  • Новость часаКарасин сообщил о ходе переговоров России и США в Эр-Рияде
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    Мерц попал в ловушку на коалиционных переговорах
    Кремль раскрыл тему переговоров России и США в Эр-Рияде
    Песков: Путин не отменял запрет на удары по энергообъектам Украины
    Британцы не поддержали планы Стармера об увеличении военных трат
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    Взятый в плен в Белгородской области украинский военный рассказал о задачах ВСУ
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Финляндизация Украины и украинизация Финляндии

    Если кто-то через 80 лет говорит о «финляндизации» Украины и так сильно ратует за «украинизацию» Финляндии, нам тоже имеет смысл вспомнить, что Гельсингфорс, он же Хельсинки – по сути, русский имперский город.

    4 комментария
    Александр Дюков Александр Дюков Блогер Апачев в Судже выдал комбо из негатива

    Написать нехорошие слова на вражеском здании может воевавший, с боем пробившийся солдат. И его все поймут и простят. А когда что-то пишет упитанный гражданский, проездом на фронте – это вызывает негатив.

    5 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Наступление мира не даст России расслабиться

    Никакого ликования по поводу возможного мира не будет. Настанет строгое, сосредоточенное время, за которое страна постарается решить проблемы, накопившиеся в период СВО. Это будет время мирной мобилизации.

    19 комментариев
    24 марта 2025, 15:24 • Новости дня

    Кремль анонсировал вручение Путиным премий деятелям культуры

    Кремль: Путин проведет заседание Совета по культуре и искусству

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во вторник проведет заседание Совета по культуре и искусству, которое пройдет в формате видеосвязи, и вручит премии деятелям культуры.

    На заседании планируется обсудить широкий круг тем, связанных с работой Совета, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Среди основных вопросов будут рассматриваться темы образования в сфере искусств, литературы и книгоиздания. Также будут затронуты другие актуальные вопросы, которые входят в компетенцию Совета по культуре и искусству.

    Кроме того, в Екатерининском зале Кремля в среду пройдет церемония вручения премий президента для молодых деятелей культуры и за произведения для детей и юношества 2024 года. Путин вручит премии восьми лауреатам.

    Премия для молодых деятелей культуры вручается гражданам России до 35 лет с 2011 года. Она признает выдающиеся достижения в литературе и искусстве, а также творческих и исследовательских проектов в этой сфере.

    Премия в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества вручается с 2013 года. Награда отмечает работы, направленные на гражданско-патриотическое, этическое и культурно-эстетическое воспитание молодежи.

    На прошлой неделе Путин выступил на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры, где заявил о тяжелых последствиях для людей, природы и экономики, вызванных разливом нефтепродуктов в Черном море.

    23 марта 2025, 14:00 • Новости дня
    Политолог: Перформанс посла Канады на Пискаревском кладбище стал итогом героизации нацизма

    Политолог Корнилов объяснил природу издевательского перформанса посла Канады в Петербурге

    Политолог: Перформанс посла Канады на Пискаревском кладбище стал итогом героизации нацизма
    @ Dr. Sarah Taylor

    Tекст: Евгений Поздняков

    Правящий класс Канады испытывает симпатию к нацистам. Поэтому для канадских политиков уравнивание жертв блокады Ленинграда и погибших немецких захватчиков – абсолютная норма, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Корнилов. Ранее посол Канады в России Сара Тейлор после посещения монумента «Родина-мать» в Петербурге призвала «помнить о героизме и страданиях Ленинграда, последствиях «Пакта Молотова – Риббентропа» и Ялты.

    «Огромное количество нацистских коллаборационистов времен Великой Отечественной нашли свое пристанище в Канаде. Данный факт не мог не повлиять на мировоззрение Оттавы. Страна, к сожалению, встала не просто на путь реабилитации фашизма, но и его героизации», – сказал политолог Владимир Корнилов.

    «Вспомним, как местный парламент рукоплескал эсэсовцу Ярославу Гуньке. Это была показательная ситуация. Соответственно, неприемлемые комментарии Сары Тейлор после возложения цветов к монументу «Родина-мать» являются продолжением этого процесса. С ее точки зрения, ставить в один ряд жертв блокады Ленинграда и погибших немецких захватчиков – уместно», – поясняет он.

