил фото комментарием: «Российские бойцы показали кадры, снятые в ходе подземного прорыва в Суджу».

    До этого генштаб ВСУ сообщил, что российские военные могли проникнуть в Суджу через трубы газопровода большого диаметра. Как отмечается в публикации «Страна.ua», штурмовые группы использовали ветку газопровода, чтобы закрепиться на окраинах города.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в Сети появилось панорамное видео из Суджи в Курской области, где ВСУ находятся под ударами российских ВКС. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, группировка ВСУ в районе Суджи находится в оперативном окружении, все идет к образованию котла.

    Коментарии (14)
    10 марта 2025, 12:55 • Видео
    Трамп против Маска. Началось?

    Президент США Дональд Трамп собрал совещание своей управленческой команды, на котором уточнил полномочия Илона Маска и, по сути, запретил тому увольнять чиновников. После этого он обратился к самому богатому человеку мира с открытым письмом. Что происходит?

    Коментарии (0)
    9 марта 2025, 10:25 • Новости дня
    Итальянская газета сообщила об отступлении ВСУ из Курской области

    Corriere della Sera: Российская армия вытесняет ВСУ, занимая территории под Курском

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска начали успешное наступление, вытесняя ВСУ из Курской области и возвращая контроль над значительной частью территорий, пишет Corriere della Sera.

    Российские войска продолжают вытеснять Вооруженные силы Украины (ВСУ) из Курской области, сообщает Lenta.ru со ссылкой на итальянскую газету Corriere della Sera. Россиянам удалось вернуть контроль над примерно двумя третями территории, на которой находились украинские силы. Данная территория составляет порядка 1,2 тыс. квадратных километров.

    В статье Corriere della Sera подчеркивается, что отступление ВСУ началось после решения Соединенных Штатов приостановить военную помощь Украине. Итальянская газета утверждает, что украинские силы уже потеряли около двух третей российской территории, которую они заняли с 6 августа 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили бронетехнику Украины из США и Канады в Курской области. Кроме того, эксперт заявил о приближении финальной операции по освобождению Курской области.

    Коментарии (15)
    8 марта 2025, 21:23 • Новости дня
    Появилось видео позиций ВСУ в Судже под ударами ВКС России

    Tекст: Вера Басилая

    Появилось панорамное видео из Суджи в Курской области, где ВСУ находятся под ударами российских ВКС, сообщили военкоры.

    В Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» опубликовано видео, на котором видны позиции ВСУ в Судже, подвергшиеся ударам ВКС России. Военкор отметил, что «весь город в дыму» из-за интенсивных атак российских войск на врага, пишет «Российская газета».

    В субботу стало известно о начале масштабной операции по освобождению Суджи российскими военными. Наступление ведут десантники из района Махновки, спецназ «Ахмат» – со стороны Мартыновки, 30-й мотострелковый полк – со стороны Черкасского Поречного. Также часть подразделений атакует со стороны Русской Конопельки, а другие штурмуют Малую Локню.

    Ранее российские войска прорвали украинскую оборону в Курской области в районе Гуево, создавая угрозу окружения для ВСУ в районе Суджи.

    Военные корреспонденты сообщили, что ВСУ оказались под угрозой окружения из-за прорыва фронта. Сообщалось, что Вооруженные силы Украины начали подготовку к отходу из Черкасского Поречного в Курской области.

    Военный эксперт Василий Дандыкин заявил о приближении финальной операции по освобождению Курской области.

    Коментарии (4)
    7 марта 2025, 22:20 • Новости дня
    Военкоры сообщили о прорыве обороны ВСУ российскими войсками в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска прорвали украинскую оборону в Курской области, ВСУ грозит котел в районе Суджи, сообщили военкоры.

    Российские войска прорвали линию обороны ВСУ в Курской области, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Прорыв произошел в районе Гуево, где российские подразделения за несколько дней продвинулись более чем на пять километров вглубь украинской обороны. Это создало угрозу окружения украинской группировки в районе Суджи.

    Сообщается, что ВС России наносят встречный удар у границы, планируя взять в окружение суджанскую группировку ВСУ. Украинские аналитики отмечают практически разрушенную логистику ВСУ в этом районе, что значительно затрудняет переброску подкреплений и снабжение войск.

    По словам военкоров, российские войска ранее зачистили территорию в районе Свердликова и активно давят на Сумскую область в районе Басовки, расширяя так называемую серую зону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли поражение ВСУ в районах 18 сел Курской области.

