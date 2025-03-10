В этом мировом противостоянии бок о бок с нами могут быть только «люди Севера». У таких прекрасных, обаятельных и временами непостижимых «людей Юга», которые и союзниками-то нашими ситуационно были лишь в рамках собственных прагматических интересов, тут просто нет точки опоры – ни в прошлом, ни в настоящем.0 комментариев
Стало известно о возвращении 79 жителей курского приграничья с Украины
С Украины после вторжения ВСУ в регион вернулись 79 жителей курского приграничья
С момента вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область 79 жителей приграничных районов были возвращены на родину, сообщил врио первого вице-губернатора – председателя правительства Курской области Александр Чепик.
Чепик отметил, что эвакуация гражданских лиц была проведена при содействии уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой и Красного Креста, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что установлено местонахождение жителей Курской области в Сумах, их скоро вернут в Россию благодаря договоренности с Красным Крестом и украинской стороной.