    «Думаю, она даже не понимала аморальности своих действий. Пока Россия не подняла шум, посол, скорее всего, была убеждена в корректности опубликованного ею заявления. Разумеется, после такого провала канадской дипломатии Оттаве следовало бы переосмыслить свою кадровую политику», – рассуждает собеседник.

    «Но надеяться на это не стоит. Несмотря на то, что в Канаде недавно сменился премьер, общая идеологическая линия останется неизменной. В конечном счете Марк Карни, как и его предшественник Джастин Трюдо, является членом Либеральной партии, которая все эти годы и продвигала идеи реабилитации нацизма», – напоминает эксперт.

    Ранее посол Канады в России Сара Тейлор после посещения монумента «Родина-мать» в Петербурге призвала «помнить о героизме и страданиях Ленинграда, последствиях «Пакта Молотова – Риббентропа» и Ялты. По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, данный поступок был призван стать «издевательским перформансом».

    В своем Telegram-канале она отметила, что представитель Оттавы сумела «кощунственно выставить СССР в равной степени с Германией ответственным за развязывание Второй мировой войны». «Вершина цинизма в комментариях Тейлор – попытка представить трагедию блокады Ленинграда как прямое следствие советско-германского договора о ненападении», – добавила Захарова.

    Дипломат напомнила, что в Канаде нашли убежище многие сторонники Украинской повстанческой армии (УПА), а сама Оттава «с исступлением поддерживает нынешних потомков бандеровцев». Таким образом, по ее мнению, тысячи замученных голодом граждан Советского Союза выступают для страны «поводом отработать методичку».

    Захарова также напомнила Тейлор, что отправной точкой событий, приведших к началу Второй мировой, стал Мюнхенский сговор, в котором участвовала Британия, возглавляющая Содружество наций (в данную организацию входит и Канада). В связи с этим она уточнила, что у «западников» зачастую случаются «избирательные вывихи памяти».

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    21 марта 2025, 22:55 • Новости дня
    Полковник ДНР: Взорвать ГИС «Суджа» могли неподконтрольные Зеленскому неонацисты

    Полковник ДНР Басурин: Неонацисты из «Азова» и других нацбатов заинтересованы в срыве мирных договоренностей

    Полковник ДНР: Взорвать ГИС «Суджа» могли неподконтрольные Зеленскому неонацисты
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Подрыв газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области стал отчаянным шагом противников установления мира. Среди них – члены нацбатов. Эти формирования неподвластны Владимиру Зеленскому и творят все, что им вздумается, сказал газете ВЗГЛЯД полковник ДНР Эдуард Басурин.

    «Взрыв газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" выгоден тем, кто не заинтересован в наступлении мира. Вероятно, здесь замешаны Британия и отчасти Польша. Нельзя забывать и о так называемых нацбатах», – считает полковник ДНР Эдуард Басурин, который стоял у истоков становления республики.

    «В первую очередь это неонацисты из "Азова" (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и целого ряда других организаций. Они представляют собой значимую не только военную, но политическую силу, с которой пытались заигрывать украинские власти и при Порошенко, и при Зеленском», – добавляет он.

    В данном контексте собеседник вспоминает опыт экс-президента республики Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). «Он много работал над тем, чтобы сблизиться с нацбатами, но в какой-то момент осознал всю мощь их влияния и попытался дистанцироваться. Сегодня Владимир Зеленский наступает на грабли своего предшественника», – поясняет полковник.

    «Когда в мае 2022 года члены полка сдались после блокады "Азовстали", он обещал сделать все возможное, чтобы каждый из них смог вернуться в страну. При этом сами ВСУ наносили ракетные удары по СИЗО в Еленовке, где их содержали. Я лично приезжал туда и видел осколки украинских ракет», – рассказал Басурин.

    После того случая у «Азова» сформировалась ненависть по отношению к Зеленскому, подчеркивает спикер. «В том  числе и поэтому они заинтересованы в срыве договоренностей. Однако сами по себе они ничего не представляют, так как тоже зависят от внешней поддержки со стороны тех, кто заинтересован в срыве мира: это прежде всего Британия и часть элит в США», – говорит он.