    Кроме того, группировка «Центр» освободила Андреевку, а «Восток» – Скудное, Бурлацкое и Привольное в Донецкой народной республике (ДНР).

    Коментарии (0)
    8 марта 2025, 12:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину

    Российские войска освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину в Курской области

    Российские войска освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области, сообщили в Минобороны.

    Было нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад теробороны, а такэе двух штурмовых полков ВСУ около Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Ивашковского, 1-го Княжьего, Локни и Малой Локни, Махновки, Орловки, Рубанщины, Суджи и Черкасской Конопельки, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Викторовкой, Горналем, Казачьей Локней, 1-м Княжьим, Колмаковым, Косицей, Кубаткиным, Меловым, Мирным, Олешней, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Журавкой, Запсельем, Миропольем, Новеньким, Юнаковкой и Яблоновкой в Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены две машины пехоты, в том числе немецкая БМП Marder, два бронетранспортера, семь бронемашин, две немецкие самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000, четыре орудия полевой артиллерии, три миномета, три пункта управления БПЛА и склад с боеприпасами, отчитались в Минобороны.

    В плен сдался один военнослужащий ВСУ.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 65580 военнослужащих, 386 танков, 298 машин пехоты, 259 бронетранспортеров, 2144 бронемашины, 2341 автомобиль, 522 артиллерийских орудия, 52 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 25 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 119 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 53 единицы инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее военкоры сообщили о прорыве обороны ВСУ российскими войсками в Курской области.

    Напомним, российские войска за прошлую неделю освободили четыре населенных пункта в ДНР.

    Коментарии (5)
    9 марта 2025, 20:47 • Новости дня
    Российские войска освободили Малую Локню и Черкасское Поречное

    Российские войска освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская группировка войск «Север» освободила населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица в Курской области.

    Министерство обороны России объявило об успешных действиях группировки войск «Север» в Курской области. В результате боевых операций, завершившихся 9 марта, были освобождены населенные пункты Малая Локня, Черкасское Поречное и Косица, передает РИА «Новости».

    Военнослужащие 30-го мотострелкового полка 72-й дивизии российской группировки войск «Север» подняли российский флаг в освобожденном от ВСУ Черкасском Поречном.

    Продолжаются активные операции по обеспечению безопасности в регионе и уничтожению остатков формирований ВСУ, нарушающих стабильность на этой территории.

    Ранее подразделения группировки войск «Север» освободили село Лебедевка в Курской области.

    Коментарии (0)
    9 марта 2025, 13:49 • Новости дня
    Нацистская символика найдена в освобожденных домах Курской области

    Свастика и нацистские лозунги обнаружены в домах, освобожденных от ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В освобожденных от ВСУ домах Курской области обнаружены свастика, руны и нацистские лозунги, оставленные украинскими боевиками и иностранными наемниками, сообщает офицер с позывным «Витязь».

    По сообщению РИА «Новости», в Курской области в населенных пунктах Николаевка и Старая Сорочина, освобожденных от ВСУ, нашли нацистские символы на стенах домов. Офицер 22-го мотострелкового полка с позывным «Витязь» рассказал о свастике, рунах и лозунгах на украинском и английском языках, оставленных украинскими боевиками и иностранными наемниками.

    «Витязь» сообщил, что ВСУ использовали дома мирных жителей как свои позиции и огневые точки. В результате освобождения эти позиции были разбиты, а стены остались с граффити и лозунгами. На стенах были обнаружены нацистская свастика, руна Одал и надписи «Till to Valhalla». Во многих домах также найдены трупы боевиков, которые оккупировали эти дома.

    По словам офицера, ВСУ создавали огневые позиции в домах мирных жителей, занимались там мародерством и вандализмом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, удар по Киевской области был нанесен по тренировочному лагерю нацистской организации. Глава МИД России Сергей Лавров сравнил Вооруженные силы Украины с гитлеровскими убийцами. Ранее Рогов призвал признать действия ВСУ в Курской области геноцидом.

    Коментарии (0)
    8 марта 2025, 11:14 • Новости дня
    Военкор сообщил о подготовке ВСУ к отходу из Черкасского Поречного под Курском
    Военкор сообщил о подготовке ВСУ к отходу из Черкасского Поречного под Курском
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Александра Юдина

    ВСУ готовятся к выводу 95-й десантно-штурмовой бригады из Черкасского Поречного Курской области, заменяя ее бойцами территориальной обороны, сообщил военкор Юрий Котенок.

