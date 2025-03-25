По старой украинской традиции свержение президентов начинается с бунта олигархов. Так было с Януковичем, который начал отжимать активы старых друзей, так было и с Порошенко, который вступил в жесткий конфликт с Коломойским и рядом других крупных бизнесменов. Так, вероятно, будет и с Зеленским.0 комментариев
Суд приговорил владельца шахты «Листвяжная» к условному сроку
Центральный районный суд Кемерова вынес приговор по делу о взрыве на шахте «Листвяжная», в результате которого погибли пятьдесят один человек, назначив Михаилу Федяеву условное наказание.
Центральный районный суд Кемерова приговорил председателя совета директоров компании «СДС-уголь» и собственника шахты «Листвяжная» Михаила Федяева к трем с половиной годам лишения свободы условно по делу о взрыве на шахте, в результате которого погиб 51 человек, передает ТАСС из зала суда.
Федяев был признан виновным по части второй статьи 201 УК РФ за злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Суд назначил ему наказание с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением опасными производственными объектами, на срок один год и шесть месяцев.
Вместе с Федяевым также были приговорены к лишению свободы генеральный директор компании «СДС-уголь» Геннадий Алексеев и технический директор Антон Якутов. Алексеев получил пять лет и три месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а Якутов – пять лет лишения свободы в колонии.
Оба признаны виновными по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
Как писала газета ВЗГЛЯД, Беловский горсуд Кемеровской области приговорил главного инженера шахты «Листвяжная» Игоря Лобанова к четырем годам лишения свободы за аварийное происшествие. Также сообщалось, что суд приговорил бывшего инспектора Ростехнадзора Сергея Винокурова к пяти годам заключения за попытку скрыть ненадлежащие проверки шахты «Листвяжная» перед аварией, унесшей жизни 51 человека. Ростехнадзор завершил техническое расследование причин аварии на шахте «Листвяжная».