    Басурин напомнил, что после заключения договоренностей между лидерами США и России об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней «в ту же ночь был прилет в Краснодарский край по нефтебазе». «Зеленский сразу же прибег к глупым оправданиям», – акцентирует спикер.

    «Затем состоялся его разговор с главой Белого дома, после чего он согласился следовать данному соглашению. Это в его стиле: вечно откладывать принятие важных решений, ожидая указки сверху. Он ведь и до скандальной встречи с президентом Штатов приезжал в Ирландию, видимо, для консультаций», – добавил он.

    По словам Басурина, противники полного перемирия на Украине будут задействовать любые силы и средства не только на территории страны, но и за ее пределами. Спикер отмечает, что обуздание сил, не желающих окончания боевых действий, станет сложной задачей для Трампа. При этом обвинения России в неготовности следовать договоренностям он называет смехотворными.

    «Москва всегда выполняла взятые на себя обязательства, еще с 2014 года в Донбассе. Мы в ДНР видели, как миссия ОБСЕ, которая должна была сохранять мир, играла на стороне Украины, но в итоге мы смогли доказать нашу правоту. Поэтому мы все равно будем добиваться своего. Да, это будет тяжело и долго, но все равно мы выясним, кто был причастен к взрыву на ГИС "Суджа"», – подчеркнул Эдуард Басурин.

    Ранее ВСУ подорвали  ГИС «Суджа». Объект расположен в Курской области, всего лишь в нескольких сотнях метров от границы с Украиной. В Минобороны произошедшее назвали «намеренной провокацией», совершенной с целью дискредитации мирных инициатив президента США. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по статье о совершении теракта.

    По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия ВСУ наглядно демонстрируют цену заверений Владимира Зеленского и его команды в контексте договоренностей о 30-дневном энергетическом перемирии, передает ТАСС.

    Позже в интервью журналисту Павлу Зарубину Песков добавил: «Это лишний раз показывает, насколько можно верить и доверять киевским властям». Кроме того, представитель Кремля прокомментировал заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреляла станцию. Данные обвинения он назвал «абсурдными»

    Подрыв ГИС «Суджа» – не первый случай пренебрежения ВСУ к ранее оговоренному режиму. Двумя днями ранее украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Краснодарском крае, обеспечивающую перевалку топлива из железнодорожных цистерн в систему Каспийского трубопроводного консорциума. В результате действий противника возник пожар площадью в 10 тыс. кв. метров.

    При этом удар был совершен через несколько часов после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого глава Белого дома выдвинул предложение об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Российский лидер согласился с инициативой и дал военным соответствующий приказ.

    После этого российская армия сбила семь собственных ударных БПЛА, запущенных для поражения энергетических объектов в Николаевской области. Шесть из них были ликвидированы ЗРПК «Панцирь», еще один – дежурным истребителем Воздушно-космических сил. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему удар по «Судже» доказывает недоговороспособность офиса Зеленского.

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    23 марта 2025, 16:40 • Видео
    Позор и поражение Каи Каллас

    План главного евродипломата Каи Каллас по срочному обеспечению Украины новым пакетом военной помощи полностью провалился. Это не значит, что Европа окончательно отказалась финансировать конфликт. Это значит, что настало время для унижения Каи Каллас.

    Коментарии (0)
    23 марта 2025, 00:58 • Новости дня
    Сафронов ответил на вопрос о стоимости подаренного Путиным Трампу портрета

    Сафронов назвал подаренный Путиным Трампу портрет бесценным

    Tекст: Антон Антонов

    Портрет, который президент России Владимир Путин подарил президенту США Дональду Трампу, вероятно, является бесценным, заявил народный художник России Никас Сафронов, отметив, что авторство картины не сообщалось.

    Сафронов отметил, что художники обычно не комментируют свои работы, а также не указывают, для кого они были созданы. Он подчеркнул, что «в России много талантливых людей, слава богу, много художников», пишут «Аргументы и факты».

