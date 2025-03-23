Tекст: Дарья Григоренко

Балицкий заявил, что Киев не готов к мирным инициативам, поскольку не перестает атаковать энергетическую инфраструктуру региона. Он подчеркнул, что удары по энергообъектам со стороны киевского режима доказывают его террористическую природу и недоговороспособность, передает ТАСС.

Он отметил, что подобные действия свидетельствуют о склонности украинских властей к постоянным провокациям и неспособности к конструктивному диалогу. «Видно, что там правят неуправляемые боевики», – заявил губернатор.

В воскресенье замгубернатора региона Антон Тицкий сообщил, что в результате артиллерийского обстрела электроподстанции в Пологах Запорожской области без электричества остались жители города и нескольких районных сел.

Ранее мэр города Константин Тистол сообщил, что в Голой Пристани Херсонской области четвертые сутки отсутствует электроэнергия из-за атак украинских формирований на местные энергообъекты.