    В своем Telegram-канале он указал, что ВСУ предпринимают шаги по отходу из района Черкасского Поречного в Курской области.

    По его данным, 95-я десантно-штурмовая бригада ВСУ будет заменена бойцами территориальной обороны.

    Котенок отметил, что информация о планах ВСУ подтверждается как перехватами, так и показаниями пленных, согласно которым украинская сторона пытается вывести бригаду с территории Курской области.

    Он подчеркивает, что это может быть связано с продвижением российских войск.

    Также стало известно, что российские десантники сумели проникнуть в оборону украинских войск. Они продвинулись по посадкам между Журавкой и Басовкой в направлении Юнаковки, создавая угрозу дальнейшего наступления и усиливая давление на позиции ВСУ в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли поражение ВСУ около Гончаровки, Запселья, Заолешенки, Ивашковского, Казачьей Локни, 1-го Княжьего, Куриловки, Лебедевки, Локни, Махновки, Николаевки, Никольского, Новой Сорочины, Орловки, Рубанщины, Свердликово, Старой Сорочины и Суджи.

    На этой неделе потери ВСУ в Курской области превысили 65 тыс. военнослужащих.

    Коментарии (7)
    9 марта 2025, 12:13 • Новости дня
    ВС России освободили Лебедевку в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области
    ВС России освободили Лебедевку в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Подразделения группировки войск «Север» освободили село Лебедевка в Курской области и хутор Новенькое в Сумской области, сообщило Министерство обороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что в результате наступления были нанесены значительные потери формированиям ВСУ в ряде населенных пунктов.

    Как указали в Минобороны, в ходе операции были поражены механизированные и мотопехотные бригады ВСУ, а также артиллерийские расчеты и техника противника. Были отражены две контратаки и уничтожены танки, бронетранспортеры, боевые машины, артиллерийские орудия и радиолокационные станции. Потери украинских военных составили более 350 человек.

    Кроме того, шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен. За время сражений на Курском направлении противник потерял более 65 тыс. военнослужащих и значительное количество техники, включая танки, БМП и артиллерию.

    Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается, при этом российские войска продолжают наносить удары по живой силе и технике противника в различных районах.

    Ранее итальянская газета сообщила, что российские войска начали успешное наступление, вытесняя ВСУ из Курской области и возвращая контроль над значительной частью территорий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России уничтожили бронетехнику Украины из США и Канады в Курской области. Кроме того, эксперт заявил о приближении финальной операции по освобождению Курской области.

    Коментарии (6)
    8 марта 2025, 13:12 • Новости дня
    Telegraph: 10 тыс. украинских солдат оказались под угрозой окружения в Курской области

    Telegraph: ВСУ оказались под угрозой окружения в Курской области из-за прорыва фронта

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Десять тысяч украинских военнослужащих в Курской области могут быть окружены из-за прекращения передачи разведданных от США, что создало угрозу их снабжению и безопасности, сообщила газета Telegraph.

    Десять тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины оказались под угрозой окружения в Курской области после того, как Россия прорвала линию фронта и продвинулась к ключевой линии снабжения с двух направлений, передает Telegraph. Издание отмечает, что российские войска фактически разрезали группировку ВСУ, добившись огневого контроля над единственной трассой, обеспечивающей логистику украинской группировки в районе российской Суджи.

    Ситуация осложнилась из-за остановки передачи разведданных от США, о которой было объявлено ранее. Это привело к так называемому «полному блэкауту» для украинской стороны, поскольку ВСУ не смогли предвидеть подготовку ударов российской армии. Неназванный офицер украинской разведки отметил, что прекращение передачи данных усугубило положение.

    Издание также сообщает, что украинское командование рассматривает возможность отступления, чтобы избежать потерь. Это заявление было сделано неназванным военнослужащим ВСУ, что подчеркивает серьезность ситуации на фронте. Обстановка остается напряженной, и решение об отступлении может быть принято в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Гагин сообщил о неизбежном окружении Вооруженных сил Украины на суджанском направлении, а российские войска освободили Викторовку, Николаевку и Старую Сорочину в Курской области. Также военкор сообщил о подготовке ВСУ к отходу из Черкасского Поречного под Курском.