    На вопрос о возможной стоимости картины художник ответил: «Такая работа, вероятнее всего, бесценна». Сафронов добавил, что если кто-то раскроет авторство произведения, он будет готов прокомментировать ситуацию по-другому.

    Искусствовед Елизавета Лихачева заявила RT, что автором портрета может быть сам Сафронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал главе американского государства портрет Трампа, заказанный Путиным у известного российского художника. На прошлой неделе Путин провел встречу с Уиткоффом.

    Коментарии (12)
    22 марта 2025, 09:18 • Новости дня
    Уиткофф передал Путину пожелание Трампа

    Уиткофф передал Путину сигнал о желании Трампа восстановить двусторонние отношения

    Tекст: Александра Юдина

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что передал президенту России Владимиру Путину сигнал от американского лидера Дональда Трампа о желании восстановить двусторонние отношения, и российский президент проявил взаимность в этом вопросе.

    Уиткофф отметил, что цель Трампа заключается в том, чтобы две великие державы совместно решали конфликт на Украине, передает РИА «Новости».

    По его словам, после получения этого послания Путин продемонстрировал готовность следовать по этому пути. Российский лидер, по словам спецпосланника, послал все возможные сигналы, что он также заинтересован в улучшении отношений.

    Напомним, Вашингтон декларировал дипломатическую победу, сообщив, что Украина готова на немедленное перемирие, и «теперь мяч на стороне Москвы», что стало итогом переговоров делегаций Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии и фактически капитуляцией Киева перед США.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф подтвердил, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов.

    Коментарии (18)
    22 марта 2025, 04:04 • Новости дня
    Уиткофф: Путин подарил Трампу его портрет

    Путин передал через Уиткоффа портрет Трампа

    Уиткофф: Путин подарил Трампу его портрет
    @ Sergey Aksyonov/Twitter.com/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф передал Дональду Трампу его портрет, заказанный Владимиром Путиным у известного российского художника, в качестве жеста готовности к диалогу.

    Как передает ТАСС, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил, что передал президенту Дональду Трампу его портрет в подарок от российского лидера Владимира Путина. В интервью Такеру Карлсону Уиткофф отметил, что этот жест был знаком готовности к диалогу между лидерами.

    Уиткофф указал, что президент Путин заказал портрет у известного российского художника и попросил его передать Трампу. По словам Уиткоффа, Трамп был искренне тронут подарком. Это стало частью личной дипломатии между главами государств, которых связывают сложные отношения.

    Ранее Трамп заявил, что США, Украина и Россия сделали шаг к урегулированию конфликта, достигнув предварительных договоренностей, которые он назвал «очертаниями сделки».

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    21 марта 2025, 18:30 • Новости дня
    Песков назвал абсурдными заявления Киева о подрыве ГИС «Суджа» Россией
    Песков назвал абсурдными заявления Киева о подрыве ГИС «Суджа» Россией
    @ Yury Kochetkov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отверг заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреляла газораспределительную станцию в Судже.

    Песков заявил, что обвинения Киева являются абсурдными и демонстрируют, насколько можно доверять киевскому режиму, передает ТАСС.

    «Суджу, вы же сегодня видели, мы все с вами видели кадры, кадры горящих трубопроводов, вот эти газовые трубы, которые горят в этой станции. И при этом мы слышим заявление из Киева, что русские, дескать, сами себя обстреляли. Ну, абсурдное совершенно заявление. Но это лишний раз показывает, насколько можно верить и доверять киевскому режиму», – сказал представитель Кремля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

    Напомним, на границе России и Украины украинские военные подорвали газоизмерительную станцию «Суджа», возник пожар. Эксперт Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД сравнил уничтожение Украиной ГИС «Суджа» с подрывом «Северных потоков». Главное военное следственное управление России возбудило уголовное дело по факту подрыва станции.

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    24 марта 2025, 12:59 • Новости дня
    Песков: Путин не отменял запрет на удары по энергообъектам Украины
    Песков: Путин не отменял запрет на удары по энергообъектам Украины
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин не давал команду об отмене запретов на удары по украинским энергообъектам, хотя ВСУ нарушили эту договоренность, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Пока каких-то иных команд со стороны президента не было. Наши вооруженные силы выполняют все указания верховного главнокомандующего», – цитирует Пескова ТАСС.

