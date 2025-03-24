Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.5 комментариев
Минобороны России сообщило о сбитом БПЛА над Черным морем
Российские ПВО уничтожили украинский беспилотник над акваторией Черного моря
Российские ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Черным морем, инцидент произошел 24 марта 2025 года.
Как передает РИА «Новости», в Министерстве обороны России сообщили, что 24 марта 2025 года около 18:15 по московскому времени дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Черного моря.
В официальном заявлении ведомства говорится: «Двадцать четвертого марта 2025 года около 18.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Черного моря».
Это событие произошло на фоне продолжающегося напряжения в регионе, где активно используются беспилотные технологии для разведки и прочих военных нужд.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российская ПВО уничтожила более 30 беспилотников, направлявшихся на Москву, что было подтверждено мэром города Сергеем Собяниным, а Росавиация ввела ограничения на работу аэропортов Жуковский и Домодедово.
Также сообщалось, что российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Крыма, и в ночь на 20 марта российское Министерство обороны сообщило о сбитии 132 украинских беспилотников, из которых 54 были уничтожены в небе над Саратовской областью.