    Коментарии (0)
    7 марта 2025, 14:25 • Новости дня
    Российские войска нанесли поражение ВСУ в районах 18 сел Курской области

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и бригад теробороны, а также двух штурмовых полков ВСУ около Гончаровки, Запселья, Заолешенки, Ивашковского, Казачьей Локни, 1-го Княжьего, Куриловки, Лебедевки, Локни, Махновки, Николаевки, Никольского, Новой Сорочины, Орловки, Рубанщины, Свердликово, Старой Сорочины и Суджи.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Богдановкой, Бондаревкой, Викторовкой, Гуево, Косицей, Локней, Меловым, Мирным, Черкасским Поречным, Черкасской Конопелькой, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Водолагами, Журавкой, Миропольем, Новеньким, Юнаковкой и Яблоновкой в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, четыре бронемашины, орудие полевой артиллерии, четыре миномета, а также станция РЭБ.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 65 400 военнослужащих, 386 танков, 296 машин пехоты, 257 бронетранспортеров, 2137 бронемашин, 2328 автомобилей, 516 артиллерийских орудий, 52 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 25 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 119 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 53 единицы инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ране в пятницу сообщалось, что вертолет Ка-52м уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области.

    Накануне ВС России отразили три контратаки ВСУ в Курской области.

    На этой неделе потери ВСУ в Курской области превысили 65 тыс. военнослужащих.

    Коментарии (0)
    8 марта 2025, 10:09 • Новости дня
    ВС России с боями продвинулись в лесах Суджанского района

    Силовики сообщили об упорных боях российских военных в лесах Суджанского района

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные с упорными боями продвигались на запад в лесопосадках Суджанского района Курской области, противостоя элитным штурмовым подразделениям ВСУ.

    Российские военные ведут активные бои в лесопосадках Суджанского района Курской области, сообщает ТАСС. По информации силовых структур, бойцы продвигаются на запад, сталкиваясь с сопротивлением элитных штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Особое внимание уделяется зачистке восточной окраины населенного пункта Лебедевка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска успешно нанесли поражение ВСУ в районах 18 сел Курской области, военкоры сообщили о прорыве обороны ВСУ российскими войсками в Курской области, а также ВСУ разграбили храм под Суджей в Курской области.

    Коментарии (0)
    8 марта 2025, 13:57 • Новости дня
    ВС России уничтожили бронетехнику Украины из США и Канады в Курской области

    Под Старой Сорочиной уничтожена бронетехника ВСУ из США и Канады

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бойцы мотострелкового полка группировки «Север» уничтожили бронемашины ВСУ под Старой Сорочиной. Среди уничтоженной техники – HMMWV производства США и Roshel Senator производства Канады.

    Как сообщает РИА «Новости», под Старой Сорочиной в Курской области бойцы 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» уничтожили бронеавтомобиль HMMWV производства США и бронемашину Roshel Senator производства Канады. Техника была ликвидирована вместе с украинскими экипажами.

    Офицер группировки войск «Север» с позывным «Витязь» рассказал, что в ходе штурмовых действий также был уничтожен американский автоматический гранатомет вместе с его расчетом. В качестве трофеев были захвачены ящики с боекомплектом производства США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, около 10 тыс. украинских солдат оказались под угрозой окружения в регионе. Российские войска освободили населенные пункты Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина в Курской области.

    Коментарии (0)
    10 марта 2025, 03:57 • Новости дня
    Гагин: ВСУ обещали безнаказанность за убийства мирных жителей

    Военно-политический эксперт заявил о безнаказанности ВСУ за преступления в Курской области и на Украине

    Tекст: Максим Попов

    Военно-политический эксперт Ян Гагин рассказал о безнаказанности украинских войск за убийства мирных жителей, включая женщин и детей, в Курской области и на территории Украины.

    Военно-политический эксперт Ян Гагин заявил о том, что командование украинских войск обещало своим солдатам безнаказанность за преступления против мирного населения, включая убийства женщин и детей, как на оккупированных территориях Курской области и ДНР, так и на территории Украины, передает РИА «Новости».

    Гагин отметил, что легкость, с которой вооруженные силы Украины убивают гражданских, детей, женщин и беременных женщин, очевидна по всей линии боевого соприкосновения. Эксперт подчеркнул, что безнаказанность распространяется как на оккупированные территории, так и на украинских граждан в местах дислокации частей ВСУ и наемников.

    По его словам, жестокость солдат ВСУ и наемников результат многолетней работы, направленной на «расчеловечивание» всего русского, проводимой с момента распада СССР. Гагин подчеркнул, что «партнеры» из НАТО вели эту работу, создавая антироссийские настроения.