    Так он прокомментировал последние украинские атаки на объекты энергетики.

    В воскресенье ВСУ из артиллерии обстреляли электроподстанцию в Пологах в Запорожской области, из-за этого без света остались жители города и нескольких районных сел.

    В пятницу ВСУ подорвали ГИС «Суджа» в Курской области, Минобороны назвало это «намеренной провокацией», совершенной для дискредитации мирных инициатив президента США.

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    21 марта 2025, 17:20 • Новости дня
    Оперштаб по борьбе с COVID-19 выступил с заявлением о сводках по статистике заболеваемости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией объявил, что больше не будет публиковать еженедельные сводки о заболеваемости COVID-19.

    Это решение было принято в связи с тем, что эпидемиологическая ситуация стабилизировалась и вирус перешел в категорию сезонных заболеваний, передает ТАСС.

    С мая 2023 года по март 2025 года на портале «Объясняем.рф» было опубликовано 95 еженедельных сводок в разделе «Стопкоронавирус». Несмотря на прекращение новых публикаций, данный раздел останется доступным для пользователей.

    Роспотребнадзор, в свою очередь, продолжит осуществлять мониторинг эпидемиологической ситуации в стране в оперативном режиме.

    Ранее американский суд в штате Миссури наложил на Китай штраф в 24 млрд долларов за сокрытие информации о COVID-19.

    Госсекретарь США Марко Рубио поддержал теорию об утечке COVID-19 из лаборатории в Ухане, заявив, что вирус, вероятно, распространился в результате лабораторного инцидента.

    В феврале вирусологи в КНР выявили новую коронавирусную инфекцию летучей мыши, способную инфицировать людей так же, как COVID-19.

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    23 марта 2025, 12:43 • Новости дня
    Песков допустил неофициальные контакты Путина и Трампа

    Песков не исключил наличие дополнительных контактов Путина и Трампа

    Песков допустил неофициальные контакты Путина и Трампа
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков допустил, что между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могли быть дополнительные контакты, помимо официально объявленных.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ВГТРК заявил, что между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом могли быть и другие контакты, помимо тех, о которых сообщалось официально, передает ТАСС. Он подчеркнул: «Мы вам сообщаем о тех разговорах, о которых нам известно, но всего остального мы не можем исключать».

    Журналист ВГТРК Павел Зарубин заметил, что заявления Трампа создают впечатление о большем числе контактов между президентами, чем было заявлено. Песков отметил, что возможность общения президентов по видеомосту сохраняется и может быть активирована по инициативе любой из сторон.

    Он добавил, что видеомост защищен и позволяет обсуждать самые чувствительные темы. Это решение остается личным выбором каждого из лидеров, которые могут предпочесть телефонную связь для общения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что передал президенту России Владимиру Путину сигнал от Дональда Трампа о желании восстановить двусторонние отношения, и Путин проявил взаимность в этом вопросе. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не отвергла предложения о прекращении огня на Украине, и напомнил о действии множества санкций против нее.

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    22 марта 2025, 17:40 • Новости дня
    Анонсированы переговоры Путина и Вучича в Москве 9 мая

    Орешкин: Вучич и Путин проведут переговоры в Москве в день 80-летия Победы

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Сербии Александр Вучич посетит Москву 9 мая, в рамках визита пройдут переговоры с Владимиром Путиным, сообщил заместитель главы администрации президента России Максим Орешкин во время визита в Сербию.

    В ходе визита в Сербию заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин сообщил о планах президента Сербии Александра Вучича посетить Москву 9 мая, в рамках визита пройдут и его переговоры с Владимиром Путиным, передает РИА «Новости» .

    Обсуждение экономических отношений стало одной из ключевых тем переговоров Орешкина с сербскими коллегами. В ходе встречи в сербском правительстве обсуждались перспективы экономического сотрудничества, включая проработку новых проектов и направлений. Орешкин выразил уверенность, что по всем важным вопросам будут найдены решения, устраивающие обе стороны.

