Эксперт: Европейскому автопрому для возвращения в РФ придется снижать цены

Эксперт: Для возвращения на рынок России европейский автопром будет вынужден демпинговать

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, научный сотрудник Института Гайдара Дмитрий Евдокимов заявил, что возвращение европейских автопроизводителей на российский рынок может сопровождаться агрессивной ценовой борьбой и демпингом.

«Возвращение европейских брендов, помимо роста ассортимента и конкуренции, может сопровождаться агрессивной ценовой борьбой за клиента. Что это означает для покупателей? Снижение цен на европейские модели. Чтобы вернуть рынок, бренды могут использовать тактику демпинга», – спрогнозировал Евдокимов.

Эксперт также отметил, что возвращение европейских брендов может усилить конкуренцию среди китайских производителей, которые будут вынуждены либо улучшать качество продукции, либо снижать цены. Конкуренция может также привести к улучшению уровня гарантийного и постгарантийного обслуживания, что в настоящее время является проблемной зоной у китайских производителей.

При этом Евдокимов подчеркнул, что быстрое возвращение немецких автопроизводителей в Россию маловероятно из-за высоких затрат. Необходимость выкупа производственных мощностей или строительства новых заводов, а также необходимость уверенности в стабильности инвестиционного климата, являются основными преградами на пути возвращения. Даже в случае снятия всех ограничений, процесс восстановления производства и дистрибуции может занять несколько лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что привилегий и преференций для возвращающихся западных компаний не будет, а для тех, чьи ниши оказались заняты, «поезд ушел».

Первый вице-премьер России Денис Мантуров предложил разработать стратегию для возвращения западных компаний на российский рынок без табуирования этой возможности.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что западные компании ушли из России сами и им будет сложно вернуться, вне зависимости от причин их ухода.