    Он также добавил, что преступления военнослужащих и наемников ВСУ в Курской области и других приграничных российских регионах документируются и расследуются военными следственными органами СК России. Некоторые из совершивших такие преступления уже осуждены или ожидают приговора.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что более половины преступлений террористической направленности в России спланированы украинскими спецслужбами.

    Коментарии (2)
    Главное
    Системы ПВО сбили МиГ-29 ВСУ
    Сирийские власти заявили о стабилизации ситуации в Латакии и Тартусе
    При наезде машины на остановку в Казани пострадали 11 человек
    Захарова опровергла сообщения о переговорах России и США на этой неделе
    Беженка сообщила о бегстве колумбийских наемников из Славянска
    Маск назвал безумием отказ регистрировать Джорджеску в Румынии
    Овечкин забросил 886-ю шайбу в НХЛ

    США первыми в мире создали криптовалютный Форт-Нокс

    Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоинов. Это первый в мире подобного рода резерв. Когда в прошлый раз США создали золотой резерв, американская валюта вскоре стала господствовать в мировой экономической системе. К чему приведет создание Америкой криптовалютных резервов и стоит ли России и другим странам последовать этому примеру? Подробности

    Перейти в раздел

    Отключение от Starlink заставит ВСУ заново учиться воевать

    «Если Илон Маск пойдет на этот шаг, то ВСУ ждут крайне неприятные последствия». Такими словами военные эксперты оценивают заявления американского миллиардера о том, что при отключении Украины от системы Starlink оборона ВСУ может рухнуть. Это заявление даже спровоцировало публичную перепалку с участием госсекретаря США и главы МИД Польши. Почему Starlink настолько критичен для ВСУ? Подробности

    Перейти в раздел

    «Мы зачищали опорник, а нам в ответ кричали на немецком»

    «Поступает приказ в атаку, марш! И тут внезапно замечаю сцену, которую, наверное, можно увидеть только в фильмах про Великую Отечественную войну. Пацаны встают, берут автоматы и начинают прощаться друг с другом». Ветеран СВО Денис Орлов рассказал газете ВЗГЛЯД о том, как его изменил боевой опыт от Сирии до Украины – и почему с войны невозможно вернуться полностью. Подробности

    Перейти в раздел

    Как США безжалостно сожгли заживо десятки тысяч японцев

    80 лет назад, в ночь на 10 марта 1945 года, США за несколько часов сожгли заживо десятки тысяч мирных японских граждан, устроив массовую бомбардировку Токио. «Ни одна воздушная атака в истории не была настолько разрушительной», пишут об этом историки. Как американцы оправдывали столь чудовищную жестокость? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    • Андрей Полонский Андрей Полонский
      Не возвращаться на Запад, не идти на Восток

      В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.

      0 комментариев
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Можно ли договориться с Украиной

      Весной 2022 года, когда велись переговоры в Стамбуле, российская сторона прислушалась к доводу украинцев о том, что они не могут договариваться о мире под дулом пистолета. В качестве «жеста доброй воли» российские войска оставили позиции под Киевом, ушли из Черниговской и Сумской областей. Результат – новый обман.

      9 комментариев
    • Борис Акимов Борис Акимов
      В России секс есть

      Мы давно наблюдаем мутацию сферы сексуального. Наука утверждает: с каждым поколением люди физиологически взрослеют все раньше. А социальные установки сдвигают возраст супружества и полноценной сексуальной жизни все дальше. И не только в смысле возраста. Дальше от человека в целом. И такая социальная патология – один из инструментов мутации сферы сексуального.

      7 комментариев
    Перейти в раздел

    • Трамп против Маска. Началось?

      Президент США Дональд Трамп собрал совещание своей управленческой команды, на котором уточнил полномочия Илона Маска и, по сути, запретил тому увольнять чиновников. После этого он обратился к самому богатому человеку мира с открытым письмом. Что происходит?

    • У Европы нет выбора: будет страдать

      Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не удалось осуществить свой план по финансированию Украины и замещению для нее всего того, что отказались предоставлять США. Но это поражение, скорее всего, временное: у Европы нет другого выбора, кроме как платить.

    • Госдеп США недостаточно покаялся

      В день начала Великого поста у католиков глава Госдепа США Марко Рубио признал, что США вели против России «прокси-войну». Это историческое признание, особенно с учетом того, что Рубио сделал его с пепельным крестом на лбу.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............