    Во время своего визита в Сербию Орешкин также принял участие в церемонии возложения венков к мемориалу Освободителям Белграда. Он отметил гостеприимство сербов и выразил радость от пребывания в Сербии.

    «Каждый раз чувствуешь братский народ», – заявил Орешкин.

    В рамках визита Орешкина планируется также проведение товарищеского матча между футбольными клубами «Партизан» и ЦСКА на стадионе в Белграде.

    День окончания Белградской операции в октябре 1944 года стал важной датой для Сербии, связанной с освобождением от нацистов. В боях за Белград участвовали советские и югославские войска, павшие бойцы которых увековечены мемориалом в центре Белграда, где горит Вечный огонь.

    Ранее Вучич подтвердил, что подразделение вооруженных сил Сербии примет участие в параде Победы 9 мая в Москве.

    Также Вучич подтвердил свое участие в праздновании 80-летия Победы в Москве 9 мая.

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    22 марта 2025, 02:50 • Новости дня
    Ким Чен Ын пожелал России побед и процветания

    Лидер КНДР выразил поддержку спецоперации России на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер КНДР Ким Чен Ын передал пожелания России побед, процветания и удачи на встрече с Сергеем Шойгу, назвав спецоперацию проявлением несгибаемой силы.

    На встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу, прошедшей 21 марта, лидер КНДР Ким Чен Ын пожелал народу России побед, процветания и счастья, передает ЦТАК. Ким Чен Ын также попросил передать теплые пожелания президенту России Владимиру Путину, правительству, армии и народу страны.

    Ким Чен Ын отметил, что специальная военная операция России на Украине является демонстрацией несгибаемой силы русского народа. Он заявил, что КНДР продолжит поддерживать Россию в борьбе за защиту суверенитета и территориальной целостности.

    В ходе встречи также обсуждалась готовность России и КНДР выполнять статьи Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Обе стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной обстановки, защиты международной справедливости и безопасности.

    Сергей Шойгу от имени президента Владимира Путина передал привет и наилучшие пожелания Ким Чен Ыну, отметив, что реализация достигнутых договоренностей находится под вниманием российского лидера. Встреча прошла в теплой и доверительной атмосфере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе беседы обсудил с главой государственных дел КНДР Ким Чен Ыном диалог Москвы и Вашингтона.

    Также сообщалось, что Шойгу передал Ким Чен Ыну послание от российского президента Владимира Путина.

    Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко в Пхеньяне обсудил с северокорейскими коллегами график политических контактов на высоком уровне.

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    22 марта 2025, 02:13 • Новости дня
    Трамп не обозначил крайний срок для прекращения огня на Украине

    Трамп сообщил, что не ставил крайний срок для прекращения огня в разговоре с Путиным

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил, что в разговоре с Владимиром Путиным не устанавливал точный срок для прекращения огня на Украине, однако выразил надежду на скорое достижение соглашения.

    Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что не устанавливал крайнего срока для режима прекращения огня на Украине в разговоре с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС. Он отметил, что, по его мнению, соглашение может быть достигнуто в ближайшее время.

    В телефонном разговоре, состоявшемся 18 марта, Трамп и Путин обсудили ситуацию на Украине и условия, необходимые для предотвращения эскалации конфликта. Согласно информации из Кремля, Путин согласился на предложение Трампа о взаимном отказе сторон от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

    Стороны также договорились начать технические переговоры о введении режима прекращения огня в Черном море и полном прекращении огня. Эти консультации, как ранее сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, пройдут 24 марта в Эр-Рияде. Российскую делегацию возглавят Григорий Карасин и Сергей Беседа, и переговоры будут сосредоточены на черноморской инициативе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп не дал прямого ответа на вопрос о введении новых санкций против России, отметив, что считает возможным достижение прекращения огня на Украине.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США, Украина и Россия сделали шаг к урегулированию конфликта, достигнув предварительных договоренностей, которые он назвал «очертаниями сделки».

    Американский президент Дональд Трамп объявил, что переговоры по прекращению огня на Украине идут в данный момент, и полное перемирие может быть достигнуто в ближайшее время.

