Сенатор сообщила об упрощенном налоговом вычете за лечение в 2025 году

Tекст: Александра Юдина

Она пояснила, что социальные вычеты на лечение и обучение можно оформить через налоговую инспекцию, личный кабинет налогоплательщика или работодателя, передает «Газета.Ru».

Епифанова пояснила, что для получения имущественного вычета потребуется предоставить договор купли-продажи и справку о собственности, а для социальных вычетов достаточно чеков об оплате услуг.

Некоторые вычеты можно оформить через работодателя, подав заявление и дождавшись подтверждения. В личном кабинете налогоплательщика доступно предзаполненное заявление на вычет.

Сенатор также рассказала, что суммы налоговых вычетов зависят от их типа и имеют лимиты. Стандартный вычет для родителей составляет 1,4 тыс. рублей в месяц на первого и второго ребенка, а на третьего – 3 тыс. рублей. Для детей-инвалидов сумма составляет 12 тыс. рублей для родителей и 6 тыс. для опекунов.

Социальные вычеты включают расходы на обучение, лечение и страхование с лимитом в 120 тыс. рублей. Исключение составляет дорогостоящее лечение, где возврат возможен без ограничения.

Имущественный вычет позволяет вернуть налог с суммы до 2 млн рублей при покупке жилья и до 390 тыс. рублей с процентов по ипотеке. Инвестиционные вычеты также доступны при определенных условиях.

Ранее в Госдуме разработали законопроект об освобождении пособий по временной нетрудоспособности от НДФЛ, что позволит избежать налогообложения выплат за больничный. Кроме того, российские граждане могут вернуть часть уплаченного подоходного налога, потраченного на медицинские услуги и лекарства, назначенные лечащим врачом.