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    21 марта 2025, 21:56 • Новости дня
    Режиссер Вырыпаев внесен в реестр иноагентов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минюст России добавил в реестр иностранных агентов российского и польского режиссера Ивана Вырыпаева, а также писателя Михаила Шишкина и других деятелей искусства и журналистики.

    Вместе с Вырыпаевым и Шишкиным в список попали журналист Изида Чаниа, художник Станислав Комиссаров, один из основателей группы «Король и шут» Александр Балунов и журналист Низфа Аршба, передает ТАСС.

    Кроме того, из реестра была исключена в связи с ликвидацией красноярская региональная общественная организация «Мы против СПИДа».

    Ранее министр юстиции Константин Чуйченко сообщил, что в реестре иностранных агентов Минюста России находится 953 лица, из них 224 были исключены.

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    22 марта 2025, 05:05 • Новости дня
    Российские войска уничтожили до 425 военнослужащих ВСУ

    Группировка «Центр» нанесла поражение ВСУ, потеряно более 425 человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская группировка «Центр» нанесла значительный урон украинским вооруженным силам, уничтожив более 425 военнослужащих в результате боевых действий.

    Как сообщает РИА «Новости», группировка «Центр» российских вооруженных сил успешно провела операцию против семи украинских бригад и одного полка, что привело к потерям более 425 человек со стороны противника.

    Начальник пресс-центра группировки, Александр Савчук, уточнил, что поражение украинских войск было нанесено в таких районах, как Красноармейск, Новопавловка, Удачное, Димитров, Чумишин, Троицкое, Срибное и Алексеевка.

    По словам Савчука, российские подразделения улучшили свои позиции по переднему краю и нанесли серьезный урон двум механизированным, двум егерским и штурмовой бригадам, а также бригадам морской пехоты и национальной гвардии Украины.

    В результате операции были уничтожены шесть боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113, семь пикапов и четыре орудия полевой артиллерии.

    Потери украинских вооруженных формирований также включили уничтожение значительного количества техники, что ослабило их возможности для выполнения дальнейших боевых задач. Эти события подчеркивают продолжающееся напряжение и боевые действия в зоне конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская армия за все время боев на Курском направлении потеряла свыше 69 тыс. военнослужащих по данным российского Министерства обороны в пятницу.

    В последние сутки на этом направлении потеряла более 230 военнослужащих. Российские войска нанесли удар по формированиям ВСУ в нескольких населенных пунктах, из-за чего противник потерял более 270 военнослужащих и значительное количество техники.

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    22 марта 2025, 04:45 • Новости дня
    Власти выплатят компенсации жителям дома после атаки БПЛА в Ростове

    Жители дома в Ростове-на-Дону получат выплаты после атаки БПЛА и взрыва

    Tекст: Денис Тельманов

    Ростовские власти приняли решение о выплатах жителям многоквартирного дома, пострадавшего от взрыва после атаки БПЛА, произошедшего на улице Горсоветская.

    Как сообщает ТАСС, глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин объявил о решении выплатить единовременные компенсации жителям многоквартирного дома, пострадавшего в результате атаки беспилотного летательного аппарата. В результате атаки произошел взрыв, нанесший ущерб жилому зданию.

    Скрябин поручил главе Пролетарского района Киладзе З. М. обеспечить необходимую помощь жильцам и организовать выплаты пострадавшим. Информация об этом решении была опубликована в телеграм-канале главы города.

    В результате инцидента на улице Горсоветская было повреждено несколько квартир, жителям которых понадобилась помощь и поддержка. Напомним, что ситуация вызвала общественный резонанс, и власти активно занимаются устранением последствий происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростов-на-Дону и Чертковский район подверглись атаке беспилотников, при этом никто не пострадал, что сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

    В многоэтажном доме в Ростове-на-Дону произошел взрыв беспилотника, в результате которого пострадали два человека, но погибших нет.

    Многоквартирный дом на улице Обороны в Ростове-на-Дону охватил огонь, и для тушения пожара были привлечены 26 сотрудников МЧС и восемь единиц техники.

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